Frank Bourassa: l’histoire fascinante d’un criminel assumé

Ces mots de François Bourassa résonnent fort à travers la caméra qui le filme. Le Trifluvien, arrêté en 2012 pour avoir imprimé 250 millions$ de fausse monnaie américaine, n’a jamais eu l’habitude de laisser quiconque indifférent. Son histoire, qui avait fait le tour du monde, sera portée à l’écran cette semaine, dans une série en trois épisodes produite par la boîte québécoise Casadel et diffusée sur la plateforme Crave.

Depuis la saga judiciaire qui a accompagné son arrestation, Bourassa affirme avoir refusé plus de 500 propositions de scénarios de films, documentaires et autres projets afin de porter son histoire à l’écran. Toujours aussi en marge de la société, l’homme accepte de m’accorder une entrevue, au téléphone, au beau milieu de la nuit, lui qui a l’habitude de la vie nocturne.

«Quand Patrick (N.D.L.R.: Patrick Francke-Sirois, producteur chez Casadel) m’a contacté, ça a pris du temps, mais j’ai fini par dire oui. Ce qu’il proposait, j’ai trouvé ça vraiment bon. Et pour moi, ça représentait aussi un nouveau projet dans ma vie. Quand j’ai voulu imprimer de la fausse argent, c’était un projet. Là, c’en est un autre», résume-t-il, sans détour.

Cette histoire, digne du célèbre film Catch me if you can, avait secoué le monde judiciaire et médiatique, il y a maintenant onze ans. Comment un individu, seul dans une grange de la Mauricie, avait-il réussi à imprimer des centaines de millions de dollars américains, et écoulé une partie de cet argent sur le marché noir? Comment avait-il pu trouver la recette pour générer avec une telle qualité cette monnaie contrefaite, pourtant réputée comme étant pratiquement impossible à imiter?

Et surtout, comment avait-il réussi, à bord de sa voiture à constamment se brancher sur des réseaux publics à droite et à gauche, à mettre en place une telle opération qui aurait des ramifications dans plusieurs pays du monde et qui attirerait à la fois l’attention de la GRC et des services secrets américains?

Juste avec un tel scénario, la table est mise pour une série documentaire passionnante. Mais surtout, la table est mise pour une histoire qui renverse encore aujourd’hui, à quel point elle est juste invraisemblable... et à quel point un homme ayant commis un crime d’une telle ampleur arrivera à se faufiler dans les mailles du filet de la justice pour s’en tirer pratiquement qu’avec une petite tape sur les doigts.

Le Trifluvien Francois Bourassa affirme avoir imprimé 250 M$ US en fausse monnaie. (Courtoisie Casadel )

La maison de production Casadel, qui a réalisé la série, venait tout juste de terminer un autre projet de documentaire, cette fois-ci intitulé Le dernier vol de Raymond Boulanger, quand ils ont amorcé des recherches pour un nouveau projet. Très rapidement, l’histoire de François Bourassa est venue aux oreilles de l’équipe, qui affectionne particulièrement les histoires True crime et l’idée qu’il n’est pas nécessaire de toujours se tourner vers les États-Unis pour trouver les histoires les plus extravagantes. De la graine de criminel excentrique, on sait très bien en produire au Québec!

«L’histoire de Frank Bourassa, elle est passionnante, excentrique et intéressante. On avait aussi la possibilité de présenter le témoignage d’un criminel, ce qui n’est pas toujours possible. Dans le cas qui nous concerne, on parle évidemment d’une histoire qui n’est pas violente sur la personne. Ça demeure quand même délicat de parler de criminalité, parce qu’on ne souhaite pas non plus glorifier les actes. Notre mission est toujours de se coller le plus proche de la réalité. Dans cette histoire, non seulement il y a un aspect pédagogique à sensibiliser les gens pour reconnaître de la fausse monnaie, mais on met aussi en lumière à quel point ça a été compliqué pour Frank Bourassa de monter son coup. Je ne pense pas que les gens vont chercher à copier ça», explique Patrick Francke-Sirois, producteur chez Casadel.

C’est lui qui a approché François Bourassa afin de savoir si un tel projet pouvait l’intéresser. Il aura fallu deux ou trois mois avant d’obtenir une réponse de l’homme, puis encore plusieurs échanges écrits et parlés pour réussir à le convaincre d’embarquer dans le projet. Au total, le projet aura pris tout près de deux ans et demi à voir le jour. Il sera enfin dévoilé au public le 22 novembre, soit mercredi.

