Vous n’êtes pas seul sur la liste

Ma collègue Marie-Christine Bouchard pose la question à la toute fin de son excellent reportage sur les absences non motivées chez un médecin de famille.

Et j’avoue qu’à cette question, mon premier réflexe est de répondre par un «oui» retentissant tellement la situation est devenue frustrante au Québec.

Le hasard a voulu que j’en fasse moi-même l’expérience cette semaine alors que je devais obtenir un rendez-vous d’urgence pour ma fille.

Comme parents, on a passé des heures tant au téléphone que dans une urgence de la région, dans l’espoir de lui faire voir un médecin. Je ne vous dis pas le temps perdu, l’inquiétude, le stress — nous sommes tous passés par là.

Par la centrale 811, on nous a finalement offert un rendez-vous deux jours plus tard, un soir de semaine. On a sauté dessus, trop heureux d’obtenir une consultation.

Au bout du fil, l’infirmière m’a bien averti. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne venez plus au rendez-vous, n’oubliez pas d’annuler. Sinon la clinique pourrait vous facturer des frais!

Dans ma tête, je me suis dit: bravo! On se décide enfin à punir ceux qui abusent du système...

L’après-midi même du rendez-vous de ma fille, la clinique nous a téléphoné en milieu de journée pour nous offrir de passer plus tôt. Le carnet de rendez-vous de la clinique était plein, mais la salle d’attente était… vide.

Frustrant, vous dites?

J’avais juste le goût d’étriper tous ceux qui avaient pris un rendez-vous cette journée-là, sans prendre la peine de se présenter.

Imaginez le nombre de patients supplémentaires que les médecins pourraient traiter si tout le monde avait la décence d’annuler un rendez-vous auquel ils n’ont plus l’intention de se présenter!

C’est rien, pourtant, annuler un rendez-vous. On n’est plus à l’époque où il fallait patienter une heure au téléphone pour parler à une secrétaire.

Bien des cliniques offrent désormais la possibilité d’annuler en ligne ou par texto. C’est quoi de prendre deux minutes pour le faire?

C’est quoi de penser un peu aux autres?

•••

Et puis, j’ai réfléchi.

Aussi attrayante soit-elle, cette idée de facturer une sorte de ticket modérateur à ceux qui ne se présentent pas à leur rendez-vous n’est pas une si bonne idée qu’elle en a l’air.

Je viens d’écrire une longue chronique sur les frais de retard dans les bibliothèques. De plus en plus de biblios les éliminent parce que des études ont démontré que les frais de retard n’ont pas d’incidence sur le taux de retour des livres. En clair, une amende est inefficace pour punir les récalcitrants…

Pire, les frais de retard ont un effet pervers sur les familles plus démunies qui évitent désormais de fréquenter les bibliothèques publiques pour s’éviter des frais qu’ils n’ont pas les moyens de payer.

Si on transpose le même phénomène dans le domaine de la santé, c’est encore plus tragique. Imaginez une mère monoparentale qui a accumulé des frais de pénalité dans une clinique médicale et qui évite désormais de consulter, pour elle ou ses enfants, de peur de payer des frais.

Ça n’aurait pas de sens.

•••

J’ai repensé à la vieille maxime de Mencken: pour chaque problème, il y a une solution claire, simple, évidente… et fausse.

Ainsi en est-il du ticket modérateur, une solution attrayante à première vue pour punir les délinquants du rendez-vous, mais qui risque de s’avérer contre-productive.

Plutôt que des barrières financières, nous dit la chercheuse Mylaine Breton de l’Université de Sherbrooke, il faut plutôt penser à des trucs pour faciliter l’annulation des rendez-vous.

Et surtout, sensibiliser les gens.

Leur faire prendre conscience qu’ils ne sont pas tous seuls sur la liste d’attente.

De 2 à 3 patients sur 100 ne se présentent pas à leur rendez-vous chez leur médecin de famille, rapporte ma collègue.

À ce rythme, c’est 360 000 rendez-vous manqués par année. Alors que 1,4 million de Québécois n’ont toujours pas de médecins de famille.

Beaucoup relient le phénomène des no shows à la hausse de l’individualisme dans notre société. C’est une réalité qui plombe désormais le quotidien des médecins, des dentistes, des coiffeurs, des restaurateurs…

Pourtant, c’est quoi prendre deux minutes pour annuler un rendez-vous?

On va tous s’en porter mieux si chacun collabore.