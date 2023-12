2023 et le goût de la liberté

Je l’ai aimé pour l’histoire, une épopée dans ce cas-ci qui s’étire sur près d’un demi-siècle. Pour les personnages plus grands que nature. Et pour l’écriture aussi. Je lis presque tous mes livres sur la tablette ce qui me permet, en une capture d’écran, de conserver les passages les plus savoureux. Je les relis une fois de temps en temps, lentement, avec délectation, comme on savoure un dessert cher et sophistiqué.

Le héros du livre est un sculpteur de grand talent. Il a le malheur d’être aussi un nain, à une époque où c’était considéré comme une difformité autant par les fascistes que par les religieux. En plus, il est pauvre. Ce qui ne l’empêche pas de tomber amoureux d’une jeune femme riche, intelligente, et au physique un peu sec, tout comme ses manières.

«Elle était belle, à sa façon, c’est-à-dire à l’opposé de la fille Giordano. Sa féminité n’était pas dans ses formes mais dans l’austérité sensuelle de leur absence, cette manière anguleuse de se mouvoir comme si elle évitait en permanence d’invisibles obstacles, en jouant des coudes et des genoux.»

C’est beau, non?

Je ne voulais pas vous parler de littérature, plutôt de l’année 2023 qui se termine. Je me demandais: qu’a-t-elle eu de particulier? J’ai repensé à un passage du livre qui parle des frontières: «Toute frontière est une invention. Qui comprend ça dérange forcément ceux qui les inventent, ces frontières, et encore plus ceux qui y croient, c’est-à-dire à peu près tout le monde.»

Je me disais justement qu’il a beaucoup été question de frontières en 2023. De frontières qu’on repousse, qu’on trace ou qu’on franchit en hurlant comme ces fanatiques du Hezbollah qui ont envahi Israël.

Dans Le Droit, on a fait un gros dossier sur la crise de la courtoisie. Pour parler de ces grossièretés, de ces gestes d’impatience qu’on observe à la quincaillerie, sur la route ou à l’hôpital. Qu’est-ce donc que la courtoisie sinon, justement, une frontière entre la politesse et la goujaterie?

Pensez aussi à cette histoire de racisme au hockey à Gatineau. De jeunes hockeyeurs blancs ont fait subir des brimades à leurs coéquipiers noirs. Les agresseurs se croyaient intouchables, protégés par cette règle non écrite voulant que tout ce qui se dit dans une chambre de hockey y reste à jamais. Encore ici une frontière imaginaire que les deux jeunes victimes ont osé franchir en dénonçant les agresseurs. Au risque de déplaire, au risque d’être traités comme des parias, comme chaque fois qu’on franchit une frontière.

Je suis tombé sur cette vidéo de Pierre Poilievre qui mange une pomme en ridiculisant un journaliste. Aux États-Unis, le chef conservateur est passé pour un héros à cause de cette vidéo qu’on présente comme la marche à suivre pour démolir un journaliste «woke».

Les populistes comme Poilievre ou Trump ont compris le truc. Braver les frontières leur permet d’exister auprès de leur base électorale. Il leur suffit de mépriser les minorités ou les institutions. Sauf qu’à force de repousser toujours plus les frontières de la démocratie, ils risquent de la faire basculer dans quelque chose de plus sombre et de plus autoritaire.

Pour en revenir à mon gagnant du Goncourt, il parle beaucoup de sculpture. Le héros a appris son art de son père qui lui a légué son secret. «Une sculpture est une annonciation», lui dit son père. Il veut dire que le geste figé par la sculpture annonce une action à venir.

Si 2023 était une sculpture, elle annoncerait un geste de libération. De quoi s’est-on libéré? De la pandémie, des restrictions sanitaires… On retrouve peu à peu notre liberté. On recommence à y croire, malgré l’inflation, la crise du logement, les grèves, la pénurie de main-d’œuvre…

L’espoir de la liberté est toujours là. Tant mieux. S’il y a une chose pire que de perdre sa liberté, c’est d’en perdre le goût.

*Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea