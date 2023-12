Le budget de la taxe piscine

Adopté à huit voix contre six, le maire Lamarche ayant enregistré son vote, le budget 2024 n’est donc pas passé comme une lettre à la poste. Évidemment, ce n’est pas que la taxe piscine qui cause du mécontentement chez les conseillers s’étant prononcés en défaveur de son adoption. Mais cette mesure fait visiblement grincer des dents. Le vote sur division pourrait-il lui aussi représenter la division que cette nouvelle taxe, destinée à environ une résidence sur dix, crée dans la population? Bien malin qui pourrait le dire.

À la Ville et au cabinet du maire, on explique cette nouvelle mesure comme une mesure d’écofiscalité, ce que Québec permet désormais aux Villes de mettre en place. Autrement dit, on n’a pas été chercher de revenus supplémentaires pour augmenter la colonne du budget, on a simplement diversifié par cette nouvelle taxe les dépenses liées au traitement de l’eau potable, un poste budgétaire qui s’élève tout de même à 20,6 M$ en 2024.

Ainsi donc, à raison de 50$ par propriétaire de piscine, la Ville ira chercher 700 000$, des fonds qu’elle aurait dû aller quérir d’une autre façon, probablement en augmentant la taxe d’eau à l’ensemble, si cette décision n’avait pas été prise.

En point de presse juste après le budget, la haute direction n’a pas manqué non plus de rappeler que la mesure s’appliquait déjà dans de nombreuses villes au Québec, comme Bécancour (50$), Nicolet (50$), Sherbrooke (80$), Prévost (140$), Sainte-Hyacinthe (80$), Châteauguay (60$) ou même Baie-Comeau (157$). Une mesure, par ailleurs, qui s’inscrit dans une réalité que les villes auront, d’ici 2025, à atteindre des cibles de réduction de consommation d’eau potable. Et que dans les circonstances, il faut lancer un message de sensibilisation aux citoyens: l’eau est précieuse et elle coûte cher.

Mais c’est justement là qu’il faudra un jour assumer le discours. La taxe piscine est une décision politique, d’abord et avant tout. Elle est aussi une décision qui relève d’une complexité à appliquer des mesures de sensibilisation qui pourraient s’appliquer à l’ensemble. Au micro, lors de la période de questions, le citoyen Pierre Labranche a touché un point important: que fait-on de cette famille de six ou sept personnes qui vit juste à côté, et qui consomme probablement beaucoup plus d’eau dans toute une année que ce seul citoyen qui remplira sa piscine une fois au printemps?

La réponse à cette question est justement dans la complexité de l’application des règles. Pour en venir à vraiment implanter une politique de l’utilisateur-payeur, ce que ça prendrait véritablement, ce sont des compteurs d’eau. Ça, on nous l’a clairement dit, il n’est pas question d’en arriver là. Pourquoi? Parce que l’application de cette mesure coûterait plus cher que les revenus qu’on pourrait aller chercher.

On se tournera donc vers les propriétaires de piscine, ceux-là qu’on peut clairement identifier de par le fait que l’équipement est bien inscrit au rôle d’évaluation, ou alors qu’une nouvelle installation devra faire l’objet d’une demande de permis.

Le conseil municipal de Trois-Rivières a adopté à huit voix contre six le budget 2024. (Sylvain Mayer/Le Nouvelliste)

À Pointe-du-Lac, s’il faut en croire le conseiller municipal François Bélisle, ça ne passe absolument pas. Encore, si la ville débordait de piscines publiques accessibles aux citoyens, on pourrait en venir à la conclusion que l’équipement dans notre cour devient un luxe qu’il faut assumer. Mais doit-on réellement rappeler l’état de l’accessibilité aux bassins publics depuis les deux dernières années?

Même chez des conseillers en faveur du budget, on a pu sentir cet inconfort quant à cette nouvelle mesure. Pour René Martin et Jonathan Bradley, on ne le cache pas, la taxe ne réjouit pas du tout leurs citoyens des districts des Carrefours et de Richelieu. Dans le cas de ces deux conseillers, toutefois, on a préféré regarder l’ensemble du budget et des bienfaits qu’il comportait, plutôt que de mettre l’attention sur un seul élément. Arriver à satisfaire tout le monde à 100% avec un budget, a rappelé René Martin, ça relève de l’utopie, et il faut parfois en arriver à faire des concessions.

D’autres mesures d’écofiscalité pourraient bien être envisagées dans le futur pour diversifier les sources de revenus des municipalités. À commencer par l’application d’une taxe sur les immatriculations, ce que Québec a également permis dernièrement aux municipalités. Trois-Rivières étudie encore la question.

Or, si elle devait être adoptée dans le futur, cette nouvelle taxe aurait au moins le mérite de s’adresser véritablement à l’utilisateur-payeur. Tu possèdes une automobile immatriculée? Tu paies! Mais avec la taxe piscine, peut-on véritablement affirmer que ce sont les propriétaires de piscines qui sont systématiquement les plus grands utilisateurs d’eau potable à longueur d’année? Comment punit-on véritablement les citoyens qui abusent en lavant très souvent leur voiture, en arrosant la pelouse à outrance, en nettoyant leur entrée au jet d’eau? Pour assurer la cohérence du message, ne serait-il pas judicieux de revoir les mesures de contrôle pour assurer la diminution de cette consommation, qu’on ait le luxe de se baigner ou non chaque jour de l’été?

Il y a fort à parier que la taxe piscine occupera les conversations autour de la dinde et des atocas au cours des prochains jours. Ce qui est toutefois dommage, c’est qu’elle occultera aussi tous les autres éléments du budget, positifs comme négatifs, qui auront aussi un impact dans la vie des gens. La bonification du budget de la STTR, l’abaissement de la limite de vitesse à 30 km/h dans les quartiers résidentiels, l’absence d’une réglementation sur l’usage de pesticides, l’ajout d’une ressource pour revitaliser les quartiers et les noyaux villageois, ou encore que malgré l’augmentation de la masse salariale de la fonction publique de 8,8M$ cette année, Trois-Rivières demeure encore la seconde des onze grandes villes avec la masse salariale la plus basse, avec 37%.

Alors oui, la taxe piscine marquera le budget 2024. Déjà, les opposants au maire Jean Lamarche, dont le parti Action Trois-Rivières, aimeraient qu’elle passe à l’histoire comme étant la «Taxe Lamarche». Au même titre que la taxe de Bienvenue, qui a rendu tristement célèbre son instigateur, en viendra-t-on à cette appellation?

Dites-vous que si cette taxe relève d’une décision politique, certaines réactions qu’elle générera le seront naturellement tout autant.