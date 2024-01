Quand une lune de miel vire au cauchemar

C’est tout.

«Un homme peut varger sur sa femme comme il veut.»

Sophie* l’a appris à la dure, elle qui était en couple depuis quelques années avec un pervers narcissique, qui exerçait sur elle un contrôle presque total, sans qu’elle n’en mesure l’ampleur. «Les pervers narcissiques, ils s’arrangent pour que ça se passe vite. On s’est rencontrés le 1er mars, le 1er mai, il emménageait chez moi. C’était l’époque où ils fermaient des régions et on avait peur de ne plus pouvoir se voir.»

En août, elle était enceinte.

Sophie ne réalisait pas alors combien leur relation était toxique, qu’elle était tombée dans les griffes d’un homme manipulateur, contrôlant. «Après la naissance du bébé, la tension a augmenté. Il s’est senti négligé et ça a exacerbé son contrôle.» Sophie vivait dans une situation de contrôle coercitif, une forme de violence conjugale qui s’exerce par une surveillance constante, par une mainmise presque totale sur l’autre.

«Il y a un an, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Il exerçait sur moi un contrôle psychologique, un contrôle financier. Mais j’avais des préjugés sur les femmes violentées, je pensais que c’était juste de la violence physique. Il lançait des objets, mais pas sur nous, il brisait des murs… pour moi, ce n’était pas de la violence conjugale.»

Et pourtant.

Puis, Sophie a eu ce qu’elle pensait être une bonne idée. «Je lui ai dit « je nous offre une belle semaine pour nous», à mes frais évidemment. Je me disais qu’après tous les confinements qu’on avait vécus, ça nous ferait du bien des vacances avec lui, moi et le bébé. Je me disais même que ça nous ferait comme une lune de miel.»

Aussitôt qu’ils ont mis les pieds au tout-inclus à Cuba, le miel a tourné au vinaigre. «Dès l’arrivée, il n’aimait pas la chambre, il n’arrêtait pas de critiquer. Il disparaissait souvent, il me laissait seule avec le bébé, je ne savais pas où il était. Un moment donné, il m’a dit : “quand je te vois avec le bébé, je me pousse.”»

Un soir, plutôt au petit matin, il n’était pas encore revenu à la chambre. «Je l’attendais de pied ferme, j’étais tannée. Il est revenu dans un état d’ébriété avancé et quand j’ai commencé à parler, il a mis ses écouteurs et il s’est couché. Et là, j’ai retiré un écouteur, je lui ai dit « je n’ai pas terminé » et ça l’a provoqué...»

Il l’a projetée sur le lit, puis sur le mur, il l’a prise en étau. «Je suis toute petite et lui, très fort et très costaud. J’ai réussi à me défaire de son emprise, je me suis sauvée avec le bébé, toute nue en dessous de ma jaquette, c’était “run for my life”! Je suis arrivée au front desk, je leur ai expliqué la situation comme je pouvais avec mon espagnol, j’ai dit “j’ai besoin d’aide.”»

La seule chose qu’on lui a proposée, c’est de mettre un agent de sécurité à l’extérieur de la chambre, qu’elle devait y retourner. «J’étais terrifiée, je ne savais pas dans quel état j’allais le retrouver. Quand je suis arrivée, il était douché et habillé, il a demandé « la police est où? » Pour le calmer, je lui ai dit que j’avais gardé ça à l’interne.»

Vous savez ce qu’il a fait? «Il m’a demandé de m’excuser de lui avoir fait vivre un stress, d’avoir eu peur de se faire arrêter. Je me suis excusée...»

Le surlendemain, à la plage, un banal désaccord a dégénéré. «Il a explosé de colère, il est parti avec [l’enfant], est allé se barricader dans la chambre, en bloquant la porte avec des meubles.» Elle a réussi à interpeller une femme de chambre et, voyant qu’il y a maintenant un témoin de la scène, son conjoint «a tassé les meubles».

