La lumière de Fred et Marie-Fée pour la guérison

Alors que tout le monde s’apprêtait à fêter Noël, Marie-Fée, 14 ans, apprenait qu’elle devrait livrer le combat de sa vie, celui contre un lymphome de Hodgkin, stade 3. Un monstre qui grandissait tranquillement au creux de son petit corps, et qui allait soudainement ternir les lumières du sapin de Noël. Quatre ans plus tard, Marie-Fée et Fred s’unissent pour allumer un autre sapin, celui de l’hôpital Sainte-Justine, afin de permettre à d’autres enfants de survivre, et à d’autres familles d’espérer continuer de fêter Noël ensemble pour bien des années.

Lorsque je lui demande pourquoi elle a accepté de devenir porte-parole de la 16e édition du Grand sapin de Sainte-Justine, Marie-Fée est catégorique. «C’est moi qui suis allée vers eux, pour voir comment je pouvais m’impliquer. J’ai tellement reçu, et c’est important de redonner, que je puisse faire ma part pour les autres enfants, pour qu’ils puissent guérir, eux aussi», lance la jeune femme aujourd’hui âgée de 18 ans.

Il faut dire que son célèbre père a toujours été très discret sur sa vie privée. Papa de trois enfants, il n’avait jusqu’ici jamais exposé autant de son univers familial au regard du public. Mais là, c’était complètement différent. «Quand c’est arrivé, j’ai choisi de ne pas parler de ça. Ça a été un réflexe, de le cacher le plus possible pour que Marie-Fée puisse vivre en paix ce qu’elle avait à traverser. Mais là, plus tard, c’est elle qui insistait. Elle me revenait à peu près aux deux mois avec cette envie de faire quelque chose. Je me disais: ça va lui passer. Ben non, c’est jamais passé», rigole Fred, qui a donc accepté de se lancer dans cette vaste campagne. Pour sa fille, oui. Pour toutes ces familles qui passeront aussi par là où lui et les siens sont passés.

En cette fin de décembre 2019, le raz-de-marée était intense. La colère du père, elle, difficile à estomper. «Oui, tu vis de la colère. La première idée, c’est: pourquoi elle et pas moi? Tu penses au monstre et tu as envie de lui dire: attaques-toi à moi, pas à elle! C’était tellement injuste qu’elle ait à vivre ça. Par la suite, tu vis beaucoup d’incertitude, d’impuissance. Car oui, elle finit par avoir un diagnostic de cancer très agressif, mais ça prend encore plusieurs jours avant de savoir exactement ce qu’on devra faire pour en venir à bout», se souvient Fred Pellerin.

La route entre le petit village de Saint-Élie-de-Caxton et le grand village de Montréal est devenue très fréquente. Un grand village «et ses connaissances indispensables» appelait Marie-Fée pour mener ce combat qu’elle n’avait pas l’intention de perdre.

À Sainte-Justine, elle a trouvé une deuxième famille, peuplée de médecins et de personnel soignant qui en avaient vu d’autres, et qui lui donnaient l’espoir d’un 85% de chance de guérison. Une deuxième famille bien prête à toujours te recevoir, dans un univers où ça resplendit la vie, bien plus que la maladie.

«Sainte-Justine, ça a fait toute la différence. C’est un hôpital de vie, un hôpital de promesses. C’est un hôpital à hauteur d’enfants. Ce n’est pas un hôpital de malade, mais bien de guérison et de santé», énonce Fred Pellerin, qui se rappelle de toutes ces couleurs qui égayaient les murs. Il se rappelle de ces poteaux de soluté auxquels on avait apposé des planches de bois pour que les enfants puissent avoir l’impression de faire du skateboard.

Fred se souvient de ces moments dans les corridors de l’hôpital où le personnel lui permettait de prendre sa guitare et de s’exécuter devant tous les enfants qui ne demandaient qu’à entendre la belle musique venue tout droit de Saint-Élie-de-Caxton.

Des amitiés se sont tissées. De Sherbrooke à Rouyn-Noranda et la Côte-Nord, des parents et des enfants désormais unis pour toujours dans la plus grande épreuve que personne ne devrait jamais avoir à traverser. Des amitiés aussi qui, au détour cruel de la maladie, devront continuer de vivre autrement, par la voix du coeur et de la pensée. Comme pour la belle Alexe et sa leucémie.

