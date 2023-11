Chez moi, comme partout, c’est loin d’être idéal. Mais vous savez quoi? Vous ne m’entendrez pas me plaindre. Cette grève, quoi qu’on puisse en penser, elle est nécessaire.

Personnellement, quand je regarde l’état du réseau actuel de l’éducation, je suis inquiète. Inquiète pour la prochaine génération, oui, mais aussi pour celle qui est présentement sur les bancs d’école. La génération de mes filles, elles qui sont présentement au sous-sol à essayer de s’occuper pendant ces journées de grève.

Bien sûr que le processus de négociation doit se poursuivre, s’accentuer. Bien sûr que comme dans tout bon processus de négociation, il faudra laisser aller certaines choses si on tient à d’autres. Mais la négociation actuelle, elle dépasse de loin le simple contenu du contrat de travail pour les prochaines années. La grève qui sévit, elle est le fruit d’un ras-le-bol collectif qui gronde depuis plus d’une décennie, où l’on a répété autant comme autant qu’il fallait que les choses changent. Et où rien n’a véritablement changé.

Il y a les salaires, évidemment. Mais ça, tendez l’oreille et vous l’entendrez ad nauseam: ce n’est vraiment pas le principal enjeu. Ce qui est en jeu ici, c’est la capacité du réseau public à fournir aux élèves l’éducation de qualité à laquelle ils ont droit. Cette éducation que nous avons choisi d’offrir à tous, universellement, afin que chacun de nous, peu importe notre classe sociale ou notre bagage familial, ait les mêmes chances de réussite dans la vie.

Ça se passe dans une école près de chez vous. Une enseignante avec 15 années d’ancienneté qui, au bout de ses ressources, lance la serviette et ira se réorienter dans un autre domaine. La charge toujours plus grande.

Les heures travaillées et non payées à la maison pour avoir le temps de finir sa correction ou sa planification. Les fins de semaine à courir les magasins pour acheter des récompenses à ses élèves ou encore de la décoration pour embellir leur univers à l’approche de l’Halloween, payées à même son propre salaire. Les classes toujours plus bondées d’élèves à besoins particuliers parce qu’on a aboli une classe spécialisée, laissant encore moins de temps à chaque élève pour qu’il puisse briller comme il se doit, et aux élèves en difficultés de véritables chances de connaître des succès.

Et par-dessus tout, la véritable reconnaissance de son métier, de sa formation, de son expertise et des efforts qu’elle a pu mettre pour que ses élèves réussissent. Cette valorisation qui a, petit à petit, foutu le camp, à coups de déclarations politiques voulant qu’une job de prof et qu’une job de ministre ça ne peut pas se comparer. Voulant que l’important, c’est qu’il y ait un «adulte» par classe lors de la rentrée...

Une enseignante qui a démissionné, après pourtant tellement d’années à exercer le métier qui la passionnait.

Ça s’est aussi passé récemment, dans une école près de chez vous. Une enseignante qui a dû partir en arrêt de travail. Comme ça peut arriver. Une classe se retrouvant sans enseignant pour une période de temps, à qui on devait essayer de trouver un remplaçant.

Une classe qui a finalement passé tout près d’un mois avec un membre du personnel du service de garde la majeure partie du temps, parce qu’on n’arrivait pas à trouver d’enseignant pour prendre le relais. Une direction d’école qui a fait tout ce qu’elle a pu, mais voilà, c’est ça la réalité du terrain. Une véritable pénurie de main-d’oeuvre où tout le monde essaie de faire du mieux qu’il peut pour offrir le maximum aux élèves.

Ça se passe chaque jour, dans des écoles près de chez vous. Des profs à qui on demande la lune mais sans jamais reconnaître que ce n’est pas à eux d’aller la chercher. Du personnel de soutien qu’on peine à recruter et à qui on distribue des tâches toujours plus lourdes, parfois dans différentes écoles à la fois. Des éducatrices en service de garde qui se retrouvent à faire la classe à certaines occasions, au mieux de ce qu’elles peuvent faire, parce qu’il manque clairement de personnel pour répondre à ce besoin de professeurs et de suppléants. Du personnel qui n’est pas du tout encouragé à se diriger vers ce domaine, étant donné l’état du réseau. Et la roue qui tourne ainsi indéfiniment.

Un constat qui devrait frapper de plus en plus à l’Assemblée nationale, qui devrait tendre davantage l’oreille pour entendre ce grondement qu’on entend trop facilement dès le moment où l’on écoute ce qui se passe dans les écoles près de chez nous. Un constat lourd pour la fonction publique, à qui l’on a récemment hurlé que la marge de manoeuvre était inexistante, et qui a en même temps encaissé le choc de voir des millions être versés en augmentations salariales aux élus et en subventions à une équipe de hockey millionnaire dans l’espoir qu’on finisse un jour par avoir la LNH à Québec.

Bien sûr que non, on n’aurait pas sauvé tout le secteur de l’éducation avec ces quelques millions. Mais on aurait au moins fait preuve d’un peu de bon sens et de respect en se gardant une petite gêne dans cette période où l’on demande à tout le monde de se serrer la ceinture. On aurait au moins pu envoyer le message clair que notre société, elle fait le bon choix, celui de l’éducation.

Je ne crois pas me tromper si je dis qu’aucun enseignant ne démissionne en raison du salaire. C’est l’accumulation de tout ce qui se passe dans les écoles près de chez vous qui fait en sorte que le secteur de l’éducation, présentement, il s’effrite et est déserté par trop de gens qui n’y trouvent plus de sens. Ça doit changer.

Je vous laisse, on me réclame une énième collation. J’irai la préparer avec plaisir, sans rouspéter. Parce que si elles sont à la maison cette semaine, c’est pour une maudite bonne raison.