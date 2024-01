DPJ: dans le «tunnel» de la santé mentale

Et de sortir de leur vie.

L’histoire commence par la naissance de Maéva* six semaines avant la date prévue et de son hospitalisation en néonatalogie, sous incubateur. Partant de Floride où elle réside depuis cinq ans, Line, la mère d’Abigaëlle est tout de suite venue prêter main-forte à sa fille pendant deux mois, jusqu’à ce que sa petite-fille sorte de l’hôpital.

Abigaëlle comptait aller habiter chez le père, il refuse. «Je voulais que ma fille vienne chez moi en Floride», me raconte Line, mais il faut du temps à Abigaëlle pour s’occuper des documents nécessaires pour voyager avec sa fille. «Je n’avais nulle part où aller rester. J’ai appelé la DPJ pour avoir une place en attendant de régler mes affaires.»

Avec un bébé de deux mois, l’idée d’avoir accès à des intervenantes lui plaisait. «Je me suis dit, ça va me donner un coup de main, on va travailler ensemble.»

Elle a rapidement déchanté.

«À partir du moment où elles ont su que j’avais un diagnostic de schizophrénie, même si c’est sous contrôle et stable depuis 10 ans, le cauchemar a commencé. Elles étaient toujours dans mon appartement, 30, 40 fois par jour, alors que pour les deux autres mères qui étaient là, c’était une à deux fois. Elles me parlaient comme si j’étais débile.» — Abigaëlle

Une des résidentes est venue témoigner devant le tribunal pour raconter l’acharnement des intervenantes à «la prendre en défaut» et à quel point Abigaëlle «était constamment surveillée et envahie».

Plus le temps passait, plus l’étau se resserrait. «Au début, j’avais des trois, quatre heures de sorties, après elles ont coupé ça à une heure et demie. Quand je leur ai demandé pourquoi elles me mettaient en punition, elles m’ont dit “tu es privée de sorties”. Ils me privaient de sortie, ça n’avait pas de sens... Mon père se mourait, ils m’ont empêchée d’aller le voir.»

Comme elle avait accepté d’aller vivre là de son plein gré, ce qu’on appelle une «mesure volontaire» dans le jargon, elle a décidé de partir. Avec en main les papiers officiels, elle comptait aller habiter chez sa mère en Floride, comme il était prévu au départ. Mais les intervenantes se sont mises sur son chemin. «Ils ont mis la petite dans l’auto et sont partis avec.»

Maéva avait neuf mois.

Après quelques jours de placement dans une famille d’accueil d’urgence, elle s’est retrouvée dans une famille d’accueil qu’on dit «banque mixte», des gens qui sont candidats pour une adoption. Du jour au lendemain, la petite s’est retrouvée avec deux pures inconnues, avec seulement deux contacts vidéo de 10 minutes par semaine.

Si on peut appeler ça des contacts. «Quand je me branchais, la famille ne disait rien, elle prenait ma file dans leur bras et la tournait vers le mur. Elle ne pouvait pas me voir.»

La petite Maéva* lors des contacts vidéo où on la mettait de dos à sa mère. (Fournie par Abigaëlle*)

Quatre mois ont passé avec que le dossier aboutisse au tribunal, le 14 novembre dernier. La DPJ demandait à ce que Maéva soit confiée au couple jusqu’à ses 18 ans, dépeignant Abigaëlle comme une mère incompétente. «Elles ont parlé pendant 40 minutes, ont raconté des choses qui ne se sont jamais passées, comme un biberon trop chaud, un vêtement inadéquat que je lui aurais mis.»

À les écouter, c’était à se demander pourquoi elle l’avait laissée prendre soin de l’enfant pendant huit mois.

La nutritionniste et la physiothérapeute qui suivaient la petite sont venues témoigner, elles ont décrit une mère totalement différente, à l’écoute des besoins de Maéva. «La physiothérapeute m’avait donné des exercices à faire, je les ai tous faits, évidemment, et ma fille a rattrapé tout le retard dû à sa naissance prématurée. Elle a dit qu’elle était fière de moi.»

Deux psychiatres sont venus témoigner, ils ont confirmé que la santé mentale d’Abigaëlle ne posait aucun problème pour s’occuper de son enfant.

N’empêche, pour les intervenantes, elle était disqualifiée d’emblée. Et le juge n’a pas manqué de déplorer cette «vision tunnel», estimant bien peu crédible «la preuve présentée quant à l’existence d’une sérieuse négligence de la mère à s’occuper de son enfant.»

Surtout que la mère de 27 ans s’était occupé, dès l’adolescence, de ses jeunes frères et sœurs. «La preuve démontre qu’elle a joué un rôle de soutien dans sa famille pendant que sa mère travaillait. Elle s’est occupé des biberons, a fait les repas de sa fratrie et gardait régulièrement sa fratrie après son retour de classe. […] La preuve démontre que la mère peut s’occuper de son enfant et qu’elle a un plan réaliste pour répondre aux besoins de l’enfant durant les prochaines années.»

Et vlan.

La maison en Floride où habitent Maéva* et Abigaëlle*. (Fournie par Abigaëlle*)

Dans un jugement de cinq pages, le juge Jean Gravel a donc coupé court aux prétentions de la DPJ et des intervenantes et à leur projet de faire adopter Maéva. Non seulement il a refusé net la suggestion de la placer jusqu’à ses 18 ans, il a sommé qu’on redonne sur-le-champ l’enfant à Abigaëlle, la laissant libre de déménager en Floride avec sa mère.

C’est là qu’elles étaient quand je leur ai parlé, par écrans interposés.

Maéva faisait sa sieste.

«Si on n’avait pas pu se payer une bonne avocate, si on n’avait pas pu avoir des expertises des psychiatres, on l’aurait perdue», dénonce Line.

«Ils me l’ont prise pendant quatre mois, j’ai manqué sa première fête, sa sortie de dents, ce sont des moments qui ne reviendront jamais. Ça a affecté moi, ma mère, ma fille aussi.» — Abigaëlle

Leur avocate planche sur une poursuite au civil pour compenser les dommages causés par ce retrait injustifié.

Ce que ça dit aussi, c’est que la DPJ avait décidé très tôt que cette enfant allait être dirigée vers l’adoption, sur la seule base d’un diagnostic. Quand on a présenté Maéva à la famille d’accueil banque mixte, les deux femmes avaient probablement aussi cette image d’Abigaëlle, une mère instable, irrécupérable.

Heureusement, cette fois, le juge a vu clair dans cette mascarade.

Il s’en est fallu de peu.

* Prénoms fictifs

