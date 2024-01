Cachez ce loup...

Le loup de l'Est est difficile à reconnaître à l'œil nu. (Tirée du site de la SEPAQ-Jean-Yves Lafrance)

On fait comme si elles n’existaient pas.

Simple de même.

C’est le cas du loup de l’Est qu’Ottawa s’apprête à inscrire à la non enviable liste des espèces menacées. Le gouvernement s’attend à ce que le Québec se dote d’une stratégie de préservation de l’animal. S’il y en a déjà eu des milliers en Amérique du Nord, il en resterait à peine quelques centaines à peine, peut-être un millier, au Québec surtout, un peu en Ontario.

On les trouve ici dans le secteur du parc national du Mont-Tremblant, où il y aurait cinq meutes, en Outaouais, en Mauricie, et aussi dans la réserve faunique des Laurentides.

Dans la province voisine, on s’en inquiète depuis 15 ans. «Lorsque la Loi sur les espèces en voie de disparition est entrée en vigueur en 2008, le loup de l’Est a été classé espèce préoccupante. Le 15 juin 2016, l’espèce a été rebaptisée ‘‘loup algonquin’’ (Canis sp. cf. lycaon) et reclassée espèce menacée. En 2021, le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO) a adopté pour l’espèce le nom de ‘‘loup de l’Est’' pour mieux prendre en compte le résultat des débats relatifs aux caractéristiques génétiques de l’animal. Cette modification a été faite le 25 janvier 2023 dans la liste des espèces en péril», peut-on lire sur le site web du gouvernement.

Au Québec? On assure qu’il n’y a aucun problème avec la protection de ce rare loup, pour la simple et bonne raison que l’espèce n’existe pas. «Nous ne reconnaissons pas le loup de l’Est comme une espèce, mais nous reconnaissons son existence comme groupe génétique», a répondu au Devoir le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Des gènes de loup de l’Est, tout au plus. «Considérant l’incertitude taxinomique liée à la classification des canidés au Québec et des lacunes dans les connaissances concernant, entre autres, son identification physique, sa répartition géographique et son abondance, le gouvernement du Québec ne reconnaît pas le loup de l’Est comme une espèce à part entière», précise le ministère.

Rassurez-vous, on est en train de mener de savants «travaux» pour documenter la chose. Mais d’ici là, «dans l’état actuel des connaissances disponibles au Québec, il est prématuré d’envisager toute mesure de protection».

Pas de loup, pas de protection de loup.

Benoit Charette, le ministre de l’Environnement qu’on aimerait bien voir défendre l’environnement, n’y voit aucun problème. «La protection de la biodiversité est une priorité pour notre gouvernement. Dans le cas du loup de l’Est, je souhaite rappeler que des travaux d’acquisition de connaissances sur les grands canidés sont en cours du côté de mon ministère, afin d’avoir un meilleur portrait des différentes espèces et de leurs hybrides. Toutefois, à l’heure actuelle, nous ne possédons pas de données qui démontrent sa présence sur le territoire du Québec.»

Ah bon.

C’est drôle tout de même, j’ai trouvé en quelques clics une étude effectuée en 2018 par la SÉPAQ où on présente une analyse des canidés présents dans le parc du Mont-Tremblant, dont… eh oui, le loup de l’Est.

«Les analyses en laboratoire effectuées sur plus d’une trentaine d’échantillons de matériel génétique, dont plusieurs récoltés avant cette étude, ont démontré que les grands canidés présents sur le territoire du parc sont des loups de l’Est, des loups boréaux et des coyotes de l’Est, souvent hybridés à différents niveaux.»

Mais «chut», ils n’existent pas.

Une étude de la Sépaq fait état de la présence du loup de l'Est dans le parc du Mont-Tremblant. (Tiré du site de la SEPAQ.)

En Ontario, pourtant, la présence du loup de l’Est ne fait aucun doute, tout comme les «diverses menaces comme la mortalité d’origine anthropique, notamment la chasse et le piégeage, la mortalité liée à la circulation routière et la construction de logements résidentiels, qui causent la perte de son habitat».

On ne badine donc pas avec sa protection, surtout qu’«il est difficile de [le] distinguer des autres espèces», surtout notre bon vieux loup gris. «C’est pourquoi nous interdisons la chasse et le piégeage des loups et des coyotes dans les zones où le loup de l’Est est présent.»

Pas de risques à prendre.

Mais le Québec, refusant de reconnaître ledit loup, ne veut surtout pas que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada en fasse une espèce menacée.

«Un ministère provincial [de l’Environnement] s’est opposé à la reclassification de l’espèce dans une catégorie de risque plus élevée et a exprimé des préoccupations concernant les répercussions socioéconomiques [...]», peut-on lire dans le décret publié par Ottawa le 11 novembre.

«Ce ministère a mentionné que les activités récréatives telles que la chasse et le piégeage, les activités commerciales comme le traitement des fourrures brutes de même que le contrôle des animaux sauvages et la prévention des dommages seraient touchés […], ce qui pourrait avoir des répercussions économiques négatives sur la province.»

Cachez ce loup que le Québec ne veut pas voir.

C’est la même rengaine de la primauté de l’économie que dans le dossier du caribou forestier, où le Québec se traîne les pieds pendant que la population fond à vue d’œil.

Alors ce n’est pas demain la veille que Québec se pliera aux exigences d’Ottawa pour élaborer un «programme de rétablissement [qui] doit également inclure l’échéancier prévu pour l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action. […] Les plans d’action comprennent de l’information sur l’habitat, des détails sur les mesures de protection et une évaluation des coûts et avantages socioéconomiques du programme de rétablissement».

La province a un plan d’inaction.

Le Québec a une «logique» contraire de l’Ontario, on préfère faire comme si ces loups n’existent pas parce qu’ils sont difficiles à reconnaître à l’œil nu. Raison de plus, insiste Ottawa, pour être encore plus prévenant.

«Le Ministère [de l’Environnement du Canada] reconnaît qu’il peut être difficile de distinguer un loup de l’Est d’une espèce hybride, et travaillera en étroite collaboration avec des agents d’application de la loi et des gestionnaires des terres pour atténuer cette difficulté autant que possible grâce à la sensibilisation.»

Ça me fait penser à une comptine de mon enfance.

«Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait, mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas.»

Et ne nous empêchera pas de brasser des affaires.

