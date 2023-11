Déneigement: l’hiver va être long!

Les deux premières petites bordées de neige reçues à ce jour ont été suffisantes pour générer une grogne importante, spécialement dans le quartier Sainte-Cécile, où les rues sont très étroites et où une grande proportion de citoyens se déplacent à pied, faute de posséder un véhicule. On ne parle pas non plus des personnes âgées ou à mobilité réduite qui résident également dans ces quartiers, pas plus que des facteurs qui y livrent quotidiennement le courrier, des ambulanciers qui doivent conjuguer avec cette nouvelle réalité, et j’en passe.

Ils ont été nombreux depuis mardi à lever des drapeaux rouges afin de lancer le message que la situation est déjà compliquée. Alors imaginez lorsqu’on recevra une bordée de 30 ou 40 centimètres. On l’attend... ou pas. Mais pas besoin d’être devin pour comprendre que si ces quelques centimètres ont causé un tel émoi, la grosse tempête qui finira par arriver ne fera qu’empirer la situation.

Le conseiller municipal du secteur, Richard Dober, ne mâchait pas ses mots quand je l’ai appelé mercredi matin. «Ça n’a pas d’allure! C’est la sécurité des gens que l’on met en jeu. Je n’en reviens juste pas», dénonce le conseiller, qui ne comprend pas que la Ville n’entend pas reconsidérer sa décision après tout ce tollé.

Car malgré les nombreuses voix qui s’élèvent, le message demeurait le même à la Ville, mercredi. «On est en mode ouverture et on comprend la déception. On est conscient qu’il est possible que certains choix de trottoirs doivent être revus. C’est possible. Mais le message, c’est: essayons-le. Le conseil a demandé à ce qu’un post-mortem soit fait après la première saison de cette nouvelle mouture du déneigement d’un trottoir sur deux. Ce sera fait, mais en ce moment, donnons-nous la chance», mentionne Stéphanie Noël, porte-parole pour la Ville de Trois-Rivières.

Or, le conseiller municipal du secteur et plusieurs citoyens ne le voient pas du même oeil. Attendre la fin de l’hiver pour évaluer la situation n’est tout simplement pas envisageable. C’est maintenant qu’il faut revoir cette décision, du moins pour cette portion des Premiers quartiers, où le train-train quotidien est déjà complètement chamboulé avec une chute de quelques centimètres seulement.

«C’est une avalanche de plaintes que je reçois depuis quelques jours. Je n’ai jamais vu ça. Moi, c’est certain que ça ne peut pas rester comme ça. Je vais ramener le point au conseil et faire entendre la voix des citoyens», assure Richard Dober.

D’ailleurs, il semble aussi que les citoyens eux-mêmes s’organisent présentement pour faire entendre cette voix. Un projet de pétition serait déjà dans l’air et plusieurs se seraient passés le mot de se présenter à la séance du conseil de mardi soir pour se faire entendre de l’ensemble des élus municipaux.

Si l’on en vient à tenir ce débat en séance publique toutefois, il faudra aussi arriver avec des solutions. Car il serait faux de penser que la Ville a pris cette décision à la légère. Elle a plutôt été prise dans un contexte où les coûts de déneigement ont bondi de 25% en une année seulement, dans un contexte où le recrutement du personnel est difficile et où les dépôts à neige ont, depuis plusieurs années, une capacité limitée. On doit réduire la quantité de neige transportée.

Soit! Mais fallait-il appliquer mur à mur cette décision du «un trottoir sur deux»? Voilà la question que l’on se pose dans Sainte-Cécile depuis quelques jours. Pourquoi avoir ciblé ce quartier au même titre qu’un autre, alors que sa composition géographique et socioéconomique n’a rien à voir avec ailleurs? Des rues étroites, des voitures stationnées partout le long des rues réduisant encore plus la largeur, une population défavorisée qui circule majoritairement à pied, des entrées de résidences qui donnent directement sur le trottoir...

A-t-on envisagé de ne pas déneiger certains trottoirs de la ville où les rues sont plus larges? Où la population se déplace-t-elle beaucoup moins à pied? Où il n’y a pas de zone commerciale à proximité? A-t-on envisagé de couper ailleurs dans le budget pour continuer de maintenir ce service de base? Attendez-vous à ce que la question du financement des événements refasse surface, dans un contexte où le conseiller municipal du secteur déplorait déjà, bien avant cette tuile qui s’abat sur ses citoyens, que les événements étaient déjà grandement subventionnés sur le territoire.

On s’attendait à un automne chaud à l’hôtel de ville de Trois-Rivières? Au risque de me répéter, sachez que l’hiver, lui, sera long.