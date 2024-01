Sauver la Classique... mais à quel prix?

Si l’on en croit l’organisation actuelle, il y a près de dix ans que l’événement serait en faillite technique, alors qu’à l’époque, on enregistrait déjà un déficit de près d’un million de dollars. On aurait tenté de redresser la situation, parfois avec succès, mais sans qu’on n’arrive jamais à venir à bout de ce manque à gagner de près de 450 000$ que l’on traîne d’une année à l’autre. Pour un événement qui a coûté 635 000$ à organiser en 2023, ça représente évidemment un important pourcentage de son budget de fonctionnement, et cette situation ne peut plus perdurer.

Or, que peut-on maintenant faire pour sauver l’événement? Si l’on en croit le président Yvon Laplante, dans une entrevue accordée à mon collègue Sébastien Houle, ça prendra des fonds. Il faudra éponger ce déficit avant de faire quoi que ce soit si on veut espérer une autre édition en 2024. Et ces fonds, d’où doivent-ils provenir? Voilà toute la question. Des fonds publics? De l’argent des commanditaires? Un généreux mécène qui ne souhaite pas voir disparaître l’événement? Tous les scénarios sont possibles, et on est ouvert à toutes les propositions.

D’emblée, il faut se le dire: ce serait non seulement dommage, mais dramatique de voir disparaître cet événement phare, historique dans la région. Un événement qui unit comme aucun autre la Mauricie, qui crée une véritable cohésion régionale, bien plus que n’importe quel autre événement ou organisation ne saurait le faire. Un événement qui, doit-on le rappeler, jouit encore d’une belle popularité, alors que les citoyens sont chaque année au rendez-vous lors des trois étapes, tout comme le long du parcours.

Sa disparition entraînerait en outre des pertes importantes pour plusieurs créanciers, une quinzaine d’entreprises régionales en tout, qui attendent toujours d’être payées pour les services rendus en 2023. Près de 50 000$ qui ne seraient pas versés à ces entreprises, qui ont déjà bien des défis à relever dans un contexte économique difficile et une période post-pandémique que l’on aurait souhaité plus douce.

Mais une fois que cela est dit, que peut-on faire? À quel point la Mauricie tient-elle à sa Classique? Est-on prêt à faire le choix de la sauver, coûte que coûte?

En entrevue mardi, le ministre François-Philippe Champagne indiquait clairement que ce n’était pas forcément aux contribuables de sauver l’événement. Pourtant, en coulisses, on indique que son équipe a fait comprendre à l’organisation qu’on cherchait des solutions. Alors y a-t-il vraiment des scénarios qui se travaillent au fédéral? Dans le cas contraire, ce serait bien de le dire et de ne pas laisser l’équipe espérer.

À la Classique, on se désole de voir que le fédéral n’injecte pas d’argent d’une année à l’autre. En réalité, en 2016, Développement économique Canada avait injecté 14 450$ dans un programme ponctuel d’infrastructures communautaires. La même année, l’événement recevait 78 850$ dans le cadre des festivités du 150e anniversaire du Canada, par le biais du programme Activités communautaires - Commémoration Canada.

Depuis, l’aide fédérale reçue s’inscrit dans le cadre de Programme Jeunesse Emploi Canada, à raison de montants annuels qui varient entre 4900$ et 8700$ d’une année à l’autre. On y ajoute aussi l’achat de publicité réalisé par le ministre Champagne avec son enveloppe discrétionnaire de député, soit un maximum de 500$ annuellement.

Bref, rien qui pourrait laisser espérer à l’organisation une contribution fédérale surprise de 450 000$ d’ici une semaine.

Au provincial, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient l’événement à la hauteur de 19 000$ en 2023. En Mauricie, il s’agit de la plus mince contribution du programme, qui offre 32 000$ aux Défis du Parc, 49 000$ à Trois-Rivières en Blues, 43 000$ aux Délices d’automne, 87 000$ à Bicolline, 416 000$ au Grand Prix de Trois-Rivières et jusqu’à 876 000$ au Festival western de Saint-Tite.

Le ministre Champagne a évoqué, mardi, qu’il reviendrait plutôt aux commanditaires d’injecter des fonds. Il n’a pas tort. Mais des commanditaires, il y en a déjà. Jusqu’où peut-on étirer le concept, spécialement dans un contexte de redressement et non d’expansion? Quoi qu’il en soit, le ministre Champagne ne peut pas non plus faire de miracles: les programmes disponibles actuellement pour financer les événements le sont dans un contexte de développement, et non de sauvegarde d’un événement au bord du gouffre.

Les villes de La Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières ont, pour leur part, toujours été présentes pour l’organisation. Il faut dire que ce sont elles qui bénéficient aussi du bel achalandage de l’événement, spécialement lorsque l’on pense au regroupement populaire que l’événement entraîne à la Promenade lors de l’étape du portage à Shawinigan, ou encore à l’arrivée de l’île Saint-Quentin.

Mais dans un contexte budgétaire extrêmement serré, il serait utopiste de penser que les trois municipalités débloqueront, dans les prochains jours, une somme de 450 000$ seulement pour remettre le compteur à zéro. Si leur décision devait aller en ce sens, ça ouvrirait toute grande la porte à des dizaines de demandes similaires de tant d’événements qui ne roulent pas non plus sur l’or. Un tel précédent est-il souhaitable?

Maintenant, l’événement devra lui aussi faire ses devoirs s’il espère une aide financière pour que le bateau ne prenne pas l’eau jusqu’à disparaître complètement. Au cours des dernières années, et ce, malgré une situation financière précaire, on avait pris un virage événementiel avec de la webdiffusion de l’événement et une programmation culturelle étoffée.

Est-ce que la sauvegarde de l’événement passerait par une cure minceur, le retour à une mission purement sportive, sans miser sur autre chose que le canot et ces athlètes qui sont au coeur de l’événement?

En 2023, avec une programmation culturelle très étoffée, on présentait une Classique avec un budget de fonctionnement de 635 000$. S’il fallait amputer tout ce qui entoure l’épreuve sportive, on pourrait boucler le tout à 400 000$ par année. Ne nous berçons pas d’illusions: organiser une course de canots sur près de 200 kilomètres, ça ne peut pas se faire avec des peanuts.

Tant de questions à se poser qui méritent qu’on s’y penche sérieusement... et rapidement, car il est clairement minuit moins une.