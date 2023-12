La policière qui n’aurait jamais dû mourir

C’était le soir du 27 mars. La policière Maureen Breau avait accepté de faire du temps supplémentaire au poste de la MRC de Maskinongé, là où elle travaillait. L’une de ses dernières patrouilles, elle qui devait, au cours des semaines suivantes, faire son entrée au bureau des enquêtes. Avant cette promotion, elle avait pris un congé de plusieurs semaines, durant lequel elle avait prévu partir en voyage avec son conjoint et ses enfants, histoire de profiter de la vie.

Tout le monde qui connaissait Maureen Breau la décrivait comme une personne heureuse, joyeuse, une vraie travailleuse d’équipe. Depuis qu’elle était toute petite, elle rêvait de devenir policière. Même ses amies de l’époque se souvenaient d’elle comme la jeune fille, dans la cour d’école, qui avait toujours envie de jouer à la police.

Le 27 mars dernier, son chemin a croisé celui d’Isaac Brouillard-Lessard, un individu déclaré maintes fois non criminellement responsable d’actes violents pour cause de troubles mentaux, et maintes fois remis en liberté sous conditions.

Un individu qui représentait toujours, en raison de son état mental, «un risque important pour la sécurité du public», avait conclu la Commission d’examen des troubles mentaux en février 2022, acceptant tout de même de le remettre en liberté, puisque selon elle, ce risque était «adéquatement contrôlé si la libération est assujettie à un suivi et un encadrement appropriés».

C'est dans cet immeuble à logements de Louiseville que la policière a été assassinée, et que son assaillant a été abattu par la police. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Le genre de constat qui a fait rager la population après coup. Comment avait-on pu échapper de cette façon un individu qui représentait bel et bien une bombe à retardement? Pourquoi n’avait-il pas été mieux encadré? Au lendemain du drame, les voix des policiers commençaient à se faire entendre de plus en plus. Voilà des années que l’on décriait les lacunes d’un système qui encourageait pratiquement les fameuses «portes tournantes» de la psychiatrie.

Un système dans lequel, sans le consentement du patient et sans une menace «immédiate» à sa sécurité ou à celle des autres, les intervenants ont les mains liées. Un système dans lequel la communication des informations nécessaires aux interventions efficaces des corps de police est bien souvent gérée en vase clos.

Alors que des milliers de policiers de partout en Amérique du Nord convergeaient vers le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour dire adieu à Maureen dans une cérémonie d’une ampleur rarement vue dans la région, le syndicat représentant les policiers de la Sûreté du Québec lançait une pétition sur le site de l’Assemblée nationale. Ce qu’on réclamait? Un meilleur encadrement des personnes potentiellement dangereuses et aux prises avec des troubles de santé mentale.

Le 13 avril, des milliers de policiers de partout en Amérique du Nord ont convergé vers le secteur Cap-de-la-Madeleine pour célébrer les funérailles de Maureen Breau. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Tout près de 25 000 personnes ont finalement signé cette pétition, faisant du document l’une des pétitions ayant recueilli le plus grand nombre de signatures de l’histoire du site de l’Assemblée nationale. Or, malheureusement, le dossier n’a encore jamais fait l’objet d’un débat public. À Québec, le gouvernement Legault a préféré agir en comités de travail pour tenter d’améliorer la loi encadrant les pratiques auprès de ces clientèles. Si on assure que le dossier est toujours actif, sur le terrain, les policiers le disent de façon unanime: rien n’a vraiment changé depuis le mois de mars 2023.

C’est probablement ce qui est le plus choquant lorsqu’on repense à ce dossier en cette fin d’année 2023. On aurait pu croire que des changements seraient apportés très rapidement, que la tragédie allait suffisamment secouer les autorités pour mettre en place ce que plusieurs personnes réclamaient depuis fort longtemps. Mais bon, heureusement rien n’est encore terminé dans ce dossier, et on entendra certainement parler de tout ça en 2024.

À commencer par la tenue, en février prochain, de l’enquête publique sur la mort de Maureen Breau, autant que sur celle d’Isaac Brouillard-Lessard ce tragique soir du 27 mars 2023. Une enquête qui sera menée par la coroner Géhane Kamel et qui visera à faire la lumière sur l’événement, afin d’en dégager des recommandations pour éviter que pareil drame ne puisse se reproduire. On y parlera assurément de santé mentale, de suivis pour les clientèles ayant des troubles de santé mentale et présentant un comportement violent... mais également d’interventions policières et de tous ces outils que l’on donne aux policiers pour bien faire leur travail.

Déjà, on a appris en fin d’année 2023 que la CNESST avait relevé de sérieuses lacunes lors de cette intervention, et a sommé la Sûreté du Québec à présenter dès janvier 2024 un plan d’action dans lequel elle s’assurera de donner davantage de formation, ce que le syndicat réclamait depuis si longtemps.

Le rapport final de la CNESST est lui aussi attendu en début d’année, et nous permettra probablement de comprendre un peu mieux ce qui aurait pu et dû être mis en place en amont pour éviter que les policiers puissent ainsi être mis en danger lors d’une telle intervention. Qu’ils puissent enfin espérer faire leur travail en toute sécurité, eux à qui l’on demande bien souvent d’être le dernier rempart entre les citoyens et les personnes que même le mince filet social arrive à échapper.

Maureen n’aurait jamais dû mourir en mars 2023. Aujourd’hui, c’est à nous tous de faire en sorte de ne pas l’oublier, d’apprendre de cet événement, de changer ce qui devra être changé. De faire en sorte qu’elle ne soit pas morte en vain.