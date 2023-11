Noël du Pauvre: une tradition plus pertinente que jamais

Pour une première fois, c’est l’animatrice de l’émission radiophonique Toujours le matin, Marie-Claude Julien, qui tiendra la barre de ce marathon télévisuel qui prendra son envol à 17h sur les ondes de Radio-Canada Mauricie et Centre-du-Québec. Une première expérience à l’animation pour celle qui a quand même touché à tout dans cette organisation, depuis les années où elle oeuvre à la société d’État dans notre région.

Bien qu’on lui confie cette importante mission cette année, Marie-Claude Julien est d’avis qu’elle n’est qu’un maillon dans une grande chaîne déjà bien rodée et bien huilée, prête à recevoir ce tsunami de bonté venant du public. «La cause, elle est bien plus grande qu’un individu. Oui, j’ai un rôle crucial, mais autant que tous ceux qui font que le téléthon est ce qu’il est. Nous sommes interdépendants des autres, et tout est rodé au quart de tour. C’est quand on voit les efforts se déployer qu’on se rend compte que cette cause touche tout le monde. Les gens dans notre région chérissent leur téléthon», explique-t-elle.

Une cause qui touche tout le monde, c’est le cas de le dire, en cette année où les plus récentes statistiques des banques alimentaires du Québec nous démontrent qu’un Québécois sur dix a eu recours au moins une fois à de l’aide alimentaire. En cette année où de plus en plus de gens peinent à se trouver un logement à la hauteur de leurs moyens, et conjuguent avec la hausse du panier d’épicerie, des tarifs d’électricité, du coût de l’essence et de tous ces petits besoins pour lesquels la facture ne cesse d’augmenter.

C’est d’ailleurs pour témoigner de cette réalité que Marie-Claude Julien a tenu à aller à la rencontre de personnes qui bénéficieront de cette aide monétaire, versée à quelques jours de Noël. Des témoignages qui sont la clé de tout cet exercice, qui donnent un sens à ce que toutes les équipes des différents territoires feront tout au long de la journée dans le but d’amasser le plus possible.

Comme le témoignage de Catherine, cette mère monoparentale qui doit conjuguer avec une légère déficience intellectuelle, et qui se demande systématiquement toutes les semaines si elle aura ce qu’il faut pour acheter des légumes et du lait pour ses enfants.

Comme le témoignage de Marie-Claude qui vit seule dans son appartement et qui ne peut pas en sortir comme elle veut en raison de sa condition physique. Cette grande solitude amplifiée par le peu de revenus dont elle dispose font que son réseau social est à peu près inexistant. Lorsque le jour de Noël arrive, Marie-Claude ferme les rideaux. Elle ne veut pas que les gens sachent qu’elle passera Noël toute seule.

Tout comme le témoignage d’Émilie qui, après avoir traversé une période très sombre de sa vie, est en train de se reprendre en main. Elle voit la lumière au bout du tunnel, et sait qu’elle n’aura peut-être plus besoin de l’aide du Noël du Pauvre d’ici quelque temps. Peut-être même dès l’année prochaine, souhaite-t-elle.

«Ce sont ces gens-là aussi qu’on aide. Parfois, il existe toutes sortes de préjugés sur les gens qui reçoivent les dons. Mais dans bien des cas, ça peut aussi être la petite tape dans le dos dont ils avaient besoin pour commencer à s’en sortir.» — Marie-Claude Julien

D’une année à l’autre, on ne cesse de dire que le visage de la pauvreté change. Encore une fois, c’est plus vrai que jamais cette année. On voit maintenant de tout, même des travailleurs à temps plein qui n’arrivent plus à payer toutes les factures et qui coupent sur l’épicerie. On peut facilement imaginer, lorsqu’on en est là, à quel point l’idée de fêter Noël, de se gâter et de gâter les autres se situe loin dans les priorités.

«Le téléthon existe depuis 65 ans, et malheureusement il ne disparaîtra pas. Cette année, on constate que la cause est enracinée avec ce qui se passe, et ça ne fait que mettre à jour la raison d’être de l’événement. C’est absolument nécessaire d’aider la communauté, même que ça devient essentiel», ajoute Marie-Claude Julien.

Pour mener à bien sa mission, l’animatrice sera accompagnée tout au long de la soirée par trois coanimateurs, soit Rémi-Pierre Paquin, Alex Perron et Émilie Perreault. De plus, une belle brochette d’invités se succédera sur la scène, grâce au travail colossal de Linda Corbo qui a concocté cette programmation, accompagnée d’Éric Langevin.

Ainsi, le public pourra entendre les Dan Bigras, Bruno Pelletier, Fred Pellerin, Martine Saint-Clair, Tire le Coyote, Sara Dufour, Anik Saint-Pierre, Marie-Hélène Thibert, Émily Bégin, Julie Massicotte, de même que plusieurs chorales de la région, sans oublier la traditionnelle présence d’Elvis Lajoie. Le téléthon sans Elvis ne serait pas le téléthon!

Comme toujours, la salle J.-Antonio-Thompson sera accessible gratuitement à ceux et celles qui veulent venir assister à ce spectacle d’une durée de six heures.

À l’extérieur, aux quatre coins de la région, ce sera aussi le temps de donner aux différents barrages routiers, dans les tirelires des nombreux commerces partenaires, aux initiatives qui se prennent à droite et à gauche pour amasser des dons, ou encore de simplement prendre le téléphone ou de faire un don en ligne.

«Je pense que l’important, c’est de donner à la hauteur de ce qu’on est capable. Si c’est 5$, c’est 5$! Si c’est plus, c’est plus! Si c’est de s’impliquer autrement, en donnant du temps ou en partageant son talent, c’est parfait aussi. Mon plus grand souhait, c’est que chacun fasse une action, pose un geste à la hauteur de ses moyens ou de son talent. Tout le monde a la capacité de passer à l’action», croit Marie-Claude Julien.