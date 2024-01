La revanche des gouttelettes

Bref, alors que les autres s’époumonaient à qui mieux mieux sur du Billy Joël ou du Ed Sheeran, je repensais à ce bon vieux docteur Arruda qui avait banni les karaokés pendant la pandémie.

À l’époque (c’était en septembre 2020) une soirée de karaoké dans un bar avait provoqué une éclosion monstre dans la région de Québec. Alarmée par la hausse soudaine des cas, la Santé publique avait carrément interdit les soirées chantantes. «Faites-le en virtuel, avait alors suggéré le Dr Arruda, vos gouttelettes resteront sur votre écran…»

La nouvelle avait fait grand bruit. Déjà que les soirées dansantes étaient interdites dans les bars… voilà qu’on n’avait plus le droit de chanter! Les tenanciers étaient furieux, et ils n’étaient pas les seuls. Mais ainsi allait la vie à une époque où nous n’étions pas tous vaccinés et que le virus tuait des milliers de gens.

Bref, je ressassais ces pénibles souvenirs dans le sous-sol de mon ami alors que l’assistance entonnait en chœur: Il est venu le temps des cathédrales.

J’ai pensé qu’on prenait notre revanche sur la pandémie. Qu’on pouvait à nouveau se rassembler, chanter, danser ensemble sans craindre d’être dénoncé par un voisin ou de passer pour un dangereux hors-la-loi.

Oui, me suis-je dit, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Et j’ai souri, l’esprit allègre, pendant qu’on éjectait à pleine puissance nos gouttelettes triomphantes dans l’espace restreint du sous-sol.

Deux jours plus tard, j’ai commencé à avoir mal à la gorge.

C’est l’organisateur de la soirée qui m’a texté. «Comment tu te sens? Trois personnes qui étaient là l’autre soir ont la COVID…» La nuit suivante, ma grande fille s’est mise à tousser. Le virus était de retour dans mon foyer.

Dans mon cas, ça faisait environ un an que je n’avais pas eu affaire à la bête. Et pourtant, c’est fou comme les réflexes sont revenus vite. Pendant la pandémie, la Santé publique nous a «drillés» comme des Marines dans un boot camp. Mettez vos masques! Lavez vos mains! Isolez-vous! Confinez-vous!

À vos ordres, adjudant-chef!

Tous les vieux réflexes sont revenus. J’ai sorti la boîte de tests, la boîte de masques, j’ai vérifié l’inventaire de papiers-mouchoirs. J’ai texté l’école de ma fille, convaincu qu’elle devrait s’isoler à la maison pour quelques jours. C’est combien de jours encore la quarantaine? Cinq jours? Dix jours?

La réponse de l’école m’a surpris: «Si votre fille se sent bien, elle peut quand même venir en classe avec un masque.»

Quoi? Plus de période d’isolement? Juste un masque?

C’est là que j’ai réalisé que la COVID, bien… on n’en fait plus grand cas. Merci à la vaccination massive qui a relayé cette maladie mortelle au rang d’un gros rhume. À part une journée où une grosse fatigue nous a assommés, ma fille et moi n’avons pratiquement pas eu de symptômes.

Après cinq jours, je suis allé à l’épicerie avec un masque. Pendant la pandémie, ceux qui se promenaient sans masque se faisaient regarder d’un œil accusateur. Maintenant, c’est le contraire. Avec mon masque, j’avais l’impression d’avoir une grosse affiche «J’AI LA COVID» alors que je déambulais dans le rayon des légumes.

J’ai réalisé qu’il ne reste plus que quelques bastions où les mesures sanitaires sont demeurées. Ma fille avait un rendez-vous de routine au CHEO. Rien d’urgent donc. Quand j’ai informé la clinique qu’on avait la COVID, la réponse a été catégorique: on ne veut pas de vous à l’hôpital, même avec un masque, même si vous n’avez pas de symptômes. Et c’est tout à fait normal dans un hôpital pour enfants qui soigne des patients fragiles, immunosupprimés…

Vers la fin de la pandémie, on nous disait qu’il faudrait apprendre à vivre avec la COVID.

Bien voilà, mon vieux, on y est.

Le virus existe encore. Toujours aussi contagieux, toujours aussi gossant. La société elle-même tousse encore, comme en témoignent cette inflation tenace, ces restaurants qui ferment les uns après les autres, incapables de rembourser leurs «prêts COVID».

Mais bon, rien pour nous empêcher de chanter. Il est venu le temps des cathédraaaaaaaaleeeees…