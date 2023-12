Sens du village et grève des profs

Cette grève, aussi nécessaire et pertinente soit-elle, fait mal aux enfants. Et plus à certains enfants qu’à d’autres. (Ryan Remiorz/Archives La Presse Canadienne)

«Chantage émotif!» ont rétorqué les centrales syndicales, en plaidant que c’est la détérioration du système public d’éducation qui est dommageable pour les enfants.

Il reste que François Legault n’a pas totalement tort, même s’il y a certainement une part de calcul politique dans sa déclaration. Cette grève, aussi nécessaire et pertinente soit-elle, fait mal aux enfants. Et plus à certains enfants qu’à d’autres.

Pendant la pandémie, avec l’école à distance, les services sociaux craignaient déjà de perdre le contact avec les enfants plus fragiles, issus de milieux défavorisés. Une grève qui se prolonge pourrait elle aussi avoir des effets délétères?

J’en ai parlé avec la directrice clinique du centre de pédiatrie sociale de Gatineau, la Dre Anne-Marie Bureau. Ne comptez pas sur elle pour se mêler de politique. Encore moins pour prendre position sur les négociations dans le secteur public. Ce n’est pas son rôle.

Mais elle constate un certain nombre de choses sur le terrain.

«On s’inquiète de deux choses en fait, dit-elle. Au plan strictement scolaire, on a des enfants qui vont perdre des acquis. Ils vont reculer. Ce sera encore plus difficile, alors que pour plusieurs de nos enfants, c’est déjà très difficile. Et après ça, il y a toute la baisse de la motivation.» — Dre Anne-Marie Bureau

L’autre préoccupation du Dre Bureau est liée au stress imposé par la grève aux familles.

«Ce que la science nous dit, de manière générale, c’est que si tu augmentes le stress dans une famille, et que tu diminues le réseau de soutien, tu augmentes les risques de violence. C’est vrai pas juste à Gatineau, mais partout dans le monde. C’est vrai dans des contextes de catastrophe naturelle, de guerre, de pandémie… Chaque fois qu’on isole nos enfants, et qu’on augmente le stress dans la famille, on augmente les risques.»

Or les sources de stress sont nombreuses ces jours-ci.

Conciliation travail-famille

La conciliation travail-famille est un enjeu. Pendant que des parents travaillent, bien des enfants sont laissés à eux-mêmes. À cela s’ajoutent des soucis financiers. L’enfant qui ne va plus en classe n’a plus droit aux petits déjeuners à l’école. C’est le parent qui se retrouve à dépenser davantage pour les collations, pour les repas. Tout cela à l’approche de Noël qui est déjà une période exigeante au plan financier.

C’est pourquoi, ces jours-ci, le centre de pédiatrie sociale met les bouchées doubles pour se «coller» à ses enfants. Les employés font des suivis plus serrés auprès des familles. On s’informe que tout va bien, que tout le monde tient le coup. On organise des sorties de groupe au Lac-Beauchamp ou des activités de tutorat pour les élèves en difficulté…

«On fait tout ce qu’on peut, et plus, comme d’habitude, de dire la Dre Bureau. Mais plus cette grève va durer, plus il va falloir que toute la communauté se mobilise. On n’a pas encore fini de ramasser les séquelles de la pandémie. Faudrait pas en rajouter une couche.» — Dre Anne-Marie Bureau

C’est là que j’ai pensé au fameux dicton: il faut tout un village pour élever un enfant.

C’est aussi ce que me dit la gardienne de ma fille, qui est d’origine africaine. Elle n’en revient pas de notre société individualiste où tout le monde s’arrange avec ses petites affaires. Dans son pays d’origine, dit-elle, les enfants se font garder chez le voisin, chez la tante, chez les grands-parents. Elle s’étonne de nous voir si démunis devant cette grève des profs. Alors qu’il nous suffirait d’être plus solidaires.

L’approche du «village»

La Dre Anne-Marie Bureau, elle, rêve depuis longtemps qu’on adopte cette approche du «village» au Québec. «C’est une chose qu’on a dite, et répétée: les enfants n’appartiennent pas aux parents. Ils appartiennent à la communauté. Il me semble que dans les dernières années, plusieurs événements nous ont mis au défi de retrouver ce sens du village. Chaque fois, je me dis que c’est la bonne. On va enfin arriver à créer ce mouvement-là de protection autour des enfants où chaque adulte sera convaincu qu’il peut jouer un rôle auprès d’un enfant ou d’un parent avec de grands besoins.»

Pause au bout du fil.

«Quand je vous dis que les enfants ont hâte de retourner à l’école, ce n’est pas pour instrumentaliser ces familles-là, ce n’est pas pour dire que la grève doit cesser ou pas, reprend la Dre Bureau. Je n’ai pas d’opinion politique et je n’ai pas de pouvoir sur cette situation. Par contre, on a le pouvoir, comme communauté, d’essayer de diminuer les impacts de la grève.

«On a une belle occasion de se serrer les coudes et de vraiment créer ce cercle-là autour des enfants. Le centre de pédiatrie sociale va faire son bout. Ici, je suis entourée de gens qui transforment leur indignation en action. Il est temps que le reste de la communauté embarque.»

Bien oui, pourquoi pas?