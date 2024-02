Hommes battus: l'ultime tabou

C’était le 27 juin 2016, Léophane Renaud Lévesque fuyait l’enfer .

Il y était depuis 28 ans.

La veille de sa fuite en taxi, «les enfants étaient au bout de la table, j’ai servi le souper, mais ce n’était au goût de madame. Je lui ai dit: “si t’es pas contente, t’as juste à demander à ta mère de cuisiner”. Elle a pris le coffre à outils et elle me l’a lancé, elle s’est levée, est allée dans le salon regarder la télé, les enfants pleuraient...»

Il avait fait du pâté chinois. Il s’en souvient, un de ses gars «mettait beaucoup de ketchup».

Aux premières heures du jour, alors qu’il dormait dans le salon, un de ses trois gars s’est levé. «Il voulait voir si j’étais correct, il voulait me protéger.»

Il a compris que la violence devait cesser.

L’histoire de Léophane commence de façon pernicieuse, comme bien des calvaires de violence conjugale, Isabelle était son premier amour, son premier baiser. Ils fréquentaient la même école, elle a pris place au bureau devant lui, elle s’est présentée à lui. «On s’est parlé pendant cinq ans au téléphone, on se disait tout.»

Son plan de vie était fait, il voulait aller vivre au Manitoba, y travailler comme agent de voyage et y officier comme pasteur de l’Église unie. «Deux, trois jours avant mon départ, elle m’appelle, elle me dit qu’elle m’aime. On est pendant un festival, elle m’invite à y aller avec elle ce soir-là, elle me réinvite le lendemain, elle me donne un bec, mon premier bec.»

Elle venait de sceller la suite de l’histoire. «J’ai laissé tomber le Manitoba. Un mois après, on était en appartement.»

Ces histoires-là vont habituellement très vite.

Les premières insultes aussi. «Ça a commencé tranquillement, “t’es laid”, “t’es pas beau”, “l y a personne d’autre que moi qui voudrait sortir avec toi”.» Il l’a crue. «Je savais pas c’était quoi, l’amour.» Après les fiançailles, «les premières claques, des petites au début.» Puis, ils se sont mariés pour le meilleur et pour le pire. «Le pire du pire, c’est quand les enfants sont nés.»

Elle faisait ce qu’elle voulait avec lui, lui «jouait dans la tête», allant jusqu’à en faire un esclave sexuel. Elle contrôlait tout, il mangeait des volées pour un oui, pour un non, pour une brassée de lavage où les couleurs n’étaient pas séparées à son goût. Un jour où elle ne voulait pas qu’il aille travailler, elle lui a coupé un orteil avec le poteau de métal du parasol. «Elle l’a planté sur mon orteil, elle l’a coupé, il pendait...»

Il porte encore ce stigmate.

À l’hôpital, il a parlé d’un malencontreux accident. «J’avais toujours peur. Elle me disait qu’elle ferait comme le Dr [Guy] Turcotte, qu’elle tuerait les enfants. Alors j’endurais, je ne disais rien, je faisais tout ce qu’elle me demandait. Je me disais que je n’avais pas le choix.» Pour échapper à ses poursuites, il lui est arrivé d’aller se cacher dans des toilettes chimiques, par grand froid.

«À la fin, j’allais me cacher dans les cimetières.» — Léophane Renaud Lévesque

Il a raconté son histoire dans différents médias en 2018 quand son ex a été reconnue coupable de harcèlement criminel et d’avoir proféré des menaces, il s’est aussi confié l’été dernier à la collègue Paule Vermot-Desroches sous un prénom fictif. Avec un nouveau prénom pour marquer sa nouvelle vie, il planche maintenant sur le récit de ses années de cauchemar, pour raconter qu’il a vécu et traversé, surtout qu’il s’en est sorti, amoché, mais vivant.

Il a la garde exclusive de ses trois gars, qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique et qui sont reconnus comme victimes d’actes criminels.

Lui, ça lui a pris des années à subir cette violence extrême avant d’être reconnu comme victime tout court. «Les hommes battus, c’est encore tabou, on ne peut pas en parler. C’est comme si ça n’existait pas, personne ne nous croit. Il y a des ressources pour les femmes, mais il n’y a presque rien pour les hommes. J’allais à des places, on disait : “désolé, c’est pour les hommes violents”...»

