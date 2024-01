Ce papier journal qui marque le temps

Le 21 juin 1982, Le Nouvelliste présentait un premier ministre Trudeau, le père, vivant parfois les mêmes enjeux qui se vivent plus de 40 ans plus tard. (Paule Vermot-Desroches/Paule Vermot-Desroches)

Mon papa m’avait en effet gardé en cadeau, pour mes trente ans, le journal du jour de ma naissance. Le Nouvelliste du 21 juin 1982, il était là, sur la table à manger, devant moi. Ça m’a fait tout drôle. De penser que pendant toutes ces années, du matin du solstice d’été où il avait quitté maman quelques minutes pour aller chercher cette copie «historique» au dépanneur, jusqu’à ce jour d’anniversaire où je m’apprêtais moi-même à devenir maman, il avait conservé ce papier tout ce temps, bien caché au fond de ses tiroirs de bureau.

Ça m’a fait aussi tout drôle de penser que ce geste posé de sa part l’était sans aucune pensée, même idée qu’un jour, je puisse gagner ma vie avec ces copies papier que l’on imprimait chaque jour. Or, sans le savoir, il m’offrait aussi une page de ma propre histoire personnelle et professionnelle. Des collègues de travail avec qui je partageais mon quotidien depuis tellement d’années signaient déjà des textes dans le journal du jour de ma naissance. J’y ai reconnu des visages, rajeunis de trente ans. Les Jean-Marc Beaudoin et Michel Saint-Amant y signaient tous des textes. Autant même que Royal Saint-Arnaud, ce cher collègue, également diacre qui nous avait mariés, Philippe et moi, un an auparavant, et qui attendait impatiemment un coup de téléphone pour lui apprendre que notre première fille venait de voir le jour.

Qu’y avait-il sur cette une? Ironiquement, que des nouvelles nationales! Quel pied-de-nez historique à celle qui allait faire de l’information locale son cheval de bataille plusieurs années plus tard.

Il y avait Pierre-Elliott Trudeau, se prenant la tête à deux mains, qui «avoue ne pas avoir de solution miracle» pour régler les problèmes rencontrés par l’économie canadienne. Il y avait un article annonçant que 50 000 personnes s’étaient rendues au Stade olympique à Montréal pour assister à une célébration religieuse en l’honneur du Frère André, béatifié un mois plus tôt à Rome. On y apprenait que le ministre Yves Duhaime venait d’inaugurer le complexe LG-3 à la Baie-James.

On lisait aussi que le chef du Parti progressiste conservateur, Joe Clark, accusait le premier ministre Trudeau d’avoir trahi les Québécois qui l’avaient pourtant porté au pouvoir. Comme quoi, l’histoire, c’est une éternelle roue qui tourne...

Quelques jours plus tard, au soir du 29 juin 2012, Juliette a fait son entrée dans nos vies. Ce soir-là, j’ai demandé à mon père d’aller au dépanneur, comme il l’avait fait le jour de ma naissance, et d’acheter une copie du Nouvelliste du jour. Moi aussi, je voulais garder ce précieux document dans mes affaires. Moi aussi, je voulais perpétuer cette tradition qui m’avait tellement fait plaisir quelques jours plus tôt.

Le 29 juin 2012, une grande photo d’Isabelle Boulay occupait la une, annonçant qu’elle venait de partir le bal de l’édition du FestiVoix. On apprenait aussi que la Mauricie aurait sa route des bières. On couvrait un love-in pour sauver les Forges-du-Saint-Maurice, et on discutait d’un blocus atikamekw qui rapprochait ses barricades de La Tuque. Le cahier économique nous parlait de la microbrasserie Le Trou du Diable qui allait déménager dans l’ancienne Wabasso, devenue ce qu’on appelait alors le nouvel hôtel industriel. Ah, et les arts revenaient aussi sur la mort de Jean Guilda...

Une page une qui n’a pas marqué l’histoire de mon journal, certes, mais qui a marqué ma vie et celle de ma famille pour longtemps.

Deux ans et quelques mois plus tard, je revenais dans cette même chambre d’hôpital, cette fois pour accueillir Simone. Une fois de plus, au petit matin du 23 février 2015, un mandat fut donné d’aller chercher la copie papier au dépanneur. Ce matin-là, on livrait un vibrant plaidoyer pour sauver la Tablée populaire de Shawinigan-sud. Le Chaulk Determination, un bateau qui avait pris l’eau deux mois plus tôt au port de Trois-Rivières, venait juste d’être renfloué, et nos Cataractes s’inclinaient 7-5 face à l’Armada.

Celle-là non plus, elle n’a pas marqué l’histoire du journal. Mais dans nos vies, elle a marqué le temps à l’encre indélébile.

Lorsque La Presse avait annoncé, il y a plusieurs années, que les éditions papier allaient disparaître au profit de la tablette, le confrère Yves Boisvert avait écrit ces sages mots: «Un rond de café sur une page de journal est un indice assez sûr de civilisation». Ça m’est toujours resté dans la tête.

Parce qu’au fond, c’est ça, un journal papier, c’est aussi une façon de marquer le temps. Lire un journal papier, c’est accepter de s’arrêter quelques minutes et de ne rien faire d’autre... une faculté de plus en plus rare de nos jours.

C’est de dire qu’à cette date précise, on imprimait en grosses lettres ce qui occupait le plus l’esprit des citoyens. On marquait au fer rouge sur la ligne du temps un enjeu qui, peut-être quelques années plus tard, allait nous paraître bien banal. Mais dans le ici et maintenant, l’histoire retient ce qu’on met sur la page une comme étant le miroir de ce que notre société est, aujourd’hui.

Dimanche dernier, j’ai surpris ma plus jeune de huit ans bien assise sur le divan, à lire son P’tit Mag dans son journal du samedi. À saisir un crayon et à faire le jeu des sept erreurs d’André-Philippe Côté. Elle était là, bien tranquille et concentrée, le journal dans les mains, à faire ce qu’elle devra maintenant faire autrement, sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur.

J’ai pris une photo de ce moment magique. Ce moment où, quand on lisait un journal papier, c’était parce qu’on prenait le temps de s’arrêter. C’est ça, on prenait le temps!

Ce souvenir, il restera très longtemps avec moi.

Le papier laisse place à autre chose, qui nous ouvre sur des opportunités en or, sur un infini de possibilités quant aux contenus et à l’interaction avec vous, chers lecteurs.

Mais le papier s’éteint aussi en laissant cette pointe de nostalgie dans mon coeur de maman, heureuse de savoir que mes filles auront bel et bien connu cette époque.

Et lorsqu’elles auront trente ans, je leur ferai cadeau d’un journal, le leur, celui du jour de leur naissance. Le papier qui aura marqué le temps de ces deux journées, les plus importantes de ma vie.