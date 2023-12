Ancien site d’Aleris: tout miser, et ne pas se planter

L’urbaniste à la Ville de Trois-Rivières, Pamela Soto, a probablement, à elle seule, résumé le mieux la situation dans laquelle on se trouve: en matière d’urbanisme, il est très rare de voir un tel projet se dresser devant nous. Une véritable page blanche, un terrain de jeu complètement vierge qu’on peut imaginer du début jusqu’à la fin... et du temps pour pouvoir l’imaginer. Oui, du temps! Véritable luxe lorsqu’il est question de planification municipale.

Car si Trois-Rivières imagine aujourd’hui le développement de ce quartier, elle devra encore patienter un certain nombre d’années avant de pouvoir en récupérer l’accès. Le ministère de l’Environnement prévoit encore des travaux de décontamination sur ce site au moins jusqu’en 2028. On a le temps d’acheter nos cadeaux de Noël une couple de fois avant que ça se fasse... et c’est bien tant mieux, parce que c’est en prenant le temps qu’on arrive à des résultats intéressants.

Ce qui a été présenté aux élus et aux médias, mardi, ce n’est pas juste intéressant. Ça fait carrément rêver!

Un quartier entier pensé autour de la densification urbaine dans un secteur de la ville qui en a bien besoin. Des maisons unifamiliales en rangée, de la copropriété, du logement locatif, abordable et même du logement social. Une planification d’aménagement faite en fonction de ne pas dénaturer ce qui est déjà en place.

La concentration des immeubles denses vers les zones commerciales, la mixité des zones unifamiliales, disposées dans un souci de s’harmoniser avec les quartiers adjacents.

La répartition des immeubles qui s'érigeront sur le site du Relais a été pensée par le département d'urbanisme avec la collaboration des citoyens. (Courtoisie/Courtoisie)

Un immense parc qui traversera le quartier au complet, assurant 22% d’espaces verts dans le quartier et offrant aux citoyens du Bas du Cap un espace vert linéaire où aller marcher. Des rues partagées, du transport actif et collectif, des services partagés tels un atelier de travail, une bibliothèque d’outils, une cuisine communautaire et de l’agriculture urbaine.

Deux pavillons communautaires, dont l’un qui serait voisin des écoles primaire et secondaire de la rue Montplaisir, et qui pourrait servir aussi aux activités des jeunes du secteur et au développement académique. Des espaces de coworking, une garderie...

Évidemment, on continue de rêver, autant qu’on le faisait il y a plusieurs mois, quand toute cette vision a commencé à naître des consultations citoyennes, sondages et ateliers de co-construction qui ont permis d’en arriver à ce plan directeur.

On continue de rêver, et on se pose de plus en plus les questions qu’il importe de se poser au moment où l’on envisage la première pelletée de terre. L’impact sur la circulation dans le secteur? La densification d’un tel espace? Un maximum de six étages à certains endroits? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Des rues partagées, mais pourrait-on envisager une sortie de rue collectrice vers le nord?

Autant de questions posées par les élus qui ont fait l’objet de maintes et maintes études et vérifications de la part du service d’urbanisme. Visiblement, on semble savoir pas mal où l’on s’en va de ce côté-là. Et c’est rassurant.

Le principal défi qui se dresse devant nous avec un tel projet, c’est d’assurer la continuité d’une telle vision. Notre page blanche, aujourd’hui bien colorée de magnifiques idées, il faudra la tenir bien serrée entre nos mains lorsque viendra l’heure d’aller rencontrer les promoteurs, qui reluquent déjà la possibilité de développer ce terrain. Les règles, elles devront être claires. La vision, inébranlable. Parce que du moment qu’on laisse un peu de lousse, il est tellement facile de l’échapper au profit d’en dégager encore plus de rentabilité pour le privé.

Là-dessus, le maire Jean Lamarche a été catégorique auprès de ses collègues: les promoteurs ne demandent qu’à développer ce secteur, et ils attendent impatiemment qu’on leur dicte les règles. Le carré de sable est envié, et parions qu’ils seront prêts à se plier aux exigences pour pouvoir venir y jouer.

Ça, c’est à condition que la vision demeure, et que quelqu’un se fasse un devoir de la maintenir intacte. Est-ce que ça doit revenir au politique? Sachant que rien n’est acquis de quatre ans en quatre ans, c’est difficile de leur refiler une telle responsabilité. L’administratif, cependant, aura tout intérêt à s’accrocher à cette page plus tellement blanche pour la faire vivre dans le temps, et rappeler à ceux et celles qui auront la mémoire courte à quel point cet exercice a été porteur, dans une ville où on souhaiterait tellement miser davantage sur la consultation citoyenne et l’implication du public pour en dessiner l’avenir.

On partait d’une page blanche. Elle ne l’est plus. Et ça s’annonce grandiose. Maintenant, on n’a pas le droit de se planter!