Il a trouvé quelques endroits où on lui a tendu la main, comme la maison Sous les arbres à Châteauguay.

Appeler la police? Peine perdue. Comme cette fois «où elle m’a lancé une canne de conserve de légumes par la tête. C’était fendu, il y avait du sang partout et quand les policiers sont arrivés, ils m’ont vu dans la salle de bain, en sang. Ils sont allés discuter avec mon ex, sont revenus en me disant “s’il y a autre chose, vous nous rappellerez.” Puis ils sont repartis comme ça, sans l’arrêter.»

Il y a eu plein d’autres choses, il n’a pas rappelé.

Son ex savait bien que ce tabou jouait pour elle. «Elle me disait : « lève juste la main une fois sur moi et tu vas voir »...»

Il se serait fait arrêter.

Après qu’il soit parti, la DPJ a été impliquée dans le dossier et les intervenantes ont conclu qu’il s’agissait d’un conflit de séparation et non de violence conjugale post-séparation, ce qui arrive à plein de femmes soit dit en passant. «Ils voulaient qu’on fasse de la coparentalité, ils me remettaient avec mon bureau, c’est sûr que ça n’allait pas.»

Les enfants non plus, quand ils devaient retourner chez leur mère le dimanche soir, pour y passer la semaine. «J’allais les porter, ils criaient au meurtre pour ne pas sortir de l’auto.» La DPJ a même «fait enlever un 810 [une interdiction à sa femme de s’approcher de lui] pour leur histoire de coparentalité. Je leur ai demandé : “auriez-vous fait ça si j’étais une femme?”»

La réponse? «Bien sûr que non.»

Puis, un autre intervenant est arrivé au dossier. «C’était M. Vaillancourt. Lui, il a mieux compris la situation, c’est grâce à lui que j’ai mes enfants. Il a arrêté ça, la semaine chez leur mère. Ils étaient dans une famille d’accueil la semaine et la fin de semaine chez moi.» Ça a duré environ un an, le temps que Léophane obtienne la garde complète de ses trois gars.

Depuis, il travaille à se reconstruire, petit à petit, à réparer les pots cassés par son ex. Il y en a beaucoup. Il a trouvé la force dans la foi et dans l’amour de ses enfants. Eux aussi vont mieux, ils ont moins de problèmes de comportements à l’école. Il ne pense pas pouvoir retomber en amour un jour. «Je ne suis pas prêt.»

Il regarde en avant, a décidé de faire œuvre utile avec son passé. «Je veux faire deux livres avec mon histoire, on est rendus à une vingtaine de chapitres du premier, c’est sur ce que j’ai vécu. Le deuxième, ce sera comment je me suis redécouvert. C’est un message d’espoir que je veux donner. Il faut que la vérité sorte sur les hommes battus, il y en a plus qu’on pense.»

Selon des chiffres du ministère de la Justice du Canada, 20% des plaintes de violence conjugale de différentes formes sont portées par des hommes, ils étaient plus de 23 000 en 2019. «Si tu vis ça, je te dis : “va-t’en de là”. C’est pour tout le monde qui vit de la violence, pour les hommes, les femmes, les enfants. Mais c’est sûr que moi, avec mon vécu, j’essaye d’aider les hommes.»

Toujours selon les données du ministère, 64% des hommes qui ont porté plainte en 2019 pour violence conjugale ont été traités comme étant l’agresseur.

L’homme de 53 ans compte faire des conférences, il a créé un organisme, Fadi, dont la mission est d’aider ceux qui sont dans l’enfer de la violence. Les livres en seront la trame, ils seront publiés par la petite maison d’édition, Enoya. Il lancera très bientôt une campagne de sociofinancement grâce à La Ruche, pour couvrir les coûts de son projet.

Le titre de son livre est Ma vie aurait pu être la vôtre, «parce que ça peut arriver à tout le monde. Quand je relis, je le traite de cave, ce gars-là. Je n’étais plus personne...»

* En attendant la campagne de la Ruche, vous pouvez contacter les Éditions Enoya pour donner un coup de main.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.