Son crime? S’être filmé en donnant une centaine d’hamburgers à des sans-abri de Gatineau.

«J’ai fait ça pour inspirer!», a-t-il argué pour sa défense. Non, tu te fais de la publicité sur le dos des pauvres, et tu fais du tort à la profession, lui reproche essentiellement le syndic des courtiers immobiliers.

On reproche à M. Arsenault une autre vidéo controversée où on le voit distribuer des billets de 100 $ à des enfants dans un centre commercial.

Ceux-ci récitent son numéro de téléphone à la caméra, tout en promettant de faire affaire avec lui lors de l’achat de leur première maison. «Leurs parents étaient consentants», se défend entre autres M. Arsenault.

Dans le même registre, des lecteurs attentifs nous ont transmis une vidéo du conseiller municipal Mike Duggan. Il se fait filmer en train de distribuer le contenu d’un panier-cadeau au camp de sans-abri de Gatineau. Un panier-cadeau que M. Duggan soutient avoir reçu d’un promoteur immobilier.

«Comme élu, je ne peux pas accepter de cadeau. Et comme c’est impoli de refuser un cadeau, j’ai décidé de l’offrir aux itinérants», explique-t-il en substance.

Dans le cas de Duggan, comme dans le cas d’Arsenault, ma grande question, c’est: pourquoi se filmer? Pourquoi se mettre en scène? Pour ce besoin viscéral de l’annoncer au monde entier comme si ça devait nous intéresser?

J’ai passé beaucoup de temps au Gîte Ami ces derniers temps, à faire des reportages et des entrevues sur le camp d’itinérants.

De bons samaritains qui viennent déposer des vêtements ou de la nourriture au refuge, il y en a tous les jours. Tous les jours! On l’ignore parce qu’ils ne sentent pas la nécessité de se filmer.

De la générosité filmée, ça devient autre chose: de la récupération politique. De la récupération commerciale. Perso, j’ai toujours trouvé cela vulgaire, déplacé et laid.

Et peu crédible.

Mathieu Arsenault a fait sa marque en étalant ses richesses sur les médias sociaux. On le voit avec sa voiture de luxe, sa grande demeure, son hélicoptère. Quand je vois un courtier qui prend plaisir à étaler ses richesses se sentir le besoin soudain de dévaliser un McDonald pour nourrir des sans-abri, j’y vois le geste opportuniste d’un influenceur aguerri, bien plus que la bonté d’un bienfaiteur chevronné.

Maintenant, est-ce que M. Arsenault a porté atteinte à la dignité de sa profession? Je l’ignore. Je sais que dans le milieu du courtage, ce n’est pas d’hier qu’on le trouve dérangeant. Sa comparution devant le comité de discipline sent aussi le règlement de compte.

Quant à Duggan, je doute qu’il ait enfreint quelque code d’éthique que ce soit. Il a trouvé une nouvelle manière d’attirer l’attention sur lui. Depuis le temps, il est devenu spécialiste en la matière. Cette fois, en se servant des sans-abri comme prétexte. Un choix douteux.

Je terminerai en disant ceci: si la bonté était une fleur, on dirait d’elle qu’elle pousse mieux dans l’ombre et le silence qu’à la lumière crue des projecteurs et du bling-bling.