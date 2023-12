Noël, c’est grand-papa

Il y avait toujours cette effervescence dans la maison de mes grands-parents, dès que le mois de décembre se pointait le bout du nez. Le sapin artificiel avec ses branches vertes et blanches, la crèche incomplète jusqu’à la nuit de Noël, et grand-maman qui préparait des jours à l’avance son fabuleux bouillon de Noël. Mais dans les petits détails, dans la musique et les histoires... dans ce qui faisait de tout ça quelque chose de magique, Noël, c’était grand-papa.

Jim, c’était un géant! Il devait mesurer, oh boy, 4,90 mètres dans mes yeux de petite fille. Il avait des mains immenses, et une prestance incroyable. Quand il entrait quelque part, et qu’il dépassait d’une tête à peu près tout le monde, moi j’étais fière d’être à ses côtés. C’était mon grand-papa, le grand Jim!

Grand-papa était un patenteux, un bizouneux. Il pouvait passer des heures de temps dans sa shed à gosser un bout de bois, à construire une autre de ses patentes à Jim pour faciliter la vie de sa femme et de ses deux filles. Encore aujourd’hui, j’ai sur mon comptoir une de ces patentes, un «pogne-toast», comme il l’appelait. Cette bébelle en bois qui a plus de 40 ans de vie et qui me permet encore chaque matin de ne pas me brûler les doigts sur mes rôties.

Quand Noël arrivait, grand-papa virait sur le capot. Pendant des jours, il pouvait s’enfermer dans sa shed et gosser le bois jusqu’à en fabriquer des jouets uniques et authentiques pour tous les enfants. Ça cognait du marteau, ça sciait le bois, ça sablait à la main dans tous les sens, jusqu’à entendre le célèbre «Jesus Christ» de son intense accent anglais des Bradley de Sainte-Marthe.

Quand Noël arrivait, il construisait la plus grosse des glissades dans la cour de Red-Mill, et se transportait les seaux d’eau un à un jusqu’à avoir fabriqué la plus belle glace pour que ses filles puissent glisser durant toutes les vacances d’hiver. Pour que jouer dehors, ce soit la plus belle des magies.

Quand Noël arrivait, il sortait son impossible pyjama rayé rouge et blanc, et se coiffait de son bonnet de nuit coloré des mêmes couleurs. Fier comme un pape, il ne comprenait pas toujours pourquoi, autour, ça riait fort. On va se le dire, il avait l’air d’une canne de Noël à lui tout seul.

Quand Noël arrivait, grand-papa cuisinait. Il faisait du sucre à la crème et du fudge. Probablement le meilleur du monde. Il n’avait pas de recette. Il y allait au feeling, avec la cuillère de bois qui mesurait la texture de cette mixture dans la casserole. Il faisait aussi la farce de la dinde. Pain, raisins, épices, un peu de tous les ingrédients, à l’oeil, tous pitchés dans le bol sans un seul mode d’emploi. Il prenait le mélange dans ses grosses mains et allait te l’enfoncer dans la dinde, jusqu’à ce que ça lui sorte par l’autre bord.

Quand Noël arrivait, Jim prenait la voiture. Aîné de sa famille, il savait l’importance d’être celui qui allait rendre visite à tous les autres. D’être celui qui gardait la famille unie, même si chaque membre était éparpillé un peu partout au Québec et en Ontario.

Quand Noël arrivait, il gardait le mystère. Il arrivait à partir avec toute sa tribu vers la messe du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, et revenir à la maison avec un sapin garni de cadeaux. Mais qui avait bien pu les laisser là? Qui avait eu le temps de venir mettre les fameux présents entre le moment où l’on barrait la porte et celui où l’on revenait tous ensemble? On ne l’a jamais su...

Quand Noël arrivait, grand-papa disparaissait pendant une grosse heure le 25 décembre. Je n’ai jamais su où il allait. Bizarrement, à chaque fois qu’il partait, c’était à ce moment précis que le père Noël arrivait dans la maison et qu’il distribuait les cadeaux aux enfants. Le père Noël avait les joues toutes rosées. Ça ressemblait étrangement au rouge à lèvres de grand-maman qu’on aurait cherché à estomper. Et quand le père Noël partait, grand-papa revenait quelques minutes plus tard. Petite, j’étais fâchée contre lui qu’il manque à chaque fois ce moment si unique...

Au Noël de 1991, j’avais 9 ans. Grand-papa était bien assis dans le salon, mais ne se levait plus pour venir servir le bouillon, ou aller farcir la dinde. Il demandait aux autres de mettre la musique des Chipmunks dans la radio, parce que ça nous faisait tellement rire. Cette année-là, le père Noël n’est pas venu en personne. Il a fait livrer les cadeaux par quelqu’un d’autre.

Grand-papa est parti quelques mois plus tard, emporté par une maladie dont je connaissais le nom, mais pour laquelle j’étais encore trop jeune pour que j’en comprenne toute la gravité.

Ça fera 32 ans cette année. Mais encore aujourd’hui, quand décembre arrive, j’entends Jim un peu partout. Dans le vent froid qui fait craquer les branches des bouleaux et des érables sur le terrain. Dans le bruit de la neige sous mes pas, à la tombée du jour, quand tout ce qui est blanc devient soudainement bleu.

Après 32 ans, ce qu’on craint finit toujours par arriver. Avec le temps, j’ai oublié le son de sa voix. Je me souviens de ses mots, mais pas de la musicalité de cette voix grave et masculine, qui éclatait de rire dans les plus franches envolées de la terre.

Or, quand la musique de Noël se met à jouer, je l’entends de nouveau. Il a la voix de Bing Crosby, de Frank Sinatra, de Dean Martin ou de Perry Como. Il résonne à travers les mots des contes de Félix Leclerc et de son Petit ours gris de la Mauricie.

À travers le papier d’emballage que je continue de dérouler, la neige qui continue de tomber et la musique qui ne fait que perpétuer tout ce qu’il était, grand-papa n’est jamais vraiment parti. Il regarde encore son petit monde, bien assis dans son fauteuil, peu importe l’endroit où il l’a emporté. Et Dieu seul sait à quel point il continue d’aimer Noël.

Est-ce que tout ça est génétique? Peut-être un peu. Parce que si j’aime autant Noël aujourd’hui, c’est probablement parce qu’un géant de 4,90 mètres m’a un jour appris à quel point c’était un instant magique dans une année. À quel point celui qui s’efforce de faire vivre les traditions simplement et purement par amour pour les siens, il ne disparaîtra jamais dans la mémoire de ceux qui suivront.

Joyeux Noël à vous tous, chers lecteurs. Et ne sous-estimez jamais l’importance des petits détails de chacune de vos traditions.