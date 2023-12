L’entêtement incompréhensible de la mairesse Bélisle

En 25 ans à couvrir la politique municipale, je ne me souviens pas d’un seul cas où le budget d’une municipalité a été rejeté à la fin de l’année. Le budget annuel, c’est l’outil ultime de la municipalité, celui qui permet de financer et donc de réaliser les orientations politiques des élus.

N’importe quel conseil municipal digne de ce nom fera tout en son pouvoir pour faire adopter un budget, même si ce n’est pas à l’unanimité.

Quelles sont les conséquences de la non-adoption d’un budget municipal? Au plan légal, rien de trop grave. Ce n’est pas comme aux États-Unis où l’omission d’adopter le budget fédéral se traduirait par un «shut-down» de la fonction publique et une révision des cotes de crédit… Si le budget n’était pas adopté à Gatineau, le budget actuel serait reporté de mois en mois jusqu’à ce que le conseil s’entende.

Mais politiquement, ce serait une… catastrophe. On parle d’un budget de 800 millions. De Gatineau, quatrième ville en importance au Québec.

Si le budget n’était pas adopté, la nouvelle ferait le tour de la province. Et pas pour les bonnes raisons. L’administration municipale serait en partie paralysée. Justement au moment où les hauts fonctionnaires ont besoin de directives claires pour se diriger à travers tous les immenses chantiers en cours à Gatineau: du tramway au futur hôpital, en passant par la relocalisation du quartier général de la police, les nouveaux arénas, les bibliothèques, les travaux de pavage…

Malgré tout, la mairesse refuse de négocier une entente avec l’opposition. Tout a été dit, selon elle, durant la semaine d’étude du budget en novembre. Sur le ton d’une maîtresse qui rabroue ses élèves turbulents, elle dit à Action Gatineau et aux conseillers de l’opposition: vous aviez juste à revendiquer quand c’était le temps.

L’ennui, c’est qu’on n’est pas à la petite école.

Je comprendrais l’entêtement de la mairesse Bélisle si l’écart entre sa proposition de budget et celle de l’opposition était immense. Mais ce n’est pas le cas.

Les demandes d’Action Gatineau s’inscrivent dans la hausse de taxes de 2,9 % proposée par la mairesse et son comité exécutif. Quant aux trois autres conseillers dissidents — Mike Duggan, Edmond Leclerc et Steven Boivin —, ils souhaitent augmenter les taxes à 3,4 % pour financer plus de travaux d’infrastructures. Encore là, pas la mer à boire. Rien, en tout cas, qui vaille de plonger Gatineau dans une crise politique.

Alors pourquoi cet entêtement de la mairesse?

À moins que ce soit de la partisanerie pure et simple de sa part? Serait-elle à ce point allergique à Action Gatineau ou aux conseillers qui s’opposent à ses vues qu’elle refuse de les écouter?

Le tout premier rôle politique d’un maire, d’une mairesse, c’est d’être à l’écoute des citoyens. Il se doit d’entendre leurs revendications, leurs doléances, mais aussi leurs suggestions. Or que sont les conseillers municipaux? Des représentants du peuple. Et actuellement, la majorité de ces représentants du peuple sont contre le budget de la mairesse.

La mairesse se doit de tenir compte de leur point de vue. La recherche du compromis est à la base de la vie politique. Quitte à ce qu’une partie des discussions se fassent derrière des portes closes. Pourvu que l’objet de ces discussions soit rendu public par la suite, personne ne s’en plaindra.

Très franchement, je ne comprends pas l’entêtement de Mme Bélisle à refuser tout compromis sur le budget. Le conseiller Mike Duggan n’hésite pas à évoquer l’amateurisme de la mairesse. Il lui reproche une attitude passive agressive, une forme d’intimidation même dans sa manière de jouer la ligne dure avec les dissidents.

Moi, ce que je sais, c’est que c’est à la mairesse de dénouer l’impasse. C’est sa responsabilité de leader. On ne plonge pas une grande ville comme Gatineau dans une crise politique pour le plaisir de river son clou à l’opposition.