Rosette: le marché devenu le café

Jean-François Cossette, Geneviève Savard et leur petite Rose, six ans et demi, sont bien fiers de leur nouveau café Rosette. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Il y a à peine trois mois, la fermeture du Marché Notre-Dame au centre-ville de Trois-Rivières prenait par surprise les habitués de la place et les amoureux du centre-ville. Après huit années en activité, ce petit marché de produits locaux et bios fermait, en laissant derrière lui un certain désert alimentaire dans un centre-ville où l’on clame depuis si longtemps la nécessaire présence d’un marché d’alimentation. Or, on a beau vouloir avoir ce service, encore faut-il le fréquenter... ce que bien des gens avaient tranquillement cessé de faire depuis cette hausse fulgurante de l’inflation.

Mais pour les propriétaires, Geneviève Savard et Jean-François Cossette, c’était un choix on ne peut plus réfléchi, qui mijotait depuis environ deux ans. Notamment depuis qu’on leur avait fait savoir que le projet Marchamps allait voir le jour dans les nouveaux locaux de l’Ouvrage, au centre-ville. Ironiquement, ce projet-là a depuis été relégué aux oubliettes, du moins pour le moment. Le projet allait possiblement venir leur faire compétition, eux qui ont bâti le Marché Notre-Dame à partir de zéro, sans avoir pu bénéficier d’aide financière de la part d’IDE Trois-Rivières. Or, pour Geneviève et Jean-François, c’était surtout une occasion rêvée pour lancer ce qui leur trottait dans la tête depuis si longtemps: un café.

Le café a ouvert ses portes il y a quelques jours, dans les anciens locaux du Marché Notre-Dame. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

La fin du Marché Notre-Dame, ce n’était donc qu’un tremplin vers ce nouveau projet. Un projet qui a ouvert ses portes depuis quelques jours à peine. Mais déjà, on y sent tout l’amour d’une famille qui a voulu s’y investir avec passion. Entre les arômes de café et ceux de la soupe qui mijote pour l’heure du dîner, Geneviève et Jean-François sont toujours restés fidèles à leur vision: des produits locaux, les légumes de leurs cultures dans leur petite ferme de Saint-Maurice, les plantes et les pousses qui ont vu le jour il y a six ans et demi, en même temps que leur aînée, Rose. C’est elle qui a inspiré le nom, et tellement plus.

Car il faut se le dire: la vie de famille et la vie d’entrepreneur, c’est tout un marathon. Le couple qui est maintenant parent de deux jeunes enfants cherchait aussi à réduire son nombre d’heures de travail par semaine. Au marché, ça pouvait aller jusqu’à 70 et même 80 heures par semaine. Chez Rosette, ça sera beaucoup moins. Et on ne les entend pas s’en plaindre.

En ce jeudi matin où les profs sont toujours en grève, la porte s’ouvre et se ferme, laissant entrer des parents et leurs enfants. Les premiers sont venus chercher un café, les plus jeunes optent pour le chocolat chaud. Au comptoir, c’est Rose, six ans et demi, qui s’applique à mettre la crème fouettée sur le breuvage. Délicatement, elle y ajoutera quelques bonbons. L’art du chocolat chaud, elle le maîtrise parfaitement, en attendant de retourner sur les bancs d’école après la grève.

Jean François, lui, prépare le café au comptoir principal, qui a été peint de la couleur rose. Thématique oblige, tout comme les chaises qui meublent ce nouveau commerce. Le comptoir fait de petites lattes verticales, c’est Jean-François qui l’a construit. Il a utilisé les tablettes qui, il y a quelques mois, accueillaient les produits du Marché Notre-Dame. Petit rappel d’une autre vie de ce coin de centre-ville, sans échapper l’importance de tout récupérer et de donner une seconde utilité aux matériaux.

Au fond, une section fermée et vitrée pour laisser voir ce qu’on fera de ce local, destiné à accueillir dès janvier des ateliers de création, notamment de sérigraphie, en collaboration avec la Coop Le 507, dans laquelle le couple est également impliqué. Une campagne de sociofinancement vient d’ailleurs d’être mise en place sur la plateforme La Ruche pour financer ce projet.

Sur les ronds du poêle, les légumes de leur ferme de Saint-Maurice continuent de cuire, comme quand le marché était ouvert, pour nourrir visiteurs et travailleurs du centre-ville qui rêvent d’une soupe chaude ou d’un petit plat préparé pour l’heure du midi.

Geneviève Savard a maintenu l'offre qui était déjà présente au Marché Notre-Dame, celle de la vente de plantes et de pousses, son entreprise "Rosette" qu'elle avait fondée il y a plus de six ans. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

«On aime ça quand les gens s’arrêtent chez nous, qu’ils viennent s’assoir. On veut que les gens, quand ils entrent ici, ils prennent le temps. C’est quelque chose qui se perd, on dirait», fait remarquer Jean-François.

Prendre le temps, alors que l’effervescence de la vie se fait aller. Prendre le temps aussi en plein cœur du centre-ville, que les deux entrepreneurs veulent conserver vivant et diversifié. Pour eux, il n’a jamais été question de déserter le centre-ville, malgré tous les défis qu’il comporte. «Un centre-ville vivant dans une ville comme ici, c’est essentiel! On ne se voyait pas du tout s’installer ailleurs. Je n’ai jamais compris l’intérêt de faire la file en voiture pour aller se chercher son café du matin. Ça manque de chaleur humaine», rappelle Geneviève.

Une petite nostalgie de cette époque où ils vivaient à Montréal, et où ce type de commerce faisait toute la différence dans un quartier. C’est au café qu’on finit toujours par se retrouver, c’est le petit café du coin qui fait que la vie est plus colorée, plus animée quand on se promène sur la rue. «Il y a certains de nos clients qui sont des anciens Montréalais, et qui recherchent encore cette ambiance. Ça, et puis les touristes aussi. Les touristes, quand ils entrent ici, ils sont enchantés, ils trouvent quelque chose qu’ils n’ont pas vraiment vu ailleurs», fait remarquer Jean-François.

Une pression moins forte sur les épaules de ces deux entrepreneurs, qui ont donc choisi un modèle d’entreprise qui cadre mieux avec leurs aspirations et leur nouvelle réalité de jeunes parents. Une vie un peu moins folle, dans laquelle ils auront aussi le temps de se consacrer à d’autres projets, dont celui pour Jean-François de compléter son baccalauréat en enseignement. Dieu sait qu’on en a besoin, des profs!

Alors non, le Marché Notre-Dame n’est plus là. Mais ce qui a pris sa place continue d’ajouter à ce coin de vie trifluvienne une petite bouffée d’air frais.