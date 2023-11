Chauffeur des enfants de la DPJ

Le retraité de 70 ans, ex-monteur d’acier sur les chantiers de construction en Outaouais, raconte l’anecdote en souriant. Même s’il évite de trop s’attacher aux enfants qu’il transporte, on sent qu’il les conduit avec tout son cœur.

«Quand je suis avec eux, j’agis comme je le ferais avec mes propres enfants, me raconte-t-il. Mais lorsqu’ils débarquent de la voiture, alors je coupe le lien. Il ne faut pas que ça me touche trop personnellement. Sinon, je ne serais pas capable de continuer…»

Serge Dault fait partie d’une catégorie de bénévoles à part. Ils sont seulement une vingtaine comme lui en Outaouais à conduire les enfants de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Il leur sert de chauffeur du centre jeunesse à l’école, ou encore de leur famille d’accueil à la maison des parents.

Un boulot qui exige deux choses essentielles: aimer les enfants et aimer faire de la route. Ce qui n’est pas un problème pour ce résident de Saint-André-Avellin. «Ma Toyota 2020 compte déjà 250 000 km au compteur, rigole-t-il. On va reconduire des enfants jusqu’à Sherbrooke, Montréal ou même dans le parc de La Vérendrye, dans une réserve.»

Il transporte des enfants de tous âges. Toujours sur le siège arrière de la voiture, comme l’exige le règlement. Des enfants de tous tempéraments aussi: des ados qui disent à peine bonjour et se mettent aussitôt des écouteurs sur les oreilles; d’autres, plus jasants, qui lui racontent leur vie.

Serge ne force jamais les choses. Il respecte ceux qui gardent le silence, échange avec ceux qui veulent parler, sans jamais se montrer intrusif.

«J’adore les enfants. J’en ai eu juste deux, j’en aurais voulu plus, mais ça n’a pas fonctionné. Je les traite comme mes propres enfants. S’ils veulent parler, je vais leur parler. Mais je ne suis pas le genre à vouloir savoir s’il est bien ou pas bien. Ce n’est pas à moi de le faire», dit-il.

Serge Dault transporte aussi ce qu’il appelle des «coquilles»: de très jeunes bébés engoncés dans un siège d’auto. Et ça, c’est souvent dur. «Les enfants avec les coquilles, tu les prends à Notre-Dame-du-Laus ou à Thurso et ils pleurent jusqu’à leur rendez-vous à Hull. Ça vient te chercher», admet-il.

«C’est pareil pour les ados de 12 ou 13 ans, d’ailleurs. Quand tu vas les chercher chez leurs parents pour les retourner en famille d’accueil, ça pleure. Pourtant, on va les reconduire dans des endroits pas toujours jojo. Et c’est spécial de voir l’enfant. Il arrive là, il est tellement content de voir ses parents… Tout ce qu’il y a aux alentours (la pauvreté, la maison délabrée), c’est sans importance pour lui…»

Il a remarqué qu’à la répartition du CISSS de l’Outaouais, on s’assure que les chauffeurs ne transportent jamais les mêmes enfants pour de longues périodes. Une rotation nécessaire, à son avis, pour éviter que des liens s’affermissent trop entre un chauffeur et un enfant.

«Et j’aime mieux ça comme ça, dit-il. Un moment donné, si l’enfant que tu transportes n’est pas bien dans une famille, et qu’il voit que tu es gentil avec lui, avec elle, il te dit: j’aimerais ça aller rester chez vous. Je t’en parle, et j’en ai quasiment les larmes aux yeux…»

Comme je vous le disais en début de chronique, ça lui est arrivé une fois.

«C’était une jeune de 12 ans, raconte Serge Dault. Ça faisait une ou deux semaines que je le transportais à l’école. Un moment donné, il est arrivé de quoi. Je n’ai pas les détails exacts. Il m’a juste dit que ça n’allait pas bien dans sa famille d’accueil. Il voulait changer de place parce que ça ne marchait pas. Il m’a dit: hé, j’aimerais ça aller rester chez vous…»

Ici, Serge s’est interrompu dans son récit. Je l’ai laissé reprendre son souffle. Pis, l’ai-je relancé, que lui avez-vous répondu?

«J’ai dit bien non, c’est pas possible. Ma femme n’est pas chez nous, on n’est pas là… Pas longtemps après, il a fait une fugue. J’ai vu passer un avis de recherche. Et je ne l’ai jamais transporté de nouveau.»

Mais Serge ne l’a jamais oublié.

«J’ai souvent des membres de la famille, des amis, qui me disent: jamais je ne ferais ce que tu fais. Aller chercher un enfant, le mener ailleurs, alors qu’il pleure. Le coeur m’arracherait.

«Mais moi, je suis chanceux. Moi, après que l’enfant ait débarqué de la voiture, il est débarqué de la voiture, je suis capable de faire la coupure. Tant qu’il est avec moi, je lui donne toute mon attention. On va jaser, dialoguer. Mais après, je coupe. Sinon, je serai incapable de faire ce que je fais. Quand ils pleurent, et pleurent encore, ça vient trop me chercher.»

Je vous glisse en terminant qu’il manque de chauffeurs bénévoles pour les enfants de la DPJ. Et aussi de familles d’accueil, mais c’est une autre histoire.