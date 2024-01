Grossophobie: quand les municipalités s’en mêlent

De plus en plus de municipalités adoptent des politiques pour contrer la grossophobie en milieu de travail. (Photothèque Le Soleil/Photothèque Le Soleil)

À Saint-Célestin, le maire Raymond Noël sourit lorsqu’on lui fait remarquer que sa municipalité, située au Centre-du-Québec, est parmi les pionnières en la matière. Le 7 août dernier, le conseil municipal adoptait une résolution officielle afin d’en arriver à une politique de tolérance zéro face à la grossophobie en milieu de travail.

À cet égard, on inclut désormais la notion de grossophobie dans les politiques de lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail. On encourage toute personne, quelle que soit sa corpulence, à exprimer ses besoins au sein d’un espace d’écoute sécuritaire et bienveillant. On propose des espaces de travail et du mobilier inclusifs et adaptés à la corpulence de chacun. On ne tolère plus aucun commentaire ou remarque discriminatoire à l’égard du poids ou de l’apparence d’une personne, et on bannit carrément les programmes de perte de poids au sein d’un milieu de travail.

«Nous sommes élus par la population. À travers nos résolutions, nous pouvons en faire davantage pour envoyer ce genre de signal qui, à mon avis, est très bien reçu par les citoyens», a déclaré Raymond Noël, maire de Saint-Célestin. (Courtoisie/Courtoisie)

Avec seulement quatre employés municipaux, Saint-Célestin ne peut prétendre, contrairement à des villes comme Trois-Rivières ou Shawinigan, pouvoir compter sur un service des ressources humaines digne de ce nom. Or, ce type de résolutions permet de jeter des balises claires dans le cadre d’une politique plus large pour contrer le harcèlement au travail, considère Raymond Noël.

«C’est une question d’inclusion et de respect. Les personnes qui vivent avec un surplus de poids, très souvent, n’ont pas choisi leur condition physique. Et s’ils doivent en plus combattre le regard et les préjugés en milieu de travail, c’est inacceptable. Nous, on dit non, et on va agir en conséquence», soutient le maire, qui admet du même souffle ne pas encore avoir été confronté à un cas précis, mais qui préfère prévenir que guérir.

Cette résolution, elle est en fait un modèle qui a été proposé par l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Issue d’un projet de la Table québécoise sur la saine alimentation, l’initiative de l’ASPQ vise à mettre en place des outils pour lutter contre la grossophobie en milieu de travail. Évidemment, on vise l’ensemble des entreprises et des organisations. Or, selon son porte-parole Hendrick Pineda, le fait que les élus embarquent de plus en plus dans cette initiative permet de porter le message à un autre niveau.

«C’est un grand pas vers l’avant au niveau sociétal», considère-t-il, heureux de voir que les représentants de la population emboîtent le pas dans cette lutte.

Un concours pour perdre du poids

À l’ASPQ, on en a vu de toutes les couleurs au cours des dernières années. Bien souvent, il s’agit d’initiatives prises en milieu de travail qui ne sont pas prises dans un but malveillant, mais on remarque tout de même qu’elles relèvent d’une méconnaissance de ce que peut être la réalité d’une personne vivant avec un surplus de poids.

«On a déjà vu des entreprises, dans le but de favoriser les saines habitudes de vie chez leurs employés, organiser des concours de perte de poids. Or, on ne réalise pas à quel point ce genre d’initiatives peuvent causer des malaises ou de la discrimination chez certaines personnes. Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie, c’est une bonne intention, mais il faut que ça se fasse sans créer de discrimination», souligne Hendrick Pineda.

À l’ASPQ, on prône d’inclure de façon spécifique la notion de grossophobie dans les politiques de lutte au harcèlement en milieu de travail dans toutes les entreprises, puisque ce n’est pas toujours considéré de façon explicite. On souhaite que les entreprises permettent l’accès à du mobilier adapté ou encore à des espaces d’écoute bienveillants. On va jusqu’à suggérer l’établissement d’un questionnaire à l’embauche afin de connaître les besoins de la personne.

Et bien évidemment, pour tout commentaire de quelque nature que ce soit qui concernerait le poids, ça doit être tolérance zéro

«Les récentes études démontrent que quatre personnes sur dix ont déjà été victimes de remarques déplacées. De ce nombre, 41% de ces remarques viennent du milieu de travail. La grossophobie, les préjugés, on ne le réalise pas toujours, mais c’est présent partout. Dans les milieux de travail, dans les écoles... En milieu scolaire, c’est reconnu: l’apparence corporelle est la principale source d’intimidation», affirme Hendrick Pineda.

À Trois-Rivières, bien que la notion de grossophobie ne soit pas mentionnée spécifiquement dans les politiques contrant le harcèlement au travail, on assure que ça en fait partie.

«Notre politique de prévention de la violence inclut toutes les formes de violence. Le racisme, le sexisme, la misogynie. Bien sûr, la grossophobie en fait partie», constate le porte-parole de la Ville, Mikaël Morrissette.

Même son de cloche à la Ville de Shawinigan, où le terme n’est peut-être pas spécifiquement mentionné, mais où la Politique administrative pour un milieu de travail exempt de harcèlement inclurait tout geste lié à la discrimination à l’égard du poids.

Au Québec, ce sont quinze municipalités qui ont, à ce jour, adopté la résolution proposée par l’ASPQ. Dans notre région, la Municipalité de Saint-Sylvère a elle aussi adopté cette résolution.

À Saint-Célestin, on aimerait bien voir davantage de municipalités emboîter le pas pour donner l’exemple en matière de lutte à la grossophobie. «Nous sommes élus par la population. À travers nos résolutions, nous pouvons en faire davantage pour envoyer ce genre de signal qui, à mon avis, est très bien reçu par les citoyens. Ça me surprend qu’on ne soit pas plus à l’avoir fait, mais ça demeure un bon début, et ça va certainement continuer à faire des petits», est d’avis Raymond Noël.