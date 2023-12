Halte-douceur: chaleur et dignité à travers l’hiver

L’organisme qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance avait mis en place la halte-douceur un peu en catastrophe l’an dernier, dans l’urgence de pouvoir aider les personnes démunies, de plus en plus nombreuses dans nos rues. Des neuf lits disponibles au départ dans les locaux de Point de Rue, sur la rue Laurier, la ressource a terminé sa saison à la fin de l’hiver avec plus de 22 personnes hébergées chaque soir.

Sur le plan de la sécurité, l’espace de la rue Laurier ne pouvait plus convenir. Il fallait faire quelque chose, et trouver un endroit où loger toutes ces personnes qui, sans cette ressource, pourraient bien devoir dormir dans la rue tout l’hiver. A-t-on besoin de rappeler qu’un peu partout, les ressources en hébergement d’urgence débordent?

C’est donc au 1645 rue Royale, face à la pharmacie Jean Coutu, que Point de Rue a trouvé ce petit bijou que l’on n’espérait plus. Le mois dernier, ce local est apparu comme étant libre et pouvant répondre à ce grand besoin d’augmenter le nombre de lits offerts. Et visiblement, l’expérience de l’année dernière, combinée aux besoins toujours plus grands et surtout plus visibles, a fait sonner quelques cloches chez les élus de la région.

La halte-douceur pourra donc compter cette année sur un financement du ministère de la Santé de plus de 128 000$, annoncé lundi par le ministre Jean Boulet et octroyé dans le cadre d’une aide d’urgence globale de 190 000$ aux organismes communautaires de la région qui oeuvrent à aider les personnes en situation d’itinérance. Outre Point de Rue, le Centre le Havre à Trois-Rivières, de même que le Centre Roland-Bertrand et le TRASH à Shawinigan, recevront aussi une aide supplémentaire.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et le ministre Jean Boulet accompagnent le directeur général de Point de Rue, Philippe Malchelosse. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

La Ville de Trois-Rivières, elle, s’occupera du loyer. Une aide de 6000$ votée la semaine dernière par le conseil municipal permettra à l’organisme d’occuper ces locaux pour les 120 prochaines nuits. Des locaux qui n’ont plus rien à voir avec une simple halte chaleur, mais qui sont pratiquement devenus un chez-soi pour les personnes qui n’ont nulle part où aller durant les nuits d’hiver.

Divans, télévision, cuisine, petit coin repas, et des lits qui n’ont rien à voir avec les lits de camp aménagés en urgence l’an dernier. Une vingtaine de bases de lits récupérées de l’École nationale de police à Nicolet, avec des matelas neufs que l’organisme a pu se procurer grâce à l’aide financière. Des draps propres, des couvertures chaudes, un casier pour que chaque personne puisse ranger ses effets. Des espaces pour prendre une douche chaude. Autant d’espaces où la sécurité des personnes est assurée, mais où chacun peut aussi avoir son intimité sans se retrouver les uns sur les autres.

«C’est beaucoup plus qu’une place où l’on va venir faire sécher nos mitaines», a imagé le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, visiblement sensible à cet environnement que l’on a voulu mettre en place pour ces gens qui traverseraient l’hiver dans le froid sans cet espace.

«Ce qu’on veut avant tout, c’est de reconnaître la dignité des gens. Je crois que c’est ça qu’on arrive à mettre en place ici. L’an dernier, les gens sont venus en grand nombre. Au printemps, à la fermeture, les commerçants nous ont dit qu’ils observaient beaucoup plus de gens dans la rue. On a fait une différence durant l’hiver, c’est évident», constate le directeur général de Point de Rue, Philippe Malchelosse.

Une différence évidente, et qui pour certains s’est traduite par une réintégration dans la société. L’an dernier, de la vingtaine de personnes qui ont requis les services de la halte-douceur chaque nuit, trois ou quatre d’entre eux ont réussi à se sortir de la rue, rapporte Jean-Félix Saint-Germain, intervenant et coordonnateur de la halte-douceur.

«Beaucoup de gens qui viennent ici se retrouvent chez nous parce qu’ils viennent de perdre leur loyer, et avec la crise du logement actuellement, ça devient difficile de se retrouver un endroit avec le peu de revenus qu’ils ont. Mais nous, on ne fait pas juste les héberger la nuit. On va travailler avec eux pour retrouver quelque chose, les ramener dans la société, les aider à se reloger. C’est ce qui est arrivé pour quelques-uns d’entre eux l’an dernier, et ils sont toujours en appartement.» — Jean-Félix Saint-Germain

Le souvenir de cet homme lui revient soudainement à l’esprit. Cet homme qui travaillait à temps partiel, mais qui n’arrivait pas à trouver un logement abordable pour ses revenus. Il allait passer l’hiver dans la rue, même s’il travaillait. «Il venait ici, et ça lui permettait de se reposer, d’être en forme pour aller travailler après. Tu sais, vivre dans la rue c’est extrêmement difficile. Tu n’es jamais reposé. Le peu d’argent que tu as, tu vas le dépenser en restaurant pour aller te réchauffer un peu. Tu n’es pas capable de te mettre de l’argent de côté, et essaies donc de te trouver un travail quand ça fait une semaine que tu ne t’es pas lavé ou que tu n’as pas dormi», raconte Jean-Félix.

Ce cycle sans fin, il s’arrête parfois à la halte-douceur. En l’espace d’un hiver, la personne retrouve un peu plus le contrôle sur son sommeil, son hygiène, sur sa vie en général. Elle retrouve un peu de dignité à travers la chaleur humaine. Elle se rebâtit l’espace d’un hiver pour espérer emprunter un chemin différent le printemps venu. Ce n’est pas toujours le cas évidemment. Mais quand ça marche, c’est une énorme victoire.