Je prends pour les profs

Ce n’est pas le premier froid un peu plus mordant de la saison qui a arrêté des milliers de travailleurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur de l’Outaouais en grève, mardi. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Ma mère était prof, mon père était prof. Puis j’ai eu plusieurs blondes et amies dans le monde de l’enseignement.

Presque toutes des femmes.

Et je les ai vues travailler comme des folles pour organiser leurs classes. Passer des soirées, des fins de semaine à imaginer des moyens, des outils pour transmettre des connaissances à leurs élèves.

Je les ai vues déployer sans compter leurs efforts pour faire de notre progéniture de futurs citoyens informés, des travailleurs compétents, des esprits critiques qui ne tombent pas dans le panneau de la première théorie du complot venue.

Après tout, c’est à l’école qu’on apprend que la terre est ronde. Une connaissance de base qui évite bien des débats inutiles. Un esprit informé est mieux prémuni contre ces grands maux qui affligent notre siècle: la désinformation, la fraude informatique, la propagande...

Passion dévorante

Toutes les enseignantes que j’ai connues avaient une passion dévorante pour leur métier. Une soif de transmettre ce bagage de connaissances commun si essentiel à la vie en société. Parfois à s’en rendre malades d’ailleurs. De cela aussi, j’ai été un témoin affligé.

Je nous vois aller comme parents. Plus que jamais, on veut s’impliquer dans l’éducation de nos enfants. On veut le mieux pour eux. C’est tout naturel. Mais on oublie parfois que la somme de toutes nos demandes particulières peut devenir une montagne à gérer pour un prof.

On parle beaucoup du salaire des profs. Mais c’est en fait tout le reste qui manque: du personnel, du matériel, de l’espace. Et du personnel de soutien pour les enfants qui ont des besoins spéciaux ou des troubles d’apprentissage.

On dit souvent qu’il faut avoir la vocation pour exercer la profession d’enseignant. C’est tellement vrai — quoique j’hésite à le répéter. De nos jours, on dirait que la vocation est devenue un prétexte pour payer moins cher nos enseignantes.

Sans compter que la vocation tourne parfois au cauchemar. Près de 4000 profs ont démissionné au cours des 3 dernières années, nous apprenait le Journal de Montréal en février dernier.

Préoccupation

Alors oui, j’ai un léger parti pris. Je prends pour les profs. Et pour le personnel de soutien.

Je comprends que l’État n’a pas des poches sans fond, et qu’il doit arbitrer les demandes des syndiqués en fonction de sa capacité de payer.

Mais au-delà de la grève, c’est la qualité de l’éducation dans nos écoles qui devrait nous préoccuper. C’est ça qui devrait être au cœur de nos réflexions. Les problèmes de notre système d’éducation ne disparaîtront pas avec la signature des prochaines conventions collectives.

Le gouvernement Legault avait pourtant clamé haut et fort que l’éducation était sa priorité durant la dernière campagne électorale. Ces jours-ci, il semble plus préoccupé à regagner la faveur populaire en finançant les millionnaires du hockey qu’à redresser le système d’éducation flageolant du Québec.