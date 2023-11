Neroski: retrouver l’espoir au coeur de la forêt

Le visage de Mashtan Newashish nous apparaît lumineux et ricaneur. Le jeune Atikamekw de Wemotaci est assis à la table et déguste le repas d’orignal que vient de préparer Noella Petiquay. La femme agit auprès de lui et des autres bénéficiaires de Neroski comme agente d’accueil et de services aux membres. Mais visiblement, c’est la Kukum de tout le monde ici. Mashtan la regarde comme on regarderait une maman ou une grand-mère, bienveillante et soucieuse du bonheur de ses petits. Entre les deux, le courant passe, et guérit peu à peu la détresse que Mashtan a autrefois portée dans son coeur.

C’est qu’à 21 ans, Mashtan ne voyait plus la lumière au bout du tunnel. Plongé dans une intense consommation à la suite d’une séparation qu’il a eu beaucoup de mal à accepter, le jeune homme sombrait de plus en plus en essayant d’étouffer ce mal à l’aide de stupéfiants de plus en plus forts. De La Tuque à Wemotaci, il ne trouvait plus sa place nulle part, et commençait à s’éteindre. Un jour, il a pris la route forestière 25 à pied, pour se rendre au kilomètre 75, avant que quelqu’un ne l’embarque pour le ramener à la maison. Il n’allait nulle part, mais cherchait à fuir, clairement.

«Je n’étais plus capable de me retrouver, j’étais perdu dans mes pensées, je n’étais plus moi-même. En venant ici, ça m’a permis de reprendre ce que j’ai perdu, de me retrouver», confie-t-il d’emblée.

«Ici», c’est au coeur de la forêt, au kilomètre 36 de la route forestière 25. Au coeur du territoire non cédé de la famille Laloche, qui accepte de partager cette terre pour y voir naître l’initiative portée par le Centre d’amitié autochtone de La Tuque. D’occuper le territoire, souligne Sylvain Laloche, c’est significatif autant pour lui que pour ses ancêtres et son fils qui l’accompagne. Et occuper le territoire pour aider les autres à reconnecter avec leurs racines et à retrouver un peu de paix, ça ne peut que faire du sens.

Sylvain Laloche, chef de territoire, et son fils Wesley bâtissent les campements qui accueillent les hommes venus se ressourcer à Neroski. (Paule Vermot-Desroches/Paule Vermot-Desroches)

Quand les hommes arrivent ici, ils traînent avec eux un énorme bagage. Parfois, comme chez Mashtan, c’est une blessure amoureuse. Parfois, ce sont des blessures ancrées plus profondément, marquées au fer rouge par la consommation, l’alcoolisme, le manque que l’on traîne depuis l’enfance, portée par des parents qui avaient eux aussi des blessures. Des blessures des pensionnats autochtones, ou encore d’agressions physiques ou sexuelles vécues à différents moments de la vie.

Des blessures qu’on cherche à taire en les noyant, en les gelant. Comme l’a fait Mashtan pendant plusieurs mois, avant d’entrer à Neroski.

«J’étais complètement perdu. J’avais peur de me ressourcer, parce qu’il fallait que je fasse face à mes problèmes. Mais en voulant les fuir, c’est revenu. Les outils qu’on m’a donnés ici m’ont permis de passer au travers. J’ai aidé d’autre monde, et en les aidant ça m’aide moi aussi. Tu te sens fier et c’est avec cette fierté que tu te sens mieux, que tu rebâtis ta confiance», constate le jeune homme.

À travers des cercles d’échanges, des ateliers où ils apprennent à s’outiller, mais également en reconnectant avec leurs racines, les hommes vont de mieux en mieux, un pas à la fois. Reconnecter avec la nature, c’est vivre au rythme des saisons. Un jour, on chasse l’orignal, l’autre on trappe le castor. Il faut fendre le bois si on veut que le campement soit bien chaud pour la nuit.

Pas d’eau courante, pas d’électricité, c’est ainsi qu’ont vécu leurs ancêtres. En les retrouvant, ils se retrouvent un peu aussi.

«J’étais en contact avec ma culture, mais pas souvent. J’ai plus appris ici qu’en 21 ans de vie. J’ai posé des pièges, trappé, fendu le bois. Ça m’a permis de sortir ma frustration. Mais surtout j’ai appris à me connaître. Je suis un gars aidant, toujours prêt à faire n’importe quoi. Avant, je ne sais pas comment je me voyais, mais j’ai évolué c’est sûr», assure Mashtan.

Au détour du campement, la tente à sudation appelle les hommes à venir se prêter à ce rituel au cours duquel on évacuera le négatif pour ne garder que ce qui est bon. Debout à côté de la tente, Denis-Michel Petiquay, travailleur de proximité holistique, écoute avec attention le discours de Mashtan. Il ne cache pas qu’il est fier du parcours du jeune homme, arrivé ici il y a quelques semaines. Il se revoit peut-être un peu à travers lui, il y a bien longtemps, au moment où lui aussi ne voyait plus la vie qu’en noir et blanc. Au moment où lui aussi a eu besoin d’aide, et qu’il a eu la force d’aller en chercher.

Tous ces hommes assis à la table avec Mashtan, en train de déguster le repas de Noella, sont bien d’accord: demander de l’aide quand on est un homme, c’est difficile.

Pourtant, Mashtan est tellement ouvert à parler de lui, de son parcours. Rien ne pourrait laisser croire qu’il a eu du mal à demander de l’aide. Mais non, il n’est pas différent des autres. «Moi-même, j’avais de la misère à dire que j’avais besoin d’aide. C’est difficile de faire face à notre réalité quand ça nous arrive, et on craint le regard des autres. Mais quand je suis arrivé ici, ça a été un déclic. Juste parce que j’étais dans le bois. Le jeune homme en moi, je l’ai enterré, j’ai fait de moi un homme. En m’ouvrant, c’est ce qui a changé, parce que le jeune homme, lui, il était pas capable de parler. L’ouverture m’a aidé à mieux me connaître, reconnaître mes émotions. J’étais en consommation pour tuer la douleur. Là, j’ai carrément changé, physiquement et mentalement. Je suis prêt à affronter la réalité», lance-t-il avec aplomb.

Le jeune homme nous salue, il ressort de la tente. Il doit aller terminer de fendre le bois. La nuit s’annonce plutôt fraîche en cette mi-novembre. Dans deux jours, Mashtan prendra la route de Wemotaci pour aller voir son fils, âgé d’à peine un an. Un petit congé avant de revenir à la ressource pour poursuivre son cheminement ici. Un congé qui donnera du sens à ce qu’il fait. Parce qu’il veut aller mieux.

Pour que son fils retrouve son papa. Pour que son fils soit fier de lui.