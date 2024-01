Pyrrhotite: d’ultimes efforts... avant la fin d’une importante mission

C’est un sentiment d’urgence qui anime le président de la CAVP, Alain Gélinas, ces jours-ci. Son organisation vient d’apprendre qu’environ 175 tests auraient été réalisés de façon incomplète sur des maisons potentiellement touchées par la pyrrhotite. Sur ces résidences, seuls les murs des fondations ont été testés. Or, pour qu’un test soit complet, il faut aussi analyser les semelles des murs de fondation, la dalle du sous-sol et celle du garage.

Au moins deux propriétaires ont ainsi levé un drapeau jaune à la CAVP récemment, puisqu’ils tentaient de vendre leur maison. Devant le constat que le test était incomplet, l’agent immobilier exigeait un nouveau test. Mauvaise surprise: les fondations contenaient finalement de la pyrrhotite.

Une aide financière est actuellement disponible pour financer 75% du coût de ces tests. Le hic, c’est que les propriétaires concernés ont jusqu’au 30 janvier prochain pour en faire la demande, et disposeront d’un délai allant jusqu’au 31 décembre 2024 pour réaliser le test, d’où l’urgence d’agir.

«Ce sont des propriétaires dont la maison était sous garantie, mais nous n’avons pas de noms, pas d’adresses. Nous devons passer par les médias pour essayer de les rejoindre».- Alain Gélinas, président de la CAVP (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Et qui sont ces propriétaires? «On l’ignore, c’est ça le problème. Ce sont des propriétaires dont la maison était sous garantie, mais nous n’avons pas de noms, pas d’adresses. Nous devons passer par les médias pour essayer de les rejoindre», souligne Alain Gélinas, encourageant toutes les personnes concernées à agir rapidement pour pouvoir bénéficier de cette aide, disponible auprès de la SHQ (voir plus bas).

Cette opération de communication s’inscrit dans un début d’année qui sera assurément marquée par de nouvelles actions de la CAVP, un espoir de règlement pour les victimes de la troisième vague ayant signifié leur intérêt à entamer un recours avec l’avocat Me Pierre Soucy pour obtenir un règlement, et une ultime tentative de convaincre des milliers de propriétaires potentiellement touchés d’agir, eux qui n’ont jamais souhaité réaliser de tests pour en avoir le cœur net. Des actions, on en est bien conscient, qui s’inscrivent parmi les dernières que la coalition pourrait mener dans cette importante mission qu’elle porte depuis 14 ans.

Une mission qui s’adresse évidemment qu’aux victimes résidentielles de la pyrrhotite. On sait très bien que tout ce qui touche le volet commercial et industriel continue de se régler un dossier à la fois. Des institutions un peu partout dans la région ont entamé des travaux ou sont sur le point de le faire. Cette semaine, c’était au tour du CAPS de l’UQTR d’annoncer le début de travaux dans quatre gymnases, qui devraient de nouveau être opérationnels à l’été 2024. La facture s’élèvera à 2,1 millions, estime-t-on.

Des travaux dans plusieurs gymnases du CAPS de l'UQTR débutent, en lien avec la présence de pyrrhotite. (François Gervais/Archives Le Nouvelliste)

Mais ça, ça ne fait pas partie de la mission de la CAVP, qui a toujours concentré ses actions autour des propriétaires résidentiels.

«On a encore des choses à faire en 2024, mais on va se le dire: on est sur la fin. Pour nous, on a plus de 85% d’avancement dans le dossier des victimes. On a fait tout ce qu’on a pu pour aider un maximum de victimes. Mais soyons francs: on regarde plus vers la retraite que vers l’expansion de la coalition», mentionne sereinement celui qui occupe la présidence depuis 2015. Des milliers et des milliers d’heures consacrées par une poignée de bénévoles à mener ce combat, qui n’a pas toujours été de tout repos.

«Nous avons eu gain de cause pour les victimes des vagues 1 et 2, et depuis 2020, on sent que nous sommes davantage écoutés et épaulés. Mais ça n’a pas toujours été simple. Il y a eu beaucoup de ups and downs, et à plusieurs reprises on a voulu lancer la serviette. Pendant longtemps, on nous écoutait, on avait de l’empathie pour nous, mais quand venait le temps de parler d’aide financière, ça détournait le regard», se souvient Alain Gélinas, qui témoigne aujourd’hui à quel point l’avancement du dossier a enlevé un poids sur les épaules de tant de victimes, autant que sur celles des bénévoles de la CAVP.

