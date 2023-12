Taxe aréna: de la poudre aux yeux à Saint-Boniface

J’ai un petit scoop pour les résidents de Saint-Boniface. Tenez-vous bien: votre réelle augmentation de taxes cette année, elle n’est pas de 6,09%. Elle sera beaucoup plus élevée. Mais ça, vous le saviez déjà. Parce que malgré ces opérations que l’on tente de faire pour mieux faire passer les impacts budgétaires sur le compte de taxes des citoyens, ces derniers ne sont pas dupes.

À la municipalité, on justifie cette nouvelle façon de faire afin que les citoyens soient davantage sensibilisés au fait qu’un aréna, ça coûte cher, et que l’équipement déjà en place a besoin de beaucoup d’amour. Soit! C’est là une façon, en effet, de faire de la sensibilisation et de réaliser ce que les services municipaux coûtent réellement. Mais on semble oublier quelque chose ici: un aréna fait aussi partie des services normaux qu’une municipalité comme Saint-Boniface offre, par son département des loisirs, autant qu’elle prend en charge l’eau potable, le déneigement, l’entretien des rues, le ramassage des matières résiduelles et les services d’urbanisme, pour ne nommer que ceux-là.

Vous imaginez, s’il fallait qu’un conseil municipal débarque demain matin avec une nouvelle «taxe déneigement»? Ça friserait le ridicule, non?

À l’inverse, la taxe d’eau et celle de la vidange de fosses septiques seront toujours calculées à part, puisque ces services ne sont pas toujours offerts à l’ensemble. Un citoyen qui n’est pas desservi par le réseau d’aqueduc n’a pas à payer pour celui-ci, pas plus que le citoyen qui paie pour le réseau des égouts ne doit assumer la vidange de la fosse septique d’un autre citoyen qui n’est pas rattaché au réseau municipal.

Il apparaît donc plutôt inapproprié de constater que l’on demandera un montant de 75$ par porte, nonobstant la valeur foncière de la résidence, afin d’entretenir l’aréna de Saint-Boniface. Une telle dépense à l’ensemble, elle doit cadrer dans le taux de taxation d’une municipalité et être chargée à la valeur foncière du domicile afin que la mesure soit véritablement équitable. Dans le cas qui nous concerne, ce sont malheureusement les familles moins bien nanties qui en feront les frais. Et ça, c’est très dommage.

Le service des loisirs, au même titre que la taxe scolaire au provincial, par exemple, demeure un poste budgétaire qui appartient à l’ensemble. Dans cette notion du «vivre ensemble», un citoyen qui n’a jamais eu d’enfants paiera une taxe scolaire au même titre que ce citoyen qui ne fait pas usage d’un équipement sportif, mais qui le finance équitablement pour la communauté, tout comme son voisin et le voisin de celui-ci. Or, en tentant cette opération budgétaire, Saint-Boniface fait fausse route et envoie un bien mauvais message à sa population.

Certains ont fait le parallèle avec la taxe piscine, votée cette année à Trois-Rivières. Il ne faudrait toutefois pas se méprendre: la taxe piscine est calquée sur le principe de l’utilisateur-payeur. Seuls les propriétaires de piscines auront à la payer. Voilà pourquoi elle apparaît en dehors du réel taux de taxation. Est-ce là la meilleure façon de faire payer les grands utilisateurs de l’eau potable? C’est un autre débat. Mais quand il est question de la taxe aréna, on ne pourrait absolument pas prétendre au principe de l’utilisateur-payeur puisqu’elle sera chargée à l’ensemble, en échappant à la règle pourtant juste et équitable de l’évaluation foncière.

À Shawinigan, les insectes piqueurs ont fait fluctuer le taux de taxation cette année. Or, l’administration municipale a fait le bon choix en incluant cette dépense dans la ventilation du taux de taxation, et en expliquant clairement à ses citoyens de quelle manière ce service faisait fluctuer la hausse. Pas de poudre aux yeux pour le traitement des insectes piqueurs: on assume entièrement qu’il est en partie responsable de la hausse de 4,4% en 2024.

La même chose s’était produite à Trois-Rivières l’an dernier, où l’implantation du bac brun était en grande partie responsable de la hausse de 7,17% que les citoyens se sont fait servir en 2023. On ne s’est pas caché la tête dans le sable: la gestion des matières résiduelles est un poste budgétaire de la Ville, et ses opérations doivent être incluses dans la taxe foncière.

La question de l’entretien de l’aréna de Saint-Boniface, elle doit être adressée, évidemment. Le maintien de ce service est essentiel dans une municipalité où de nombreuses jeunes familles sont venues s’installer au cours des dernières années. Mais politiquement, il faut aussi assumer que ça coûte cher, et que ça impacte le compte de taxes municipales. Est-ce qu’une partie de la solution ne reposerait pas davantage vers la révision des ententes avec les municipalités environnantes qui utilisent cet équipement à défaut de pouvoir elles-mêmes s’en payer un? La question mérite d’être débattue.

Mais en attendant, jouons franc jeu avec les citoyens. La hausse de taxes à Saint-Boniface, elle sera plus élevée que 6,09%. Et il faudra aussi justifier à la population pourquoi on choisit de ne pas inclure ce poste budgétaire au principe équitable de l’évaluation foncière.