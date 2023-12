Marina de Grand-Mère: toute une surprise, en effet!

Si, comme le maire Michel Angers le disait, on avait voulu «réserver la surprise» aux citoyens de Shawinigan, ce fut effectivement toute une surprise lundi matin.

Le projet, piloté par Culture Shawinigan, n’avait jamais été évoqué publiquement, et aucune résolution du conseil municipal n’a été prise afin d’appuyer le projet pour le soumettre au Volet 3 - Signature innovation, Fonds région et ruralité, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, puisque justement, on cherchait à garder la «surprise» aux citoyens.

Voilà une bien étrange façon de procéder face à un montage financier qui relève de deniers publics. D’autant plus que si on souhaitait garder la surprise, c’est en apprenant que le projet battrait de l’aile que les citoyens ont été mis au fait de son existence. N’importe quel spécialiste en relations publiques vous le dira, c’est probablement la dernière façon dont on aurait voulu évoquer l’existence de ce projet.

Soyons francs: si ce qui a été décrit sommairement s’avère être ce qu’on envisage, c’est effectivement un projet très intéressant d’un point de vue touristique, qui donnerait une véritable signature à ce coin de la ville. Jusqu’ici, on avait réussi à s’associer avec de grands noms dans le domaine, des sommités qui livreraient certainement un produit intéressant.

Mais une telle entreprise ne doit pas se réaliser coûte que coûte, dans le secret et sans poser de questions, spécialement dans un contexte économique comme le nôtre, dans une ville qui procédera vraisemblablement à un règlement d’emprunt de 4,2M$ en 2024, seulement pour faire fonctionner l’usine de traitement de l’eau potable... en attendant de connaître l’issue des poursuites judiciaires intentées dans ce dossier.

De nombreuses questions méritent d’être posées, surtout quand on sait que la Ville autant que Culture Shawinigan auraient émis des préoccupations cet automne quant à ce projet. Le directeur général de la Ville, Normand Dupont, avait lui-même questionné l’ancien directeur de Culture Shawinigan, Bryan Perro, à ce sujet. Dans les comptes rendus de réunions consultés par Sébastien Houle, on comprend que même le ministère des Affaires municipales (MAMH) démontrerait des questionnements sur l’affaire. On en vient pratiquement à se demander si Culture Shawinigan n’est pas un peu pris avec ce projet actuellement, sans trop savoir de quel côté il devrait aller.

Le maire Angers, lui, se montre beaucoup plus enthousiaste, et a même évoqué que le projet pourrait être bouclé en juin prochain, à temps pour la Fête nationale. Des fournisseurs se montrent pour leur part beaucoup moins optimistes.

Dans un contexte où une crise secoue Culture Shawinigan, crise qui a entraîné le départ de son directeur général et la suspension de contrats, ententes et nouveaux projets pour les prochains mois, ne serait-il pas judicieux ici d’user de prudence? Surtout qu’on a pu apprendre, lundi après-midi, que l’organisme mettait à pied quatre de ses employés.

Sans complètement reléguer le projet aux oubliettes, il apparaît tout de même prématuré, à ce moment-ci, que la Ville puisse même envisager d’aller piger dans ses surplus pour terminer le montage financier de Culture Shawinigan si ça devait être nécessaire.

Il sera essentiel, au cours des prochaines semaines, de s’intéresser justement au montage financier de l’affaire, de pouvoir en comprendre les détails afin de savoir dans quel genre de projet on s’est réellement lancé. S’agit-il d’un engagement antérieur déjà ficelé? Ou d’une promesse qui n’a pas encore été officiellement mise sur papier?

Un point rassurant de cette histoire demeure qu’au moins, les fournisseurs qui ont eu à livrer le matériel jusqu’ici ont été payés pour le travail qui a été effectué. Or, l’incertitude du projet pourrait représenter, pour certains d’entre eux, des contrats à venir qui ne seraient finalement pas donnés, ce qui peut aussi être très décevant pour eux. Le projet est-il suffisamment bien avancé pour dire que le point de non-retour est atteint, et qu’il serait plus avantageux pour les citoyens d’aller jusqu’au bout plutôt que de laisser tomber?

Tant de questions qui nécessiteront d’informer et rassurer la population. À ce moment-ci, Culture Shawinigan autant que la Ville auraient tout intérêt à faire le point de façon claire et transparente sur l’avancement du dossier et sur les réelles intentions de poursuivre ou non l’aventure. De prendre le dossier de front, plutôt que d’être en réaction à des informations qui coulent d’un peu partout et qui soulèvent davantage d’inquiétudes que d’enthousiasme.

Quitte à ce que ça vienne gâcher la surprise qu’on voulait tant garder.