Les Fonds du coeur: se serrer les coudes pour changer la vie des jeunes

Les Fonds du coeur ont vu le jour il y a plus de 20 ans, à l’initiative de membres du personnel de l’époque. Chaque jour, des enseignants et membres du personnel mettent la main à la pâte pour aider les élèves qui en ont le plus besoin. Parmi ces professionnels, on compte Maïté Gouveia, psychoéducatrice, et David-Alexandre Lessard, enseignant en mathématiques. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

C’est un secret bien gardé que celui des Fonds du coeur. Le genre d’initiative qui n’a jamais vraiment fait la une des journaux, et qui devrait pourtant inspirer toute une province lorsque vient le temps de parler du bien-être et de la réussite de nos jeunes.

Au coeur de ce projet, six professeurs et membres du personnel qui se retroussent les manches pour cuisiner des collations, des repas, tenir une friperie, dénicher des habits d’hiver, magasiner des bottes chaudes, faire une collecte de fonds pour qu’ils puissent participer aux sorties scolaires, trouver de l’argent pour payer à ces élèves les essentiels: déodorant, serviettes hygiéniques et tampons, et même des lunettes, ce qu’ils n’ont pas toujours les moyens d’avoir quand les temps sont plus durs à la maison.

À la une des journaux, récemment, on voyait plutôt ces élèves qui ne déjeunent pas toujours avant de venir à l’école, et des revendications pour du financement afin de les aider un peu. Pour David-Alexandre Lessard, enseignant en mathématiques et bénévole pour les Fonds du coeur, ce qui se passe au Tremplin devrait pouvoir faire école partout ailleurs.

«Il y a moyen de s’organiser avec peu. Tout ce qu’on fait ici, on le fait parce qu’on aime nos élèves, qu’on veut juste leur bien, qu’on veut aider à leur réussite. Et l’on a cette chance immense que la communauté soit derrière nous.» — David-Alexandre Lessard, enseignant en mathématiques et bénévole pour les Fonds du coeur

Les Fonds du coeur ont vu le jour il y a plus de 20 ans, à l’initiative de membres du personnel de l’époque, soit Lyne Dupuis, Line Jobin, Francine Lavoie, Jessica Côté et Maggie Pike. À cette époque, on cherchait surtout à aider les élèves afin de pouvoir financer les sorties scolaires, offrir quelques collations et, surtout, dénicher des robes de bal pour les jeunes filles qui n’avaient pas toujours les moyens de réaliser leur rêve de princesse dans ce moment si crucial de l’adolescence.

Marlène Lemire et Maryse Fournier, toutes deux enseignantes au Tremplin, participent chaque jour à la distribution alimentaire et à la friperie des Fonds du coeur pour aider les jeunes qui en ont le plus besoin. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Depuis les dernières années toutefois, les choses ont évolué. Situation socioéconomique oblige, les Fonds du coeur continuent leur vocation première, mais ont aussi orienté les activités vers l’aide alimentaire.

Parce que des jeunes qui n’ont pas les moyens d’avoir des collations, ou encore un dîner complet, il y en a dans cette école qui accueille 460 jeunes. Chaque jour, entre 30 et 40 collations seront servies, une fois en avant-midi et une autre fois en après-midi, et au moins une dizaine de dîners seront distribués au quotidien. Et ça, c’est sans compter les repas qu’on envoie parfois à la maison, pour donner un petit coup de main.

Pour y parvenir, des partenariats ont été créés, notamment avec la boucherie La Bête noire du secteur Saint-Georges-de-Champlain qui offre à la fois des ingrédients pour les repas et parfois même des repas déjà préparés, et aussi le Fonds communautaire Des Chenaux. Là-bas, une fois par semaine, des élèves et des bénévoles des Fonds du coeur iront cuisiner les collations qui seront servies deux fois par jour à ceux qui en ont besoin. Les P’tits Cuistots collaborent également, notamment avec des dons en argent pour l’épicerie.

