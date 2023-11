Vérificateur général: se donner les moyens de nos ambitions

L’intérêt de plusieurs médias depuis mardi soir s’est évidemment tourné vers l’audit de performance réalisé au sujet du projet de développement du Carrefour 40-55, et avec raison. Tel que résumé dans l’article de ma collègue Marie-Ève Lafontaine, Jacques Bergeron a soulevé des doutes non seulement quant à la pertinence, mais également la rigueur des études réalisées pour la demande de permis formulée en 2013 au ministère de l’Environnement. Sans dire que le projet était illégitime ou fait dans l’illégalité, bien au contraire, le vérificateur général émet toutefois des doutes sur le contenu des cinq études sur lesquelles reposait la demande, et l’émission, du permis octroyé à la Ville. Mais, comme il n’a pas le pouvoir de demander des comptes au ministère, ça restera à l’état du doute.

Mais d’autres points attirent également l’attention de ce rapport, le cinquième déposé par Jacques Bergeron. La question touchant aux risques liés à l’érosion des berges et à la stabilité des sols mérite d’être entendue et adressée à l’ensemble de la population. Trois-Rivières étant entourée d’eau et traversée par la rivière Saint-Maurice, cette délicate question a maintes fois fait les manchettes dans les dernières années, notamment en raison de décrochages et de glissements de terrain, dont un majeur qui a sérieusement endommagé une partie du boulevard des Estacades à l’été 2022, mais aussi à plusieurs décrochages survenus sur des terrains privés.

Pour Jacques Bergeron, il importe que la Ville lance un programme de sensibilisation destiné aux citoyens afin de s’assurer qu’ils respectent les normes d’urbanisme pour ne pas fragiliser les berges.

En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est que les berges relèvent de la responsabilité du propriétaire du terrain riverain. Lorsqu’il s’agit de propriétés privées, la Ville n’a que peu de pouvoir d’intervention, sinon celui d’intervenir lorsqu’on y effectue des travaux sans permis.

Trop souvent, on a vu des propriétaires aller y couper la végétation afin de dégager leur vue sur l’eau. On a également vu des citoyens y aménager des systèmes de drainage du terrain vers le cours d’eau, ou encore jeter dans le talus des résidus verts. Voilà autant d’actions qui, à la longue, peuvent aller jusqu’à entraîner un glissement de terrain qui affecte à la fois la propriété du citoyen, mais également celle de ses voisins. Et doit-on réellement parler de la sécurité des gens qui pourraient, au moment du décrochage, se trouver sur cette parcelle de terrain...

Un audit de performance réalisé au sujet du projet de développement du Carrefour 40-55 a été présenté. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Assurément, la Ville voit d’un très bon oeil cette recommandation du vérificateur général, et pourrait prochainement mettre en place une telle campagne de sensibilisation, si on en croit le directeur de l’aménagement à la Ville, Dominic Thibeault. «Je suis très content que ce soit écrit noir sur blanc dans ce rapport parce que les gens ont du mal à comprendre que la responsabilité de la rive incombe au propriétaire. Trop souvent, ils s’attendent à ce que la Ville intervienne pour stabiliser les berges, mais ça ne relève pas de nous. Et bien souvent, les gens ne font pas l’adéquation entre les actions qu’ils posent et les effets que ça peut avoir sur la stabilité de la rive», constate M. Thibeault, qui ne cache pas que tout ça relève d’une véritable question de sécurité publique.

«Les gens n’agissent pas par malveillance, mais bien par méconnaissance. Il faut avoir un éveil aux conséquences de nos gestes. Ce sera à nous de trouver le meilleur moyen afin de les sensibiliser à ça», est-il d’avis, ajoutant que la Ville répondra aussi à la recommandation faite d’assurer une plus grande vigie des berges, non pas de manière réactive, mais bien préventive.

Autre point sur lequel l’administration municipale aurait intérêt à se pencher au cours des prochaines années, c’est la gestion de son parc automobile.

Dans un audit très détaillé, Jacques Bergeron soulève plusieurs questions quant aux moyens que se donne la Ville afin de s’assurer que les véhicules de ses différents services sont utilisés de manière efficace et que le vieillissement du parc automobile n’en vienne pas qu’à représenter une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la Ville, qui n’a clairement pas d’argent à jeter par les fenêtres ces temps-ci.

Présentement, l’indice de vétusté physique du parc automobile est évalué par la Ville à 16,53 %, soit une valeur de remplacement de 10,6 M$, comparativement à 4,2 M$ évaluée en 2018. Selon Jacques Bergeron, cette valeur de vétusté est élevée. Depuis quelques années, la Ville remplace également ses véhicules en fin de vie utile par des modèles hybrides ou électriques, mais ne dispose pas d’orientation, d’objectif ou de cible à atteindre concernant l’acquisition de ces véhicules.

Et quand on lit que plus de 53% des véhicules municipaux roulent moins de 10 000 km par année, et que près de 28% des véhicules roulent moins de 5000 km par année, on soulève avec raison la question de savoir si les véhicules sont utilisés de façon optimale, voire si l’achat de tous ces véhicules était nécessaire, ou s’il ne serait pas pertinent d’en posséder moins et de mieux utiliser ceux qui sont disponibles. La question est lancée, et pourrait quelque peu soulager les obligations budgétaires d’une Ville qui cherche par tous les moyens à ne pas trop augmenter le taux de taxation. Là où il y a des économies à faire, pas question de détourner le regard!

Ce qui attire aussi l’attention dans ce rapport, c’est de constater que la Ville de Trois-Rivières semble en retard lorsqu’il est question de fournir au vérificateur général un budget intéressant pour qu’il puisse effectuer son travail.

Présentement, le budget alloué au bureau du vérificateur général est fixé à 500 000$, soit le montant plancher prévu à la loi. Aucun mécanisme d’indexation n’est prévu dans cette même loi.

Or, quand on compare aux villes de taille comparable, on constate que le budget du vérificateur général de la Ville de Sherbrooke est de 572 250 $, celui de Lévis est de 583 346 $ et celui de Terrebonne est de 643 613 $. Ces trois villes ont d’ailleurs opté pour une indexation automatique annuelle.

Cette année, le budget annuel du vérificateur n’a pas été entièrement dépensé, dégageant un surplus de 60 000$. De l’argent qui peut être reporté à l’année suivante, pour embaucher davantage de ressources externes afin de réaliser des audits de performance. Ce surplus a d’ailleurs fait dire au maire Jean Lamarche qu’il n’était pas dans les cartons d’injecter plus d’argent dans ce service cette année. Mais des surplus, il n’y en aura pas toujours...

Pour Jacques Bergeron, l’équation est claire: avec l’inflation, les services auxquels a recours un vérificateur général augmentent aussi. Ne pas penser à une indexation ou à une augmentation du budget annuel revient à dire que moins de vérifications seront faites. Qu’on continuera de surveiller les intérêts des contribuables, mais à la hauteur des moyens qu’on nous donne pour y parvenir.

Quand on voit le budget qui est octroyé dans des villes de taille semblable ailleurs au Québec, la question mérite d’être soulevée. Ne serait-il pas à l’avantage de tous de donner au vérificateur général les moyens de ses ambitions?