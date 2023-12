Mort de la policière Maureen Breau: des lacunes soulevées par la CNESST

Il faut comprendre que la CNESST a enquêté pendant plusieurs mois à la suite de cette intervention qui s’est malheureusement soldée par le meurtre de la policière Maureen Breau, de même que la mort de son assaillant, Isaac Brouillard-Lessard, un individu qui était connu des milieux policiers, mais aussi du milieu de la santé pour son état mental perturbé. En novembre dernier, des recommandations ont été déposées auprès de la SQ et du syndicat représentant les policiers, des recommandations de la CNESST qui feront assurément partie du rapport d’enquête final, celui-là attendu quelque part en janvier 2024.

De ces recommandations, on comprend que la CNESST émet quatre avis dérogatoires, tous liés à l’article 51 de la Loi sur la santé et sécurité au travail. L’article stipule que: «l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur». On réfère notamment à quatre alinéas de cet article, liés à l’aménagement sécuritaire pour les travailleurs, les techniques de travail sécuritaires, l’identification, le contrôle et l’élimination des risques pour le travailleur, de même que «lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié».

Semble-t-il, selon Jacques Painchaud, président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), que c’est justement au niveau de la formation que la SQ se retrouve particulièrement visée dans ce rapport. Les avis toucheraient notamment l’évaluation des risques lors d’interventions planifiées, l’évaluation lors d’interventions non planifiées, la formation des sergents superviseurs de relève de même que la formation et le maintien des compétences des patrouilleurs.

Jacques Painchaud, président de l'APPQ. (François Gervais)

À titre d’exemple, il relate qu’en 2019, la SQ a entamé un processus de formation à l’École nationale de police du Québec portant sur l’intervention policière stratégique planifiée. Cette formation de deux jours qui devait être destinée à l’ensemble des patrouilleurs n’a, à ce moment-ci, été suivie que par 35% de ceux-ci. Jacques Painchaud ajoute que bon nombre de policiers au Québec n’ont pas été en mesure de revoir les méthodes liées à la formation en emploi de la force depuis plus de dix ans. Autant de revendications qui sont présentement sur la table de négociations pour ce corps de police, dont la convention collective n’a pas encore fait l’objet d’une entente de principe satisfaisante pour les deux parties. Des moyens de pression ont débuté récemment en ce sens.

«Ça rejoint en tout point ce que l’on demande depuis très longtemps, ce que les policiers réclament sur le terrain», constate Jacques Painchaud. Pour lui, il est clair que la CNESST souhaite aujourd’hui que le corps policier évalue mieux les risques liés aux interventions, fournisse l’équipement individuel adéquat aux policiers, réponde au besoin de formation et de maintien des connaissances des patrouilleurs de même que celui des sergents superviseurs.

La CNESST aurait par ailleurs sommé la SQ de présenter un plan d’action le 21 janvier 2024, plan qui répondra adéquatement aux avis dérogatoires indiqués, et qui établira un calendrier clair afin de veiller au besoin de formation de son personnel. Un plan qui devra évidemment comprendre une période de transition et de progression des améliorations à apporter.

«Nos membres s’attendent à ce que les choses changent, c’est clair, et que ça change pour le mieux. Ils veulent du concret, ils veulent des solutions», constate Jacques Painchaud.

À la Sûreté du Québec, on indique prendre acte des recommandations et évaluer de quelle façon on pourrait déjà agir en lien avec celles-ci. Selon la sergente Ann Mathieu, on n’ira cependant pas plus loin dans les commentaires à ce moment-ci, puisque l’enquête publique sur la mort de la policière débutera en février prochain, et qu’on ne souhaite pas nuire à cette enquête.

Au lendemain de la mort de la policière, l’APPQ avait lancé une pétition en ligne afin de réclamer un meilleur encadrement des personnes potentiellement violentes souffrant de troubles de santé mentale. Une pétition qui avait recueilli plus de 24 000 signatures en quelques jours. D’abord mécontent de savoir que le gouvernement n’avait pas jugé bon de recueillir l’avis du syndicat et des policiers qu’il représente pour établir des pistes de solutions, Jacques Painchaud se réjouit tout de même aujourd’hui d’avoir finalement pu être entendu des différents ministères.

«Nous avons pu avoir des rencontres avec le cabinet du ministre de la Sécurité publique, mais aussi de la Justice. Nous avons pu faire des représentations, notamment sur treize recommandations qui supportent la pétition. Il y a eu une réponse positive à nous consulter. Il y a certains éléments qui relèvent de la juridiction fédérale, mais d’autres du provincial. Au final, ce qu’on vise, c’est de remettre en priorité le critère de sécurité publique. C’est lui qui doit primer», relate Jacques Painchaud, faisant notamment référence aux autres critères touchant les droits individuels des personnes au comportement violent et à l’état mental perturbé.

La question de l’encadrement de ces personnes, mais aussi de la capacité du système à pouvoir lui administrer des soins sans forcément qu’il représente un danger immédiat pour lui ou une autre personne, fera partie des discussions.

On peut également s’attendre à ce que ce soit soulevé lors de cette très attendue enquête publique, qui s’ouvrira près d’un an après la mort de la policière et mère de deux enfants.