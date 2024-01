Quand l’intelligence artificielle fait œuvre utile

Il reste que lorsque l’IA se met au service du bien public, elle peut améliorer le sort de l’espèce humaine de façon assez spectaculaire.

C’est le cas dans le domaine de la santé où des logiciels fonctionnant à base d’IA aident les médecins à diagnostiquer des maladies plus rapidement.

Yulcom Technologies, une compagnie montréalaise qui s’apprête à ouvrir des bureaux à Ottawa, se lance d’ailleurs dans ce domaine très prometteur. Elle vient d’annoncer un investissement de 2 millions pour développer un logiciel d’aide au diagnostic pour les radiologues - le tout, évidemment, assisté par l’IA.

De tels logiciels existent déjà dans le domaine du cancer. Mais Yulcom vise le marché des maladies pulmonaires, un secteur encore relativement inexploré, explique son président-directeur général, Youmani Jérôme Lankoandé.

Youmani Jérôme Lankoandé, président-directeur général de Yulcom Technologies. (Courtoisie)

Selon Statistique Canada, plus de 12 000 personnes sont mortes de maladies pulmonaires chroniques en 2022, soit la 6e cause de décès au pays. Et lorsque vient le temps de poser un diagnostic, l’IA peut faciliter le travail des médecins de manière «exponentielle», soutient M. Lankoandé.

Comment ça marche?

Imaginez un radiologue installé devant son ordi, en train d’analyser les radiographies de ses patients. Seul, il mettra peut-être 5 minutes à scruter à la loupe les images d’un poumon, à la recherche d’une anomalie, d’un mal caché. L’IA, elle, mettra à peine quelques secondes pour identifier ce qui peut clocher dans la radiographie. Et à recommander au médecin d’y jeter un coup d’oeil plus attentif…

«Du point de vue de la capacité de traitement des images, c’est sans commune mesure avec ce que l’on connaît actuellement, assure M. Lankoandé. Il existe déjà des solutions pour aider les radiologues à poser un diagnostic. Sauf que cette fois-ci, on va plus loin en intégrant l’intelligence artificielle. On arrive ainsi à faire l’analyse encore plus vite, à émettre des recommandations encore plus rapidement. C’est sans compter que contrairement à un docteur, le logiciel n’est jamais fatigué!»

Mais attention: l’IA demeure un assistant au radiologue et non un remplacement au radiologue», nuance M. Lankoandé. Une radiographie ne dit pas tout. Il reste encore du travail d’analyse et de croisement de données pour poser un diagnostic éclairé. Et ce travail, seul un médecin peut l’effectuer.

N’empêche: les possibilités de l’IA font rêver dans le domaine médical, où la pénurie de main-d’œuvre se fait cruellement sentir. Le produit de Yulcom est d’ailleurs destiné à tenir dans une trousse, ce qui permettra de le transporter dans les régions reculées. On pourra même traiter sur place les images médicales. L’avantage? On évite ainsi la transmission de données vers une centrale, avec tous les risques que cela pose sur le plan de la protection des renseignements personnels.

L’autre avantage de l’intelligence artificielle, c’est que le modèle s’améliore de lui-même à mesure qu’on lui donne de nouvelles données à traiter. Plus le logiciel va croiser des cas, plus il pourra en tenir compte dans ses analyses ultérieures. C’est aussi cette particularité de l’IA qui fait craindre le pire aux experts. Qu’est-ce qui arrive si le logiciel devient superintelligent? Et qu’il fasse des erreurs en s’«améliorant»?

Lorsque vient le temps de poser un diagnostic, l’IA peut faciliter le travail des médecins de manière «exponentielle», soutient Youmani Jérôme Lankoandé, président-directeur général de Yulcom Technologies. (123RF/123RF)

«En fait, un logiciel basé sur l’intelligence artificielle peut devenir hors de contrôle si tu lui permets de devenir hors de contrôle, explique M. Lankoandé. C’est une chose qu’on ne peut pas se permettre dans le domaine de la santé où des vies sont en jeu. C’est pourquoi on ne permet pas au logiciel de prendre seul des décisions. Il ne peut que faire des recommandations. La décision finale revient toujours au médecin.»

Peut-être que je fabule, ai-je insisté, mais n’y a-t-il pas un risque que le médecin en vienne à perdre ses réflexes et à trop se fier à l’IA?

«Tu ne fabules pas!, convient M. Lankoandé. On reste des êtres humains. C’est quelque chose qui peut arriver dans tous les domaines, incluant dans le domaine de la santé. Mais on est chanceux, dans le domaine de la santé, les professionnels ont été formés pour éviter ce genre de situation. Nous sommes dans un domaine où la vie des gens est en jeu. Donc les protocoles mis en place sont plus élaborés que dans les domaines où il n’y a pas de risque pour la vie humaine.»

Yulcom espère commercialiser son logiciel d’aide au diagnostic d’ici deux ans. L’entreprise québécoise vise le marché international avec ses produits assistés par l’IA qu’elle commercialise déjà dans d’autres domaines, notamment dans le domaine bancaire.

J’ignore si l’intelligence artificielle détruira un jour l’humanité. Mais comme pour la science nucléaire. il me semble que l’humain a un encore un gros mot à dire dans l’utilisation de ces nouvelles technologies. La science peut servir à concevoir des bombes nucléaires ou des scanners médicaux. À la fin, c’est l’être humain qui décide, pas la machine…