Mais aussitôt la porte ouverte, il a bondi. «Il m’a arraché mon sac tellement fort que ça a fait un effet garrot, il a pris mon cellulaire et il m’a bloqué le genou. Quand j’ai compris que j’étais en train de vivre une deuxième altercation, j’ai lancé un cri de détresse que je ne pourrais pas reproduire. La sécurité est venue, ils ont vu les bleus...»

Puis? Rien.

Cherchant désespérément une solution, Sophie est allée voir l’agent du voyagiste de qui elle avait acheté le forfait. «Il m’a dit « vous dérangez tout le monde avec vos problèmes de couple, on peut vous mettre dehors tous les trois si ça continue. Soyez low profile pour le reste de la semaine, soyez des parents responsables, vous réglerez vos problèmes au Québec.»

Elle est retournée voir l’hôtel pour changer de chambre pour les trois dernières nuits. «Il n’y avait pas d’autres chambres disponibles, mais ils m’ont proposé de changer d’hôtel pour 450$ US. J’ai dit “oui, c’est sûr!”, mais il fallait la permission du père...»

Il a refusé.

Sophie était coincée là, elle a dû marcher sur des œufs pendant le reste du voyage. Pour se protéger, elle a «envoyé des audios et photos des blessures à une amie».

De retour au Québec, son conjoint a réussi à l’amadouer et à la convaincre de lui donner une autre chance. Il a échoué, est retombé dans la consommation. Elle l’a placé devant un choix: soit il part, soit elle part avec l’enfant. «Il m’a dit que ce serait un kidnapping et qu’il pourrait appeler le 9-1-1. Je lui ai dit “OK, appelle la police”.» Il l’a fait. «Deux chars de police sont arrivés, je leur ai tout raconté pour Cuba, ils l’ont arrêté. J’étais terrifiée...»

Mais au moins, se disait-elle, il allait devoir faire face aux autorités.

Eh bien non. C’est là qu’elle a appris que la justice canadienne n’a pas de prise. «On me dit qu’on ne peut pas porter d’accusations pour ce qui s’est passé à Cuba, que c’est juste pour des crimes sexuels sur des enfants. Mais le procureur ne peut pas accepter ça, qu’il s’en tire sans rien. Ils sont venus chez moi, ils ont vu deux trous dans le mur, ils m’ont demandé qui avait fait ça, c’était lui... Je ne savais même pas que c’était illégal.» Faute de pouvoir être accusé de voies de fait et de menaces de mort, il a été accusé de méfait public. «C’était au moins ça.»

Elle a porté plainte au voyagiste par rapport au manque de soutien, c’est un euphémisme, de l’agent sur place. Il a été blâmé.

Depuis, Sophie a obtenu la garde complète de leur enfant et, «la veille du procès au criminel, après 14 mois de stress, il a plaidé coupable. Il a eu deux ans de conditions, c’est tout. Je trouve ça réducteur par rapport à ce qui s’est passé. Et heureusement que j’avais des ressources pour me battre.»

Elle en garde un goût amer. «Quand tu es là-bas, on te dit « attends au Québec pour régler ça » et au Québec, on te dit « t’aurais dû régler ça là-bas ». L’IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels) reconnaît que je suis une victime, mais lui n’est pas reconnu comme un criminel. Si j’avais été battue chez moi, ça aurait été OK, mais là, non.»

Lui n’a pas subi les conséquences de ses gestes, elle, oui. Elle est en arrêt de travail depuis un an et demi, doit composer avec ses traumatismes.

Elle voudrait que ça change. «Il y a peut-être des gens qui savent qu’ils ont l’immunité et qui en profitent. Un changement doit s’amorcer. Il faut que les lois du Québec s’appliquent pour qu’on puisse protéger les enfants, les mères. Je ne sais pas à quel point c’est compliqué de modifier la loi, mais avec tous les féminicides qu’il y a… J’ai eu la chance de revenir juste avec des bleus. J’aimerais éviter à d’autres de vivre ça.»

Pour qu’un tout-inclus ne soit plus un tout-permis.

*Prénom fictif

