Violence conjugale: les intervenants de la DPJ formés à la va-vite

Et ça arrive trop souvent.

Tellement que, dans sa nouvelle loi sur la protection de la jeunesse, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a pris soin d’ajouter l’exposition à la violence conjugale parmi les motifs qui peuvent compromettre la sécurité et le bien-être psychologique des enfants. La nouvelle disposition est entrée en vigueur le 26 avril.

En mars, il avait promis que la vingtaine de DPJ au Québec allaient devoir prodiguer une formation. «Ce programme de formation est une étape indispensable. De cette façon, on améliore les compétences cliniques des intervenantes, par exemple en assurant une meilleure prise en charge de nos enfants exposés à de la violence conjugale», avait-il clamé.

Or, cette formation obligatoire n’est qu’une formation en ligne de 90 minutes dans laquelle on ne fait qu’effleurer le sujet.

Professeur en travail social à l’Université d’Ottawa, Simon Lapierre est une référence en matière d’exposition des enfants à la violence conjugale. Il a d’ailleurs participé à la conception de la formation en ligne.

«Ce n’est pas une mauvaise formation. Le contenu est intéressant, mais ce n’est pas suffisant. C’est plus une séance d’information, de sensibilisation, c’est certain que ça ne suffit pas pour faire face au problème.» — Simon Lapierre

Et le problème est très grave. On parle ici de mères, surtout, qui perdent leurs enfants après avoir fui une situation de violence conjugale et qui se retrouvent avec l’étiquette de parent aliénant lorsqu’elles s’inquiètent que les intervenants en fassent abstraction dans l’évaluation de la situation. Résultat : les mères se retrouvent souvent à ne voir leur enfant qu’en visites supervisées, alors qu’on multiplie les contacts avec le père, quand on ne lui donne pas carrément la garde.

Il faudrait que ce soit le contraire.

Pour y arriver, Simon Lapierre et son équipe ont mis sur pied une autre formation, beaucoup plus complète, PEVC, pour Protection des enfants en contexte de violence conjugale. La formation s’étend sur quatre jours complets.

«La première journée, on explique c’est quoi la violence conjugale, comment ça se manifeste. On explique comment distinguer un conflit de séparation de la violence conjugale post-séparation. On passe une heure et demie, deux heures, juste là-dessus, alors que c’est seulement abordé brièvement en ligne», détaille M. Lapierre.

Le reste du programme est chargé. «On aborde les situation de santé mentale, de consommation, comment évaluer les capacités parentales du parent victime, du parent violent. On explique comment on doit intervenir avec les enfants, avec le parent victime, comme sensibiliser le parent violent pour le responsabiliser. On parle aussi de la rédaction des rapports pour le tribunal, du plan d’intervention, du suivi. Il y a aussi un volet pratique pour l’intervention.»

Il y a des mises en situation, on est dans le concret, pas juste dans la théorie.

On parle du «piège de la manipulation», une arme souvent utilisée par le parent violent. «Ils sont souvent charmants, charmeurs.»

On insiste également sur l’importance de s’assurer que les thérapies, par exemple, ont porté leurs fruits. «Ce n’est pas tout de dire que la personne a complété une thérapie de 12 semaines, il faut voir si elle a changé. C’est bien beau qu’elle ait un certificat de participation, mais ça ne donne rien s’il n’y a pas de signes de changement.»

Cette formation ne se limite pas aux intervenants de la DPJ, «c’est un modèle qui demande une implantation régionale, où sont aussi impliqués les contentieux de la DPJ, les avocats, les différents partenaires. Avec ce modèle-là, on peut arriver à un changement de paradigmes, ce qui n’est pas possible avec la formation en ligne.»

Chaque dossier mal évalué peut avoir de graves conséquences sur les enfants. «C’est horrible, les impacts d’une mauvaise évaluation. On ne protège pas l’enfant et on le prive du filet de sécurité qu’il avait. C’est catastrophique. Et à partir du moment où un dossier est mal orienté, c’est très difficile de redresser la situation. Et plus la mère se défend, plus elle exprime ses inquiétudes, plus ça vient cristalliser la perception qu’elle est hostile.»

Plus on éloigne son enfant d’elle.

Contrairement à la formation en ligne qui est obligatoire, le PEVC est donné au bon vouloir de la vingtaine de DPJ du Québec. Et, jusqu’à maintenant, seulement six d’entre elles ont levé la main pour former adéquatement leur personnel. «Il a été implanté dans cinq régions et nous débutons l’implantation dans une sixième région au cours des prochaines semaines.»

Sur le terrain, «dans les régions où on a donné la formation, on voit un changement, ce n’est plus la même analyse, on fait des interventions radicalement différentes». C’est le cas de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, des Laurentides, de l’Outaouais, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Le Nord-du-Québec emboîtera bientôt le pas.

Les enfants y sont mieux protégés.

Et ailleurs? «Les autres régions n’ont pas exprimé d’intérêt. Elles ont exprimé certaines réserves par rapport à des enjeux de disponibilité et de roulement de personnel. C’est une problématique qui est très importante dans certaines régions.

«Elles se demandent si c’est un bon investissement, si la personne n’est plus là dans six mois. C’est un peu un cercle vicieux.»

Alors le changement n’est que sur papier, dans un article de loi, et dans une statistique qui paraît bien, tous les intervenants et les intervenantes ont reçu une formation.

De 90 minutes.

Dans un monde idéal, il faudrait aussi corriger le tir dans les dossiers qui font fausse route depuis le début. «Ça vaudrait le coup de rouvrir les dossiers de conflits de séparation et de mauvais traitements psychologiques. Si on a changé la loi, c’est qu’on a reconnu qu’il y avait un problème.

«Alors qu’est-ce qu’on fait avec les situations qui ont été évaluées avant? Ça mériterait qu’on s’y penche, qu’on les revoie. Il faudrait un mécanisme pour revisiter les dossiers, pour identifier ceux qui n’ont pas eu des évaluations adéquates. Sinon, c’est injuste.»

C’est comme si on fermait les yeux.

Simon Lapierre a tout de même bon espoir que la formation complète fera son chemin. «On a des conversations avec des intervenantes qui ont le modèle, c’est impressionnant. Mais on est loin d’avoir réglé le problème. Ça ne bouge pas assez rapidement.

«Il y a encore trop de femmes et d’enfants qui écopent, et on sait qu’on peut changer les choses.»

Si le ministre Carmant est sérieux dans sa volonté de mieux protéger les enfants, il doit aller plus loin qu’une formation à la va-vite.

Et vite.

