Faudra lever le pied sur la rivière

À la Ville de Trois-Rivières, il y a des années que ça se discute, et que tour à tour, des conseillers municipaux ont pris le bâton du pèlerin afin de voir la vitesse être abaissée sur la rivière. Il y a quelques années, c’est la Direction des loisirs par sa division sports, plein air et événements qui a pris le dossier en charge et qui l’a mené jusqu’à cette demande officielle à Transports Canada. On n’a jamais caché avoir fait cette demande afin de favoriser une cohabitation harmonieuse avec les utilisateurs plus vulnérables, comme les canots, kayak et planches à pagaie, dont l’engouement a connu une explosion depuis la pandémie.

On ne s’est d’ailleurs pas gêné pour nommer qu’on voulait «mettre fin à la récréation».

Quelques jours avant Noël, le ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez, a bel et bien confirmé la nouvelle dans un communiqué publié sur le site du ministère et qui n’a clairement pas fait grand bruit. On mettra ça sur le dos du temps des Fêtes. Ceci étant dit, il faut aussi comprendre que la modification à ce règlement survient à la suite de nombreuses consultations auxquelles même le grand public a été invité à participer.

Dans son rapport détaillé, le ministère inscrit avoir reçu 48 commentaires de la part de divers intervenants qui souhaitaient apporter un éclairage au dossier pour enrichir la réflexion de Transports Canada. De ce nombre, 46 commentaires se sont montrés en faveur du changement de réglementation, et de l’abaissement de la limite de vitesse.

En réalité, ce nouveau règlement prévoit que la limite maximale de la vitesse des embarcations sera de 10 km/h sur le tronçon de 1,5 km compris en amont entre la plage aux chiens (ruisseau Lachapelle) et jusqu’au pont autoroutier Radisson. Par la suite, plus en aval de la rivière, entre le pont Radisson et l’embouchure du fleuve Saint-Laurent, la vitesse sera abaissée à 5 km/h, sauf sur la portion comprise entre le sud de l’île Saint-Christophe et le pont Duplessis, où la limite de vitesse sera maintenue à 10 km/h.

À cette vitesse, aussi bien prendre déjà en considération que la très grande majorité des embarcations à moteur risquent de déserter la rivière Saint-Maurice. Un constat qui n’avait pourtant pas dissuadé, par exemple, la Marina de Trois-Rivières, qui appuyait même le projet mené par la Ville. De ce côté, on plaidait notamment que les utilisateurs de la marina, en grande partie, ne fréquentaient pratiquement pas la rivière et étaient davantage portés à aller naviguer vers le fleuve.

Depuis quelques années déjà, même les entreprises d’activités nautiques de sport tracté, comme le wakeboard, avaient délaissé la rivière au sud pour aller installer leurs activités davantage vers le nord, où le Saint-Maurice est beaucoup plus large, ou encore sur des lacs un peu partout dans la région. En 2020, Nautisme Québec soutenait que ce type de sport devrait préférablement se pratiquer à au moins 300 mètres des berges. Or, comme la rivière Saint-Maurice à Trois-Rivières fait plus ou moins 250 mètres de large, ça devenait difficile de respecter cet idéal.

Maintenant, une telle réglementation vient évidemment avec des coûts. Or, force est de constater que la Ville avait déjà tout planifié, et que la Direction des loisirs avait prévu au budget que ça puisse être mis en place dès 2024. En gros, on parle d’acquisition de bouées en 2024 au coût de 20 000$, et les coûts d’entretien se chiffrent à environ 37 580$ par année. Un plan de communication de 20 000$ est prévu en 2024, de même que des coûts de 70 200$ pour la période 2024-2026 afin d’assurer une présence policière sur l’eau.

Au total, ce règlement coûtera aux Trifluviens 147 800$ entre 2024 et 2033. La Ville a déjà convoqué la presse mercredi prochain, le 17 janvier, afin d’expliquer les grandes lignes de la mise en place de cette nouvelle réglementation, et de quelle manière elle compte l’appliquer.

Maintenant, il sera intéressant de voir de quelle manière l’issue de ces démarches avec Transports Canada risque d’influencer et de donner des munitions aux autres municipalités riveraines de la rivière Saint-Maurice. En octobre dernier, les mairesses de Grandes-Piles, Saint-Roch-de-Mékinac et Trois-Rives unissaient leurs voix afin de faire baisser là aussi la vitesse des embarcations à moteur. Là-bas, on plaide non seulement un enjeu de préservation de l’environnement, mais surtout un enjeu de sécurité des usagers de la rivière.

Or, contrairement à Trois-Rivières, la rivière Saint-Maurice est beaucoup plus large à cet endroit. Est-ce que cette variable pourrait venir changer la donne si une demande officielle devait suivre son cours?

En juin 2023, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada a été modifiée, donnant au ministre de nouveaux pouvoirs statutaires qui permettent de traiter les demandes plus rapidement. Les consultations publiques menées en 2023 à ce sujet prévoyaient d’ailleurs d’entendre les parties intéressées sur l’élargissement du rôle qui pourrait être donné aux provinces et aux municipalités concernant les restrictions sur les plans d’eau.