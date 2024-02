Les exclus du nouveau monde

Ni quand on arrête un journal papier.

Ce sont des décisions qui se comprennent, qui se justifient de mille et une façons, entre autres en se disant qu’elles sont inévitables. Qu’on n’est plus dans le «si», mais dans le «quand». Le monde change et nous devons changer avec lui, et le monde est numérique, il est 5G, il est nuagique, intelligence artificielle.

Il laisse derrière des exclus.

Oui, des vieux pour la plupart, des personnes comme ma mère et tant d’autres qui n’ont pas pris le virage numérique et qui ne le prendront jamais, pour qui déposer un chèque est une sortie pour aller au comptoir ou au guichet. Certains n’ont même pas pris le virage guichet, c’est vous dire comment ils sont loin d’AccèsD.

J’ai pensé à eux la semaine dernière lorsque ma collègue Annie Lafrance a révélé que Desjardins a l’intention de fermer d’ici trois ans presque le tiers de ses centres de service. Ce sont 190 fermetures qui viendront s’ajouter aux 120 autres qui sont survenues au cours des deux dernières années. Le nombre de guichets automatique fondera aussi.

Bien sûr, on comprend bien que ces décisions ne sont pas prises à la légère, mais elles ont tout de même comme conséquence de faire disparaître une caisse. «Chaque fermeture a d’abord été étudiée et analysée au préalable. Et elle est suivie d’un accompagnement auprès des membres pour les diriger sur nos services AccèsD. On ne laisse tomber personne», a fait valoir Nathalie Larue, première vice-présidente services aux particuliers du Mouvement Desjardins, en entrevue avec Le Soleil.

C’est là où j’ai sursauté.

Peu importe par quelle lorgnette on regarde ça, il y a des gens qu’on laisse tomber, qui ne sauront plus trop quoi faire pour déposer un chèque.

Il faudrait au moins le reconnaître.

C’est un moindre mal en ville où on pourra, contre quelques kilomètres, se rendre à un autre point de service ou guichet, où le trajet en taxi — ou avec son grand garçon — sera un peu plus long, mais où il sera possible de rencontrer une vraie personne ou une machine qui avalera le bout de papier et recrachera des 20 piastres.

Mais dans certains villages, il n’y aura plus rien.

Je n’émouvrai sûrement pas mon estimé collègue Daniel Germain qui chroniquait justement cette semaine sur le caractère inéluctable du rouleau compresseur de la technologie et, surtout, sur l’utopie de maintenir des services pour une clientèle qui est de moins en moins nombreuse à se présenter en chair et en os à «sa» caisse.

Desjardins plaide que c’est seulement 1 % de transactions.

Des transactions faites par du monde.

Mme Larue disait aussi que, avant de fermer une caisse, «on regarde toutes les options», dont la réduction des heures d’ouverture ou le partage des services avec une succursale régionale. Pourrait-on essayer d’imaginer d’autres solutions, comme, je réfléchis tout haut, un comptoir plus modeste aux bureaux de la municipalité?

Mettre sur la route plus de caisses mobiles — il y en a deux au Québec — pour arpenter les villages orphelins?

Mais remarquez, ces exclus du monde numérique ont compris depuis un bon bout de temps qu’ils n’étaient plus dans le coup de ce monde qui change désormais sans eux. Sans courriel, sans compte Facebook, sans téléphone supposément intelligent, ils ont en commun de ne pas avoir d’identité numérique.

Dans ce monde, ils n’existent pas.

Quand ils appellent pour prendre un rendez-vous quelque part, la première chose qu’ils entendent souvent sur le message d’accueil, c’est une invitation à se rendre sur le site Internet, où tout est plus simple, plus rapide. Changer son adresse à Revenu Canada en utilisant le bon vieux téléphone peut prendre l’allure d’un parcours du combattant.

Sur Internet, quelques clics et hop, c’est réglé.

Ils ne peuvent parfois même plus appeler un taxi, quand la centrale ne répond pas et qu’ils n’ont pas l’application pour demander une voiture. Et si d’aventure ils ont besoin de faire un coup de fil quand ils ne sont pas chez eux, ils doivent arriver à débusquer une cabine téléphonique, elles aussi en voie d’extinction.

Ils ne voient pas défiler sur leur tablette les photos de leurs petits-enfants, ils doivent attendre que quelqu’un leur en fasse imprimer.

Pour 2020, l’Institut de la statistique du Québec nous apprend que 92 % des gens avaient accès à Internet à la maison, ça laisse 8 % qui ne l’ont pas. Passé 65 ans, ils sont le quart à ne pas être branchés, c’est 28 % pour ceux qui n’ont pas de diplômes. Sans surprise, la proportion de personnes qui n’ont pas Internet est plus grande en région qu’en ville.

Ça fait beaucoup de monde, quand même.

En passant, si vous en croisez, vous leur direz que j’ai eu une petite pensée pour eux.

Mes mots ne se rendent plus à leurs yeux.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.