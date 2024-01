«Pourquoi est-ce que tu es gentille avec moi?»

Ce n’est pas ce qui est arrivé.

Mardi, Marie-Pierre se rendait à une soirée de jeux de société, en autobus. «J’étais dans ma bulle, téléphone, écouteurs, j’ai entendu quelqu’un qui criait derrière, j’ai vu quelqu’un se rendre au chauffeur pour lui dire, mais le chauffeur n’a rien fait, il n’a pas ralenti, pas arrêté, il a continué comme si de rien n’était.»

Le 802 était à la hauteur de Place Fleur de Lys, en direction de la rue Belvédère. «Il y a un gars qui est allé la voir, il lui a demandé qu’est-ce qu’elle avait pris, il a dit qu’il n’y avait personne avec elle. Alors je suis allée la voir, elle gémissait, elle n’était pas là, pas bien. Elle était toute seule dans le coin et, la première chose qu’elle m’a dite, c’est “j’ai peur”.»

Les vieux réflexes de Marie-Pierre sont ressortis, elle a fait des études pour être ambulancière. «J’ai ressenti une sensation d’urgence dans ma tête. On était à quelques arrêts de l’hôpital Saint-Sacrement, je me suis dit “c’est maintenant ou jamais”, je dois la faire descendre. Je lui ai dit “suis-moi, fais-moi confiance”, on avançait un pas à la fois, je la rassurais.»

Les quelques centaines de mètres séparant l’arrêt d’autobus de la porte principale de l’hôpital ont été ardus, laborieux, mais elles ont fini par y arriver.

«Je me disais “ça y est, quelqu’un va s’en occuper à partir d’ici, elle va être entre bonnes mains”. J’ai expliqué la situation à l’agent de sécurité, il m’a dit que c’était impossible de faire venir quelqu’un, qu’il fallait aller à l’urgence, en bas, qu’il fallait prendre l’escalier.»

Celle que nous appellerons Julie «a bloqué», Marie-Pierre a dû faire demi-tour, revenir à l’entrée principale, puis à l’escalier, puis refaire demi-tour. «Je suis passée à peu près huit fois devant l’agent de sécurité, il voyait bien que ça n’allait pas. J’essayais quand même de toujours garder une distance, au cas où elle deviendrait agressive. C’était une possibilité.»

Elles ont fini par se rendre. «À force de parler avec elle, j’ai développé un lien de confiance. J’ai fini par descendre l’escalier et elle m’a suivie.»

Cette fois, Marie-Pierre était certaine que sa bonne action tirait à sa fin. «Elle était vraiment à bout, toutes les 10 secondes elle disait « je veux partir », elle pleurait. Elle m’a dit qu’elle venait d’être libérée de l’hôpital de L’Enfant-Jésus [où il y a une urgence psychiatrique], elle n’était visiblement pas en état d’aller chez elle, j’avais peur pour sa sécurité.»

Au triage, Julie a insisté pour que Marie-Pierre la suive. «L’infirmière m’a demandé qui j’étais par rapport à elle, j’ai dit “une fille dans l’autobus“ et là, elle s’est adressée à [Julie] en disant “vous sortez de l’hôpital, qu’est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Vous ne pouvez pas avoir un lit parce que vous avez peur d’être seule!“ Je n’ai pas aimé son ton, je pense que ça paraissait sur mon visage, elle a dit à [Julie], “on va la laisser partir, on ne la gardera pas en otage“ et [Julie] a crié “reste!“, mais l’infirmière a insisté, “laisse la aller“.»

Marie-Pierre a senti qu’elle voulait se débarrasser d’elle, ça a faisait une heure et demie qu’elle s’occupait de cette pure inconnue pour qui elle essayait d’obtenir de l’aide. «J’ai entendu, au triage, qu’elle avait une problématique de santé mentale.»

Et après? «Je ne sais pas.»

Une urgence psychiatrique a été ouverte en 2008 à l'hôpital du Saint-Sacrement pour permettre aux urgences de l'Enfant-Jésus et du CHUL de souffler un peu. Elle a été fermée en 2018. (Archives Le Soleil)

Marie-Pierre ne se fait pas d’illusions, elle a bien vu que personne ne s’est porté au secours de cette femme menue, dans la trentaine, que l’infirmière ne proposait pas de solution. «Ils l’ont probablement retournée, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ça aurait été quoi de lui parler doucement, d’essayer de la rassurer, d’établir un lien de confiance?»

Ce que Marie-Pierre avait fait. «Tout le long [Julie] me demandait “pourquoi est-ce que tu es gentille avec moi?“»

On en déduit qu’elle n’a pas l’habitude.

À Marie-Pierre, cette femme a confié avoir consommé une substance, sans trop savoir laquelle. Elle n’en a pas su beaucoup plus, à part qu’elle était sortie plus tôt de l’Enfant-Jésus, une des deux urgences psychiatriques de la ville, avec celle du CHUL à Sainte-Foy. Celle de l’hôpital du Saint-Sacrement, qui comptait huit lits, a été fermée il y a cinq ans pour, disait-on alors, offrir plus de services dans la communauté.

Marie-Pierre n’est pas étrangère à cette réalité, elle compose aussi avec des enjeux de santé mentale, s’est déjà retrouvée du côté de celle qui crie à l’aide. «Moi-même, j’ai été touchée par cette réalité, j’en ai vu des préjugés.» Aussi quand elle faisait ses stages de paramédics. «Il y a encore beaucoup de tabous dans notre société.»

Elle aurait voulu que les choses se passent autrement pour Julie. «C’est peut-être à cause de ma situation que j’ai été autant touchée par elle, que j’ai voulu lui venir en aide. Je pense que la première ligne devrait avoir une plus grande sensibilité à la santé mentale. J’ai fait tout ce que je pouvais pour l’aider.»

Marie-Pierre a passé environ une heure et demie avec Julie. Il était trop tard pour sa soirée de jeux de société, elle a fait demi-tour, est rentrée tranquillement chez elle.

Julie, elle, est restée dans les portes tournantes.