Présentement, un troisième recours se prépare pour, estime-t-il, une quarantaine de victimes dont les fondations dépassent la norme de .23% de pyrrhotite. L’avocat Me Pierre Soucy, qui a pu obtenir un règlement favorable pour plus de 1500 propriétaires des vagues 1 et 2, travaille toujours sur le dossier. Les étapes pour cet autre recours restent à être déterminées, mentionne Alain Gélinas.

De son côté, la CAVP prépare un ultime blitz pour 2024 dans lequel elle tentera de joindre les milliers de propriétaires qui pourraient être potentiellement touchés, et qui n’ont toujours pas pris de mesures pour en avoir le cœur net après 14 ans. Mais ce sera la dernière tentative.

«Ça fait 14 ans qu’on en parle. Ça fait 14 ans qu’on est en action pour aider les victimes. Un moment donné, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Ce qu’on craint, c’est que le délai de prescription expire. Le programme d’aide financière, lui, est là jusqu’en 2025, mais sera-t-il reconduit? C’est maintenant ou jamais si les gens veulent bouger», rappelle-t-il.

«On a encore des choses à faire en 2024, mais on va se le dire: on est sur la fin. On a fait tout ce qu’on a pu pour aider un maximum de victimes. Mais soyons francs: on regarde plus vers la retraite que vers l’expansion de la coalition». - Alain Gélinas, président de la CAVP (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Dans la région, on estimait que près de 8000 résidences pourraient avoir été touchées par la pyrrhotite. De ce nombre, 4000 ont été testées, et à ce jour plus de 2000 ont été réparées, indique Alain Gélinas. Pour ceux qui tardent encore, l’horloge tourne et il sera peut-être trop tard d’ici quelques mois pour passer à l’action et obtenir un dédommagement.

Ce qui restera à conclure d’ici peu, c’est cette fameuse zone grise, qui comprend les résidences présentant un taux de moins de 0,23% de pyrrhotite. En 2018, une chaire de recherche avait été créée afin de déterminer les limites acceptables de pyrrhotite pouvant se retrouver dans le béton sans que ce dernier s’en trouve affecté à court ou à long terme. Les travaux ayant été retardés, notamment par la COVID, on espère grandement obtenir des conclusions sous peu. Une rencontre est d’ailleurs prévue en 2024 entre les responsables de la chaire et la CAVP.

«Une fois que cette limite aura été déterminée, ceux qui se trouveront au-dessus auront alors la possibilité de poursuivre, ils ne seront pas hors délai», assure Alain Gélinas. Déjà, plaide-t-il, au moins trois résidences ayant été testées avec des concentrations inférieures à 0,23% ont présenté des dommages au béton. Mais il appartiendra tout de même à la chaire d’en déterminer le seuil acceptable.

En attendant, l’expertise de la CAVP continue d’être réclamée aux quatre coins de la planète, là où des problèmes de pyrrhotite ont aussi été découverts dans les dernières années et où les citoyens essaient de se mobiliser pour faire valoir leurs droits. Depuis 2015, la coalition aide des citoyens du Connecticut dans ce combat, et l’Irlande est également venue cogner à leur porte en 2018. Là aussi, des centaines de propriétaires sont aux prises avec le «cancer du béton» qui ravage des maisons entières, toutes bâties de béton de la cave au grenier.

Mais on ne s’en cache pas, ça demeure parmi les dernières actions que le regroupement prendra. À la fin de 2024, le conseil d’administration évaluera d’ailleurs où en est le dossier, et s’il est nécessaire de continuer. «On a tout fait pour aider les victimes, et on est allé chercher le maximum pour elles. On a fait ça bénévolement, à travers nos vies de famille et nos emplois. On a donné beaucoup. Il faut maintenant que les gens qui n’ont pas encore pris action se prennent en main, parce qu’ils vont passer à côté de ce à quoi ils ont droit», croit Alain Gélinas.

Les 175 propriétaires concernés par de potentiels tests inexacts peuvent obtenir l’aide financière de la SHQ au 1-800-463-4315 ou par courriel à rapportsexpertisespyrrhotite@shq.gouv.qc.ca. Les détails sont aussi disponibles au www.habitation.gouv.qc.ca/pyrrhotite2