De Montréal à Washington en passant par Trois-Rivières, le tournage s’est déroulé sur plusieurs mois, allant de témoignages de spécialistes des services secrets américains, d’experts en monnaie américaine, d’enquêteurs, de l’avocat de Bourassa et aussi des journalistes ayant couvert l’histoire, dont l’auteure de ces lignes.

Au final, plus de 50% du tournage aura été fait à Trois-Rivières, et les téléspectateurs sauront reconnaître énormément de petits coins de la ville où cette histoire s’est réellement déroulée il y a plus d’une décennie.

Mais la force de la série, elle repose surtout sur le témoignage de François Bourassa qui, pourtant tellement secret lors de la commission de ses actes qu’il semble assumer du début jusqu’à la fin, n’hésite pas à se livrer à la caméra, faisant pratiquement un pied de nez à l’histoire, qui a bien voulu tourner en partie en sa faveur.

«J’ai toujours été un solitaire, un loner depuis toujours. D’aller m’exposer comme ça, c’est aux antipodes de ce qui me représente. Mais bon, j’ai quand même bien réussi mon coup, et je deal avec ce que ça implique.»

Il faut dire qu’il y a quelque chose de fascinant dans l’organisation de cette opération, et l’ampleur de la planification qu’elle a demandée. Tellement de choses n’ont pas été dévoilées en cour, et elles le seront dans cette série. La commande de papier dans une entreprise de Suisse qui se spécialisait dans les cartes de souhaits, les jours d’attente et d’attente pour s’assurer que les camions de livraison n’étaient pas suivis, et même la planification de la route pour se rendre au hangar, avec une entrée d’autoroute à une seule voie, et un collaborateur qui feignait de tomber en panne une fois le camion passé, histoire de créer un embouteillage monstre pour qu’aucun policier ne puisse prendre le même chemin pour suivre le camion.

Planifier un crime, clairement, c’est loin d’être simple!

Mais tout n’est pas rose dans le monde du crime. Ce matin du 23 mai 2012, où il dort chez sa conjointe de l’époque, des dizaines de policiers et d’enquêteurs encerclent la maison et frappent dans chaque fenêtre et chaque porte, lui laissant bien savoir qu’aucune issue n’est possible, qu’il devra se rendre.

Ça, c’était sans compter qu’il lui restait une carte dans son jeu... Mais ce n’est pas à moi de vous dire de quoi il s’agit. Il faudra écouter la série.

Sachant ce qu’il sait aujourd’hui, François Bourassa regrette-t-il d’avoir mis en place toute cette opération de création de fausse monnaie? «Si je me replace dans le temps, ça faisait du sens. C’était ma seule option. C’était ça, ou aller travailler avec ma boîte à lunch tous les jours. À l’époque, dans mon esprit, ça cochait toutes les cases. Pour être en vie, il faut être motivé par quelque chose. Imprimer de l’argent, ça me motivait. J’étais en vie», confie-t-il.

N’empêche, l’appât du gain ne l’aura peut-être pas mené à être extradé aux États-Unis, mais aura fait de lui un prisonnier dans sa propre vie. La justice n’aura peut-être pas eu le dernier mot, mais la solitude et l’isolement qui viennent avec l’étiquette du criminel, oui. «Je le savais que le risque pouvait être que je sois seul pendant un bon bout de temps. Pendant une très longue période de temps, je n’ai pas pu contacter personne. Les citoyens ordinaires, ils ont leur vie et ils continuent de la vivre. Mais bon, puisque je suis un loner, je suis quand même bien avec moi-même», mentionne-t-il.

De quoi vit-il aujourd’hui? Ni dans la série, ni dans cet appel téléphonique nocturne, je n’arriverai vraiment à avoir une réponse claire. Pas plus que je n’aurai de réponses à certaines questions soulevées depuis son arrestation du 23 mai 2012.

Insaisissable depuis le tout début, Frank Bourassa ne lèvera jamais le voile complet sur le mystère qui entoure sa personne. Il demeurera fidèle à lui même: flamboyant mais secret, excentrique mais silencieux, criminel et quand même fascinant.

Son histoire mérite d’être connue. Ça le sera sur Crave dès mercredi le 22 novembre.

Même si son histoire, il n’y a que lui qui peut prétendre la connaître d’un bout à l’autre...