Du rattrapage? Mais... et nos vacances?

Désolé, mais je ne peux m’empêcher d’en rire.

Les profs font la grève pour nos enfants. Ils se privent de salaire pendant des semaines. Et nous, on les appuie. Go, les profs, go! C’est important, l’éducation. C’est l’avenir de notre société qui est en jeu!

Quand les profs brandissaient leurs pancartes, une tuque rouge vissée sur la tête, on les a appuyés à fond comme parents.

Oui, à de meilleurs salaires! Oui à une meilleure reconnaissance de la profession enseignante! Oui à une composition plus équilibrée des classes! Oui à plus de ressources pour les élèves en difficulté!

On a même vu des groupes se cotiser, pendant la grève, pour compenser les pertes de salaires des profs. So, so, so, solidarité!

Mais à la fin, quand la grève prend fin après 22 jours d’école manqués en Outaouais, qu’est-ce qu’on entend? Que c’est bien beau le rattrapage scolaire, mais touche pas à ma semaine de relâche! Touche pas à mon voyage à Cuba! Touche pas à mes vacances de ski avec les enfants!

Où est passée cette belle solidarité tout d’un coup? C’est le retour du je, me, moi et mes vacances. Après, on va se désoler que l’éducation ne soit pas une priorité pour nos décideurs.

Maintenant, que ces parents se rassurent: leur précieuse semaine de relâche scolaire ne passe pas à la trappe dans le plan de rattrapage du ministre Drainville. Enfin, pas pour le moment.

En Outaouais, on va apparemment trouver le moyen de rattraper ces 22 jours d’école manquants dans le calendrier existant. En comptant beaucoup sur la bonne volonté des profs. De ce point de vue, je ne suis pas inquiet. De la bonne volonté, ce n’est pas ce qui manque dans cette profession. Bien des enseignants accepteront sans doute de travailler quelques heures d’extra pour compenser le mois et demi de salaire perdu durant la grève.

Mais comme bien d’autres parents, le plan du ministre Drainville me laisse sur ma faim.

On annonce du tutorat en dehors des heures de classe pour tous les élèves. «Et alors?, a réagi un parent à l’émission de Nathalie Normandeau. Avant la grève, mon fils avait déjà des difficultés scolaires. Il faisait déjà du rattrapage après l’école. Ça va changer quoi, pour lui, le plan de rattrapage? Ça va aider en quoi sa motivation déjà défaillante à l’école?»

Bonne question!

J’espère aussi que Québec tiendra sa promesse et offrira plus d’aide spécialisée pour les élèves ayant des besoins particuliers. Encore là, j’ai hâte de voir comment on va réussir ce tour de force.

Avant la grève, il manquait déjà de personnel spécialisé pour travailler avec cette clientèle. Sur les piquets de grève, on entendait les psychologues scolaires, les orthopédagogues et les éducateurs spécialisés dire qu’ils cumulaient à eux seuls les tâches de deux ou trois employés. Et là, on va leur demander d’en faire plus? Les revendications syndicales visaient à soulager leur charge de travail, pas à l’alourdir.

Le ministre Drainville a annoncé un plan de rattrapage de 300 millions. Il a promis que les régions touchées par les plus longues grèves, comme l’Outaouais, allaient avoir la part du lion. C’est la moindre des choses.

Mais j’ai l’impression qu’on réalisera vite que ce plan de rattrapage n’accomplira pas de miracles. Pas plus que cette grève n’aura réussi à aplanir les écueils qui se dressent devant notre système de l’éducation. L’argent promis par le ministre Drainville ne réglera pas tout.

Au moins, n’oublions pas que l’objectif de cette grève était de revaloriser l’éducation au Québec. D’en faire quelque chose de plus important… que des vacances pendant la relâche scolaire.