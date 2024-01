Violence conjugale et DPJ: le ministre Carmant satisfait de la formation de 90 minutes

Et confiés à des parents violents.

Ou placés.

Le problème est tellement connu que le ministre a pris soin d’ajouter «l’exposition à la violence conjugale» comme motif de signalement dans la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse qu’il a fait adopter en 2022. «Notre réforme [...] est venue préciser la distinction entre la violence conjugale post-séparation et le conflit de séparation», a précisé par écrit son attaché de presse, Lambert Drainville.

Or, pour que les améliorations sur papier se traduisent concrètement en un changement réel sur le terrain, il faut un «véritable changement de paradigme», insistait dans ma plus récente chronique Simon Lapierre, un expert en matière d’exposition des enfants à la violence conjugale. Expert qui a d’ailleurs participé à élaborer la formation en ligne de 90 minutes exigée par le gouvernement pour toutes les intervenantes du réseau.

Une formation très sommaire, «qui est davantage de la sensibilisation» à cette réalité qu’un véritable coffre à outils.

Le véritable coffre à outils, c’est le modèle PEVC – Protection des enfants en contexte de violence conjugale –une formation de quatre jours élaborée par Simon Lapierre et son équipe qui «fait une différence» sur le terrain. La formation est donnée selon le bon vouloir de la vingtaine de DPJ du Québec, seulement six d’entre elles ont levé la main jusqu’à maintenant.

Le ministre Lionel Carmant a-t-il l’intention de demander la formation longue pour tout le monde? Non.

«La question de la violence conjugale a toujours été très préoccupante pour le ministre Carmant, rappelle-t-on au cabinet. […] Désormais, les mesures nécessaires doivent être prises afin d’assurer la sécurité et le bien-être d’un enfant ayant été exposé à une quelconque forme de violence conjugale. Le ministre a confiance dans le travail des intervenantes en protection de la jeunesse qui exercent l’un des métiers les plus difficiles du réseau.»

Justement, ne faudrait-il pas leur offrir de véritables formations pour qu’elles puissent mieux exercer ce travail difficile?

L’important est de pouvoir affirmer qu’elles sont formées, peu importe si ça améliore ou non la situation. «Toutes les intervenantes en protection ont reçu la formation sur les modifications apportées à la Loi en 2022, notamment sur les nouvelles dispositions en matière de violence conjugale», s’est réjouit Lionel Carmant.

Cela même si, de l’aveu même de Simon Lapierre – professeur en travail social à l’Université d’Ottawa —, les changements ne resteront ainsi que théoriques. La formation de quatre jours, «c’est un modèle qui demande une implantation régionale, où sont aussi impliqués les contentieux de la DPJ, les avocats, les différents partenaires. Avec ce modèle-là, on peut arriver à un changement de paradigmes, ce qui n’est pas possible avec la formation en ligne.»

Sur le terrain, des résultats sont déjà visibles, soutient-il.

L’enjeu est de taille, faut-il le rappeler, il s’agit de cas où la violence conjugale post-séparation est occultée et confondue avec un conflit entre deux parents, où la mère (le plus souvent) est écartée de la vie de l’enfant parce qu’on lui accole l’étiquette d’aliénante et où on force l’enfant à avoir des contacts avec un père violent, parfois même à habiter chez lui. S’il refuse, on va jusqu’à le placer en famille d’accueil, dans ce qu’on appelle un milieu neutre, en espérant qu’il s’en rapproche. «C’est horrible, les impacts d’une mauvaise évaluation. On ne protège pas l’enfant et on le prive du filet de sécurité qu’il avait. C’est catastrophique», déplore Simon Lapierre.

Il n’est pas évident de voir clair dans ce genre de situations, ce parent est souvent passé maître dans l’art de la manipulation.

On y travaille dans le PEVC.

Le cabinet du ministre tient «à rappeler que les intervenantes qui évaluent les dossiers sont nécessairement membres d’un ordre professionnel (par exemple : travailleurs sociaux, criminologue, etc.) qui leur permet de procéder à des actes réservés, vu leur qualification». Mais ce n’est pas toujours le cas de celles qui font le suivi, qui travaillent à l’application des mesures, qui s’occupent d’un même dossier parfois pendant des années.

Un dossier qui n’aurait pas nécessité de ressources, s’il avait été bien évalué dès le départ. «Ce sont souvent des dossiers très énergivores qui peuvent durer cinq, six, sept ans, parfois plus, observe Simon Lapierre. S’ils avaient été bien orientés, on n’en serait pas là», les enfants auraient été confiés au bon parent et le dossier, fermé.

Voilà qui permettrait de libérer de précieuses agentes de relation humaine, c’est leur titre, pour s’occuper des enfants qui ont véritablement besoin d’elles.

Mais le feu est tellement pris que, dans plusieurs DPJ au Québec, on ne peut même pas envisager d’implanter le PEVC. «Elles ont exprimé certaines réserves par rapport à des enjeux de disponibilité et de roulement de personnel. C’est une problématique qui est très importante dans certaines régions. Elles se demandent si c’est un bon investissement, si la personne n’est plus là dans six mois. C’est un peu un cercle vicieux.»

Alors on se contente de la formation en ligne.

Même si.

Bien que le ministre Carmant reconnaisse «la valeur d’une formation comme le PEVC», il doit en arriver au même constat, ça va si mal dans certaines DPJ qu’on n’a même plus la marge de manœuvre pour améliorer les choses. Il ne peut que rêver mieux, comme le veut la chanson. «L’amélioration de la formation de nos intervenantes, particulièrement en matière de violence conjugale, est quelque chose sur lequel nous et le [ministère de la Santé et des Services sociaux] travaillons en continu»

En se convainquant que, sur papier, les enfants sont mieux protégés.