Tous les élèves de l’école ont également la chance de pouvoir contribuer lors d’une activité de collecte de fonds, appelée la course des 25 sous. Pendant des semaines, les élèves devront amasser toutes les pièces de 25 sous possible, qui seront alignées les unes devant les autres et en faire une compétition entre les niveaux. Le niveau qui en aura amassé le plus aura droit à une activité privilège. «Quand arrive le jour de cette activité, ici à l’école, c’est carrément insane», rigole Maïté Gouveia, psychoéducatrice.

Insane, peut-être, mais drôlement efficace! Chaque année, on arrive à amasser entre 2000$ et 3000$ avec cette course.

À travers ça, des dons sporadiques de gens de la communauté entrent à l’occasion, autant que des contributions de plusieurs membres du personnel, qui alimentent grandement la friperie, où ces jeunes peuvent parfois dénicher quelques vêtements.

Une soixantaine d’enseignants, membres du personnel de soutien et membres de la direction, deviennent par ailleurs de véritables sentinelles pour détecter les élèves qui pourraient avoir besoin des Fonds du coeur. Celui-là, il me semble qu’il n’a pas porté une seule fois des bottes chaudes cet hiver. Celui-ci, il n’avait pas de collation à la récréation. Celle-là, elle m’a confié que ce n’était pas facile à la maison ces jours-ci. C’est ainsi qu’on les dirigera vers ce fameux local, où l’on n’entre pas forcément la tête bien cachée sous son capuchon.

«Les jeunes, on ne les sent pas gênés de venir ici, parce que c’est tellement bien acquis dans l’école, et tout le monde est mobilisé pour eux. Ils voient qu’on veut prendre soin d’eux et que ça se fait dans le respect», ajoute Maïté Gouveia.

Tellement acquis dans cette école que même la direction reconnaît aux professeurs ce temps qu’ils consacrent à s’occuper des Fonds du coeur. Autant que possible, une partie du temps consacré aux actions entreprises pour la cause sera reconnu dans leur tâche. «C’est la moindre des choses, même si l’on sait aussi qu’ils vont y consacrer du temps parfois le soir ou la fin de semaine en faisant quelques achats. Mais il faut le reconnaître, parce que l’objectif, c’est le bien de nos élèves. Plusieurs d’entre eux nous le disent souvent: une chance que vous êtes là», confie la directrice adjointe du Tremplin, Mélanie Tschanz.

Vêtements, chaussures, habits d'hiver et même les essentiels d'hygiène: tout est en place pour aider un maximum de jeunes dans le besoin aux Fonds du coeur. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Une chance, en effet. Une si grande chance qu’on n’hésite pas à dire que pour certains de ces élèves, ça a fait la différence entre le diplôme d’études secondaires et le décrochage scolaire. Comme ce jeune homme, qui a gradué l’an dernier et que les Fonds du coeur avaient pris sous leur aile durant une bonne partie de son passage au secondaire. «Je pense sincèrement que si ça n’avait pas été de ça, il aurait probablement lâché l’école pour aller travailler et aider financièrement sa famille. Mais il a réussi à terminer son secondaire, il a eu son diplôme. Ça, c’est quelque chose», se remémore avec émotion David-Alexandre Lessard.

Un constat qui fait d’ailleurs dire à l’enseignant que la mission des Fonds du coeur devrait pouvoir être étendue au-delà des murs de l’école, à tout le moins durant la première année de cégep des élèves qui ont été aidés. «Ne serait-ce que de les suivre une année de plus. Quand tu arrives au Cégep, ça coûte cher. Tu pars en appartement, ou alors tu as besoin d’une voiture. De pouvoir les suivre en assurant une certaine transition, ce serait bien», ajoute David-Alexandre, indiquant qu’il est déjà arrivé que la cause puisse aider certains de ces jeunes à trouver des meubles pour leur appartement, ou encore à leur fournir une trousse de départ pour garnir la cuisine.

En attendant de pouvoir en arriver là, les actions se poursuivent chaque jour dans les corridors de cette école, où l’on a compris que c’est en se serrant les coudes et en y mettant tous du coeur qu’on arrive à faire de véritables petits miracles.

La cloche sonne de nouveau. Il est l’heure d’aller servir la collation de l’après-midi. Une petite attention née d’une immense chaîne de générosité. Une petite attention qui peut parfois changer le cours d’une vie.