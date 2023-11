Mon quartier est-il encore sécuritaire?

C’était en mai dernier, j’ai jeté un oeil embrumé de sommeil par la fenêtre entrouverte de ma chambre. Dehors, dans la rue, des gyrophares illuminaient l’obscurité. J’ai distingué la silhouette sombre d’une auto-patrouille immobilisée derrière un autre véhicule…

Le nez collé à la fenêtre, j’ai tenté de distinguer des détails. Mais les feuilles des arbres m’empêchaient de bien voir. J’ai imaginé, plus que je n’ai vu, un policier à l’abri de sa portière, son arme pointée vers le suspect: tes mains, je veux voir tes mains!

L’esprit endormi, j’ai pensé: c’est pas vrai, je vais pas assister à une fusillade dans ma rue!

J’habite le quartier du Plateau, à Gatineau, depuis 15 ans. Quand j’y ai emménagé avec ma famille, il n’y avait que des champs autour de mon jumelé. Puis des quartiers entiers ont poussé aux alentours. Les champs se sont remplis à une vitesse folle de blocs, de maisons en rangée, de jumelés...

De la densification à l’état pur.

Je ne dis pas ça pour me plaindre: je constate, c’est tout. Les villes n’ont plus le choix de densifier leur territoire. C’est une nécessité pour réduire l’empreinte environnementale, mais aussi le coût des services municipaux qui plombe nos comptes de taxes.

La densification traîne son lot de problèmes: circulation accrue, bruit, nuisances… tout ce qui vient avec le fait d’entasser du monde sur un territoire restreint. Il y a aussi des enjeux de sécurité… le sujet de cette chronique.

Cette nuit-là donc, le policier a arrêté le suspect. Des bribes de voix qui parvenaient jusqu’à ma fenêtre, j’ai compris que l’alcool était en cause. Je n’ai retrouvé le sommeil qu’une heure plus tard, quand une remorqueuse est repartie avec le véhicule du suspect.

J’aurais sans doute oublié cet épisode.

Si ce n’est qu’en juillet, ma fille a été témoin d’un important déploiement policier tout près du parc Central, à deux pas de chez moi. Elle était en train de déguster une crème glacée à l’Agora quand des agents ont arrêté deux suspects dans une affaire de meurtre survenue quelques jours plus tôt.

Puis en septembre, j’ai sursauté en apprenant que deux personnes avaient poignardé un jeune homme de 20 ans au parc de Londres. J’ai souvent fréquenté ce parc avec mes jeunes enfants. Et à l’heure du crime, donc 19h30, j’imagine qu’il y avait encore du monde autour des structures de jeux…

Le crime n’est pas en train d’étendre ses tentacules dans le Plateau. (Le Droit, Simon Séguin-Bertrand/Le Droit, Simon Séguin-Bertrand)

Je trouvais que ça faisait beaucoup d’action dans mon quartier-dortoir. J’ai appelé ma conseillère, Anik Desmarais. «Coudonc, est-ce que le crime se répand dans le secteur? Sa collègue Bettyna Belizaire, elle aussi une élue du quartier, organisait justement une consultation publique sur la sécurité. «Viens faire un tour», m’a-t-elle dit. C’était jeudi soir dernier.

•••

Réponse des autorités policières: non, le crime n’est pas en train d’étendre ses tentacules dans le Plateau.

Au contraire, m’a dit Mathieu Guilbault, inspecteur-chef au SPVG, le Plateau se porte plutôt bien. «Tant les crimes contre la personne que les crimes contre la propriété se situent sous la moyenne de la ville», assure-t-il.

Tant mieux.

Je suis le premier à reconnaître qu’il faut se méfier de ses perceptions. Dans le cas des deux suspects de meurtre, leur arrestation dans le Plateau relevait du hasard, a assuré l’enquêteur Guilbault. Quant à l’intervention policière devant chez moi, il se peut très bien qu’elle ait débuté ailleurs en ville.

Évidemment, la police n’est pas au courant de tout ce qui se passe dans le Plateau. Certains types de crimes, comme l’exploitation sexuelle, peuvent passer sous le radar. Les victimes ne se précipitent pas au poste pour dénoncer un agresseur. Pour ce genre de crime, le SPVG a besoin de l’aide de la communauté. «On n’enquête pas avec une boule de cristal. On a besoin de l’aide des citoyens. Mais on tient à dire que les victimes sont au coeur de toutes nos interventions», a insisté l’enquêteur.

Il a beaucoup été question de prévention lors de cette consultation. Et c’est rassurant: lorsqu’on parle des gangs de rue à Ottawa, Montréal ou Toronto, on entend dire que la clé pour combattre ce genre de crime, c’est de bâtir des liens solides avec les communautés.

C’est précisément ce que tente de faire le SPVG avec ses programmes de prévention dans les écoles et dans les résidences pour personnes âgées: travailler le lien de confiance.

Ainsi, lorsqu’un crime est commis, les gens n’hésitent pas à faire appel à la police.

Les programmes de prévention s’adressent à des auditoires de plus en plus jeunes. Un programme comme «Parapluie», qui vise à prévenir la délinquance juvénile et la victimisation criminelle, se donnait jadis à des élèves de secondaire II.

Aujourd’hui, les policiers éducateurs évoquent le sujet dès la prématernelle. «Les cellulaires et les médias sociaux ont changé la donne», m’a expliqué Mathieu Tremblay, policier éducateur au SPVG.

La société change, le type de crime aussi…