Radio-Canada et la crise des médias: ce qu’on a à perdre est énorme

Pas besoin de vous dire que les mines étaient basses chez les collègues de la station régionale de Trois-Rivières, non seulement des annonces faites par la PDG Catherine Tait, mais également de ne pas recevoir davantage de nouvelles, au-delà de ces quelques chiffres qui demeurent très vagues, en fin de compte.

Car si l’on connaît la hauteur des coupes annoncées, on ne saura probablement qu’en avril, et même après, de quelle façon tout ça va se traduire. Une incertitude qui en a évidemment secoué plusieurs, qui aimeraient au moins, pour le moment, avoir une idée précise de ce qui les attend.

On sait, à tout le moins, que les stations régionales vont demeurer en place, ce qui n’a pas été le cas pour les coupes annoncées à TVA le mois dernier. Les bulletins régionaux, à priori, devraient continuer d’être enregistrés localement, et non centralisés vers Montréal et Québec. Si c’est bien le cas, c’est là une bonne nouvelle... au moins.

Mais il est évident que des emplois seront perdus, ici comme ailleurs. Combien? Ça se précisera en partie après Noël, et majoritairement lors du commencement de la nouvelle année financière, au printemps. Les avis seront envoyés graduellement aux personnes concernées, au cours des douze prochains mois, a-t-on indiqué.

Toutefois, les coupes en région seront faites de façon uniforme, c’est-à-dire que si un emploi se perd à Trois-Rivières, un se perdra également à Sherbrooke, Gatineau, dans le Bas-Saint-Laurent ou en Abitibi-Témiscamingue.

À la télévision? À la radio? Sur le web? Allez savoir pour le moment. On indique que tout peut encore évoluer. On travaille sur différents scénarios, on essaie de voir de quelle façon tout ça va s’orchestrer. Est-ce que des émissions locales pourraient disparaître? Est-ce qu’on gardera tout en place, mais en réduisant les équipes pour livrer la marchandise? Je n’ai pas la réponse cet après-midi, et bien des collègues de Radio-Canada ne l’ont pas plus.

Ce qui est cependant évident, c’est que c’est une nouvelle page, une importante page, qui s’écrit dans l’histoire de la crise des médias. Une crise qui, dans ce cas-ci, est aussi teintée des directives gouvernementales non encore officielles pour les sociétés d’État de couper de 3% les budgets. Mais la crise majeure, on ne le répétera jamais assez, elle provient des géants du web.

Ces GAFAM, qui récoltent depuis plusieurs années 80% des revenus publicitaires au pays sans en payer les redevances aux médias qu’ils diffusent. Ces GAFAM qui, bien qu’ils englobent tout cet argent, n’ont aucune responsabilité ni aucune obligation face au peuple canadien et québécois.

Soit, une entente a récemment été conclue avec Google pour se conformer à la nouvelle loi C-18. Une entente de 100M$ qui seront versés aux médias canadiens. Bien en deçà des 172M$ que le gouvernement espérait obtenir. Mais, au moins, c’est déjà ça.

Mais chez Meta, société mère de Facebook et Instagram, c’est toujours le silence radio, et le désert de nouvelles. Nulle part, vous ne pourrez désormais vous informer sur ces plateformes qui bloquent les contenus d’information afin d’éviter d’avoir à payer le moindre sou. Au diable la responsabilité sociale et collective, ici c’est l’argent qui a parlé, et qui a tranché pour les vidéos de chats et le dernier festin de matante Ginette.

Qu’a-t-on à perdre réellement dans cette crise des médias? Beaucoup de choses! Le risque de voir des déserts médiatiques pousser aux quatre coins du pays, là où les médias locaux n’auront plus les moyens de survivre. Une jambette incroyable à la démocratie, dont les journalistes et les médias traditionnels demeurent les chiens de garde. Une démobilisation des communautés qui, historiquement solidaires, seront contraintes aux chambres d’échos et à l’information non vérifiée pour réellement savoir ce qui se passe dans leur coin de pays.

Un appel au gros bon sens qui ne sera plus aussi bien entendu lorsque des citoyens se soulèveront pour laisser savoir que ça n’a aucun sens que le trottoir en face de leurs maisons ne soit pas déneigé. Une sollicitation à la générosité qui demeurera sans réponse quand les tablettes des banques alimentaires locales seront vides, et que notre voisinage qui a besoin d’aide ne pourra plus se tourner vers les organismes locaux pour obtenir de l’aide.

Une bonne nouvelle économique dont on n’entendra à peu près pas parler lorsqu’une nouvelle entreprise ouvrira ses portes sur notre territoire. Une pièce de théâtre dont vous ne connaîtrez probablement pas l’existence, et des salles de diffusion culturelle qui pourraient ne pas se remplir aussi facilement. Une initiative touristique vouée à stimuler l’économie régionale, mais qui ne trouvera pas écho et dont vous ne pourrez pas parler avec vos amis ou votre famille qui pourraient venir vous rendre visite.

Je pourrais passer la soirée à vous énumérer des exemples. Mais le topo demeure le même. L’information régionale, c’est l’oxygène d’une communauté, ce qui la mobilise, la touche, la motive, la rend fière. C’est aussi parfois ce qui la scandalise et l’incite à se lever pour revendiquer, pour faire entendre sa voix. La base de la démocratie, quoi!

Les médias doivent se réinventer? Ils le font déjà depuis des années, croyez-moi. Mais ça ne suffit plus.

Et quoi qu’on en pense, l’information ne pourra jamais être mise sur le même pied d’égalité que n’importe quel bien de consommation, que n’importe quel plan d’affaires ou que n’importe quelle étude de marché. L’information, c’est un bien public, un service essentiel. Oui, ça coûte cher à produire, et on fait le choix, comme société, de se doter de ce service.

Ce qu’on a à perdre, au bout de cette crise, c’est énorme. Autant les gouvernements que chaque citoyen se doivent de se mobiliser pour éviter que ça se produise.