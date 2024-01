Une fausse bonne idée pour sauver les RPA

Puis, le taux d’inoccupation.

Prenez la résidence Jardin botanique la semaine dernière, 62 personnes qui se retrouvent à toutes fins utiles à la rue, qui doivent se reloger, surtout trouver un endroit qu’ils auront les moyens de payer. Ce qu’on a appris aussi, l’information étant passée plus rapidement, c’est que les deux tiers des 150 logements étaient inoccupés.

On imagine donc qu’au tiers de sa capacité, les propriétaires n’arrivaient plus à faire leurs frais, incapables de trouver du personnel pour accueillir plus de résidents.

Ça devient un cercle vicieux.

Idem à Québec où le Domaine des Braves a annoncé sa fermeture l’an dernier, au grand dam des quelque 70 résidents qui pensaient pouvoir y continuer d’y couler des jours tranquilles, mais où ils avaient déjà été le double, la RPA comptant 138 logements. La résidence Beau-Lieu, désormais fermée, était occupée aux trois quarts. Une centaine d’aînés habitaient à la Seigneurie de Salaberry lorsque sa conversion en logements sans service a été annoncée en octobre 2022, la capacité de la RPA était de 240.

Et alors que de petites et moyennes RPA à moitié pleines – ou vides – se retrouvent contraintes de fermer les livres, on a vu pousser d’immenses complexes pour les aînés, portés par une poignée de gros promoteurs qui ont les reins plus solides et pour qui l’installation de gicleurs n’est pas une question de vie ou de mort.

Ça l’est pour les petites résidences.

À Lévis, cette année, la résidence L’Aubier prévoit offrir 376 appartements flambant neufs, ce qui ne suffira pas à combler le manque à gagner. Surtout que les Cogir, Chartwell, Groupe Maurice et Groupe Savoie de ce monde semblent avoir mis la pédale douce sur les nouveaux projets, eux qui prévoyaient construire entre 2000 et 4000 logements par an pendant 25 ans.

Ils invoquent l’augmentation des coûts, aussi l’incommensurable lourdeur administrative pour mener des projets à terme.

Au Québec, selon des chiffres l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) publiés par Radio-Canada, on estime que 2500 personnes ont dû déménager leurs pénates en 2023. Depuis neuf mois, le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) a calculé que deux résidences ont fermé chaque semaine. Pour la première fois depuis longtemps, il en ferme plus qu’il n’en ouvre.

Et pour tenter de faire un garrot sur la carotide, certains ont émis l’idée d’interdire la conversion des résidences en logements, comme l’a d’ailleurs fait en 2022 l’arrondissement Rosemont-La Petite Patrie où se trouve la résidence Jardin botanique.

Pardon?

En pleine crise du logement?

En partant, je vois mal comment on pourrait obliger des propriétaires de RPA à continuer à faire fonctionner des résidences déficitaires et comment on pourra faire apparaître le personnel qui manque, un des problèmes majeurs évoqués par ceux qui finissent par jeter l’éponge. C’est une décision que personne ne prend de gaieté de cœur.

Si on veut aller là, il va falloir que le gouvernement éponge les déficits, qu’il fournisse du personnel déjà rare dans le réseau public. La ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, vient de confirmer l’octroi de 200 millions sur cinq ans, une somme prévue au dernier budget, pour payer certains soins dans les quelque 650 résidences de 30 places ou moins. C’est au moins ça, même si ça ne fait pas apparaître de précieux bras pour les prodiguer.

On aurait pu, aussi, essuyer la facture des gicleurs.

Mais il leur faudra être patientes, on se donne jusqu’en juin pour implanter le nouveau programme à partir d’une «grille nationale» qui reste à uniformiser, grille à partir de laquelle les «plans de services personnalisés» seront établis. Ce qui nous mène en juin, aux portes des vacances d’été où le personnel est encore plus rare. Ça risque peut-être de coincer.

Combien de RPA pourront retenir leur souffle jusqu’à ce qu’arrive cette bouffée d’«oxygène» promise par le gouvernement?

Si une résidence ferme alors qu’elle ne roulait qu’à la moitié de sa capacité d’accueil, force est de constater que la situation s’est dégradée graduellement jusqu’à atteindre un point de bascule. Dans un monde idéal, il aurait fallu réagir plus tôt, avant que le problème prenne des proportions telles qu’il faille déclarer forfait.

Et, une fois le point de rupture atteint, il devient difficile de renverser la vapeur.

C’est peut-être tout le modèle qui est à revoir.

Ce qui nous laisse avec des immeubles pleins de logements vides, alors qu’il nous en manque des milliers, alors que tout le monde s’époumone à dénoncer les délais pour que de nouvelles constructions sortent de terre.

Ceux-là sont sortis de terre, clés en main.

Ce qu’il faut interdire, c’est la «rénofermeture», c’est de convertir les unités en logements de luxe, donc plus chers. Il faut conserver en quelque sorte la mission sociale à laquelle répondaient ces RPA, il faut des logements abordables, des habitations à loyers modiques (HLM), des logements pour les étudiants.

On pourrait même aller plus loin et s’attaquer à l’itinérance, tous ces logements qui se vident sont autant de toits pour ceux qui n’en ont pas.

La preuve n’est plus à faire, il en coûte moins cher à la société de prendre soin d’une personne vulnérable qui a un chez-soi que de quelqu’un qui erre dans la rue, qui passe de refuge en refuge. Et il y a plus important encore, la dignité. Dans les endroits où on a conçu une véritable politique d’habitation pour les itinérants, comme Housing First à Medecine Hat en Alberta, on en a rapidement vu les conséquences positives.

On l’a aussi fait à Houston, au Texas.

Chose certaine, ce serait catastrophique que des appartements demeurent inoccupés, que le gouvernement perde un temps précieux à tergiverser, à essayer de maintenir un statu quo qui semble intenable. Seulement au Québec, selon la Société canadienne d’habitation et de logement (SCHL), il faudrait 600 000 logements pour limiter la surchauffe.

Il faut, surtout, trouver une véritable solution, viable, pour que les RPA ne meurent pas les unes après les autres.

Sans les maintenir en vie artificiellement.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.