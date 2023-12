Amendes impayées: peut-on aider au lieu de punir?

L’enquête de Marc Allard portait notamment sur des cas survenus dans la région de Lévis. À cet endroit, un programme de justice adaptée se met tout doucement en place. C’est déjà un bon point de départ, même si aucun individu n’a encore complété le programme. Résultat: on envoie encore en prison des personnes n’ayant pas payé de simples amendes. Des personnes vivant bien souvent de grandes difficultés.

Si la cour municipale de Lévis, ou de n’importe quelle autre municipalité incarcérant encore les mauvais payeurs d’amendes, sont en manque d’inspiration, je les invite à venir faire un petit tour à Trois-Rivières. Ici, depuis bien longtemps, on a mis en place des initiatives qui, au lieu de réprimer les gens trop souvent démunis, les aident à se reprendre en main et, surtout, à les sortir du cercle vicieux de l’appareil judiciaire.

Le directeur général de l’organisme qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance Point de Rue, Philippe Malchelosse, est littéralement tombé en bas de sa chaise en prenant connaissance des données de l’enquête. «Ça fait au moins dix ans que nous ne travaillons plus comme ça», résume-t-il, encore indigné de savoir que 709 personnes ont pris le chemin de la prison pour de telles infractions. Chez Point de Rue, depuis quelques années, on connaît de magnifiques succès avec un programme bien spécial en justice adaptée, le PAJIC.

Philippe Malchelosse, directeur général de Point de rue. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Laissez-moi vous parler de Guillaume Petit. J’ai rencontré Guillaume en octobre 2021, alors qu’il devenait à 29 ans le premier Trifluvien à compléter le Programme d’accompagnement justice en intervention communautaire (PAJIC). Alcoolique depuis l’âge de 18 ans, Guillaume avait fini par tout perdre: famille, travail, permis de conduire. En quelques mois, il avait accumulé bon nombre de billets d’infraction des policiers de Trois-Rivières, souvent pour ivresse sur la voie publique ou autres infractions liées à l’alcool. Incapable de payer ses dettes à la Cour municipale, dépendant de ce vice qui lui nuisait de plus en plus, il continuait de s’enfoncer dans une spirale sans fin, convaincu qu’il n’avait plus une grande valeur.

C’est auprès de Point de Rue qu’il avait trouvé de l’aide. L’organisme, en collaboration avec la cour municipale de Trois-Rivières, travaillait depuis 2020 à mettre le PAJIC en place, dans le but de sortir les personnes comme Guillaume du cycle sans fin du système judiciaire.

«Le but du programme, c’est de mettre la personne au cœur de toutes les démarches. On ne regarde plus un dossier de justice pénale sur papier. On regarde un être humain avec son bagage, son vécu et ses défis», avait résumé Geneviève Charest, coordonnatrice en chef du volet santé mentale, justice et itinérance et travailleuse de rue chez Point de Rue. À travers divers ateliers et des engagements, Guillaume avançait à petits pas vers une réintégration sociale qui, une fois atteinte, allait effacer l’ardoise de ses amendes de la cour municipale.

Geneviève Charest m’a donné des nouvelles de Guillaume, mardi, près de deux ans après notre rencontre. Il va très bien. Il a complété son cours en cuisine, a retrouvé son permis de conduire, et a récemment fêté deux ans de sobriété. Sa dette à la cour municipale, c’est ainsi qu’elle a été enrayée, lui permettant de consacrer ses revenus à son rétablissement plutôt qu’à ses amendes. Au coeur de cette réussite, l’immense volonté d’un homme de se remettre sur le droit chemin, mais aussi des programmes et surtout des gens qui ne croient plus en la justice systématiquement répressive pour des délits aussi mineurs chez les clientèles vulnérables. Pas quand on vit dans la rue, qu’on vit avec l’alcoolisme ou qu’on se bat quotidiennement avec ses propres démons.

En 2021, Guillaume Petit est devenu le premier Trifluvien à compléter le programme PAJIC. Il est ici en compagnie de Geneviève Charest, coordonnatrice en chef du volet santé mentale, justice et itinérance et travailleuse de rue chez Point de Rue. (SYLVAIN MAYER/SYLVAIN MAYER)

Depuis les deux dernières années, plus de 30 personnes ont bénéficié du PAJIC par le biais de Point de Rue, confirme Geneviève Charest. Une trentaine de personnes pour qui la lourdeur des dettes qui trainent à la cour municipale se vivait comme un énorme poids qui empêche d’avancer et qui nous plonge encore plus dans nos problèmes. Une trentaine de personnes qui ont pu s’en sortir parce qu’on a choisi d’aider plutôt que de punir.

En trois ans, l’organisme estime que les dettes contractées à la cour municipale par ceux qui ont adhéré au programme sont passées de 25 000$ à 0$. La mise en place de ce programme a également rendu caduque la pratique qui visait à recourir à un percepteur pour chercher des gens vivant dans la rue afin qu’ils paient leurs amendes.

Au palais de justice de Trois-Rivières, on avait mis en place un programme semblable, cette fois pour les cas de santé mentale qui font face à la justice criminelle pour des délits relativement mineurs. Le Programme d’accompagnement justice en santé mentale (PAJSM) vise à adapter le traitement judiciaire des personnes présentant des problèmes de santé mentale par le biais d’une prise en charge globale et partagée par les intervenants du milieu judiciaire et social. Il s’adresse principalement aux gens ayant commis des infractions de nature criminelle pour lesquelles on peut établir un lien entre l’infraction et le problème de santé mentale de l’individu. Le programme veut prévenir la récidive en matière criminelle, de même que l’emprisonnement de la personne, une réalité qui mène souvent vers la problématique de rupture sociale ou d’itinérance une fois la peine purgée.

Là aussi, on cherche la voie de passage qui permettra à une personne qui a davantage besoin d’aide que de mesures répressives de se sortir de l’appareil judiciaire, plutôt que de s’y enfoncer.

«D’incarcérer les gens pour des amendes impayées, c’est complètement contre-productif. Ça ne donne aucune opportunité à la personne de changer, de se prendre en main. Ça laisse la personne dans ce cercle vicieux, avec une incarcération qui coûte très cher à la société, en exposant la personne à se maintenir dans un milieu toxique plutôt que de s’en sortir», constate Geneviève Charest.

À Montréal, le PAJIC et le PAJSM sont également en place depuis quelques années, et donnent de bons résultats, révèle l’enquête de mon collègue. C’est rassurant de voir de telles initiatives.

Encore faudrait-il qu’on s’inspire des meilleures pratiques déjà établies, à Trois-Rivières ou ailleurs, pour réellement respecter l’esprit de la loi 32, plutôt que de toujours se tourner vers la répression, qui finit par coûter cher à toute la société. Pour espérer véritablement aider ceux qui en ont besoin, plutôt que de leur taper sur les doigts et qu’ils s’enfoncent encore plus.