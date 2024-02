La Méduse et l’éclipse solaire

Il y a pourtant moyen de gérer les risques et de faire de ce phénomène céleste unique une belle occasion d’apprentissage pour les écoliers. À vouloir protéger les enfants à tout prix, on ne leur rend pas toujours service! (123rf)

Les autorités scolaires craignent pour les beaux yeux de nos enfants. Vrai que regarder directement une éclipse solaire, ne serait-ce qu’un coup d’oeil, peut endommager la vue, parfois de manière irrémédiable.

Comme l’éclipse se produira à l’heure du retour à la maison, au moment où les enfants s’entassent dans les autobus – donc sans grande supervision – les autorités n’ont voulu courir aucun risque.

On ferme la shop !

Et je pense que, malheureusement, les autorités scolaires ont succombé à la peur en adoptant une solution aussi radicale.

Il y a pourtant moyen de gérer les risques et de faire de ce phénomène céleste unique une belle occasion d’apprentissage pour les écoliers. À vouloir protéger les enfants à tout prix, on ne leur rend pas toujours service !

Je me souviens très bien de ma première éclipse solaire. Je devais avoir 9 ou 10 ans, j’étais tout excité. «Une éclipse solaire, comme dans Le Temple du Soleil de Tintin», avais-je dit à ma mère. J’avais vite déchanté à la vue des reportages à la télé. Le phénomène comportait certains dangers.

Si on contemplait l’éclipse de face, la lumière brûlait la rétine de l’œil, causait des lésions, voire des dommages irrémédiables à la vue. Le Soleil pouvait vous rendre aveugle ! Certes, la cécité n’était parfois que temporaire. L’ennui, c’est que vous ne saurez pas si la cécité est temporaire…

Dans mon esprit d’enfant, l’éclipse était soudain devenue une menace concrète. Je la comparais à la Méduse de la mythologie grecque capable de pétrifier tout mortel ayant l’impudence de croiser son regard. L’éclipse était une Méduse devant qui il valait mieux s’incliner.

J’étais terrifié, mais en même temps, je me sentais capable de gérer le risque. Après tout, la consigne générale était simple: à moins d’être muni de lunettes de protection, il fallait à tout prix éviter de regarder le soleil en face.

Rien de sorcier comparé aux consignes sanitaires de la dernière pandémie avec ses zones rouges, oranges, vertes, ses couvre-feux, ses mille règles plus ou moins contradictoires…

Si bien que lorsque le ciel s’est assombri en plein milieu de l’après-midi, cette fameuse journée de l’éclipse, j’ai fait la seule chose à faire: j’ai baissé le regard pour éviter de croiser celui de la Méduse.

Un enfant était capable de comprendre cela à l’époque. Pourquoi nos enfants d’aujourd’hui en seraient incapables ?

C’est pourtant le message qu’on leur lance en les confinant par milliers à la maison le 8 avril.

Je comprends que l’enjeu est délicat pour les très jeunes enfants. Malgré les consignes claires, il se peut que leur curiosité naturelle prenne le dessus à une heure où il y a très peu de supervision.

Mais sinon, fermer toutes les écoles ? Y compris les écoles secondaires ? Même la Santé publique, pourtant si puritaine à ses heures, n’en demandait pas tant.

La Société canadienne de pédiatrie nous mettait justement en garde, fin janvier, contre le danger de surprotéger nos enfants. Son avis touchait le «jeu risqué», mais je pense qu’on peut l’extrapoler à d’autres situations de la vie courante.

L’idée générale de l’étude, c’était que les enfants jouaient moins librement à l’extérieur depuis quelques années parce que les mesures de sécurité visent désormais à prévenir toutes les blessures liées aux jeux, plutôt que seulement les blessures graves.

C’est comme si notre société ne peut plus tolérer le moindre risque. Pourtant, c’est important d’exposer l’enfant à des situations qui lui font peur. Cela lui permet d’expérimenter l’incertitude, de tester ses limites… Il en retire des bienfaits comme une meilleure estime de soi, une plus grande concentration, moins d’anxiété…

Bien sûr que cette décision de fermer les écoles part d’un bon sentiment. C’est parce qu’on les aime, nos petits. C’est une façon détournée de leur dire qu’on tient à eux. Mais c’est comme lorsqu’on voit notre petit dernier s’aventurer dans l’araignée, au parc de quartier. Dès qu’il fait mine de grimper un peu trop haut, on s’empresse de contenir ses ardeurs: pas trop haut, pas trop vite, fais attention! Comme parent, je plaide coupable, je l’ai fait.

Mais on ne prend pas toujours conscience que l’enfant qui reçoit ces petits avertissements répétés peut finir par comprendre: toi, l’adulte, tu ne me fais pas confiance. Tu penses que je suis incapable de gérer le risque. Après, on s’étonne de les voir si anxieux et de manquer d’autonomie.

Bien sûr, la difficulté est toujours de déterminer la part de risque qu’on peut laisser gérer aux enfants. Dans le cas de l’éclipse solaire, il me semble que les plus vieux en sont largement capables. Faisons leur confiance. Si j’étais prof de science, j’en profiterais pour acheter des lunettes de protection à toute la classe et je me payerais une séance d’observation à l’extérieur.

La dernière fois qu’une éclipse totale de Soleil a été observée dans la région, c’était en 1972. Une telle occasion se présente une ou deux fois par siècle. Profitons au maximum au lieu de se laisser paralyser par la peur.