«Après des semaines à nous accrocher l’une à l’autre, de jour comme de nuit, elle a subitement cessé de répondre à mes textos. Pour toujours. Une perte abyssale et empreinte de dualité, alors que moi, je venais de tomber en rémission.» — a écrit Marie-Fée sur le site internet de l’hôpital, avec toute la douceur du monde pour son amie partie trop vite.

Autant de rencontres qui sont devenues des crochets d’espoir, comme l’ont été à chaque moment les bons soins de l’équipe de Sainte-Justine. L’équipe avait même été jusqu’à prélever chez Marie-Fée des ovules qui seraient congelés, au cas où la jeune Caxtonnienne deviendrait stérile à la suite de ses traitements. «Ils étaient déjà en train de planifier l’après-cancer. Ça, je peux te dire que c’est un super crochet pour te pogner l’espoir», de confier son papa conteur.

Un à un, ses beaux cheveux blonds sont tombés, au rythme des traitements qui avançaient. Plus tard, Marie-Fée a appris l’existence de ce service offert par une dame qui, avant que les cheveux ne tombent, allait les raser pour ensuite les conserver pour se les faire reposer plus tard. Marie-Fée a fait pression sur des organismes comme Leucan pour que ces services soient mieux connus. «Tu imagines, on a mis de ses ovules sur la glace. On aurait pu mettre ses cheveux sur la glace aussi. Quand on parle de crochet d’espoir, ça en fait partie», croit Fred Pellerin.

Quelque part vers la Saint-Jean-Baptiste, près de six mois plus tard, le monstre avait cessé de crier. Il était allé se faire voir ailleurs. Une rémission accueillie comme une immense fête. Une jeune femme qui a retrouvé à peu près sa vie normale. Une grande tignace blonde qui a lentement repoussé jusqu’à ce que plus rien ne laisse voir aux yeux du monde ce qu’elle venait de traverser. Dans un an et demi, si tout se passe comme prévu, elle pourra enfin dire qu’elle est guérie.

Pour en arriver à avoir ce genre de traitement qui sauve des vies, ça prend de l’argent. Ça, Marie-Fée le sait. C’est pour cette raison qu’elle a saisi le lampion du Grand sapin Sainte-Justine, afin de faire sa part pour aider l’hôpital à amasser encore plus d’argent pour la recherche et l’achat d’équipements.

le Grand sapin Sainte-Justine (Josie Desmarais/Archives La Presse)

Un lampion qui illumine peu à peu ce grand sapin, visible de la fenêtre de chambre de bien des enfants malades. Le seul sapin qu’ils pourront probablement voir en cette période des Fêtes qui approche. Mais le plus beau sapin aussi, celui rempli d’espoir et de solidarité d’un Québec qui se serre les coudes pour la santé de ses enfants.

À 5$ du lampion, on espère en vendre 550 000 d’ici au 7 décembre, ce qui permettra à la Fondation CHU Sainte-Justine d’amasser 2,75M$ avant Noël. Plusieurs entreprises et organismes s’y sont joints, dont les épiceries Métro qui permettent aux gens de faire des dons à la caisse ou via l’épicerie en ligne. Par ailleurs, si 300 000 lumières sont allumées dans le Grand sapin avant le mardi 28 novembre, minuit, Altona Diagnostics et la Famille du lait donneront ensemble 50 000 $ à la cause.

Autant de sous qui feront la différence, qui redonneront l’espoir à ces enfants. Comme on a su redonner l’espoir à Marie-Fée, malgré le monstre qui prenait beaucoup trop de place dans ce petit corps de 14 ans.

La route entre Saint-Élie-de-Caxton et Montréal continue d’être très fréquente aujourd’hui, mais pas pour les mêmes raisons. Marie-Fée a traversé la rue, en face de Sainte-Justine, pour aller étudier au Collège Jean-de-Brébeuf où elle caresse aujourd’hui le rêve de devenir médecin. L’an prochain, ce sera l’heure des demandes d’admissions dans les différentes écoles de médecine.

La route a pris un tout autre sens aujourd’hui. Elle n’est plus empreinte d’incertitude et de maladie. Elle est plus heureuse. Et Marie-Fée se destine, à son tour, à faire tout ce qu’elle peut pour guérir les autres.

