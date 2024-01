Blandine ne viendra pas

Blandine, bien sûr, ne s’est jamais pointée.

Mais elle a continué à demander de l’argent au frère de Jacques, qui est pris depuis des années dans l’engrenage des fraudes à l’amour. «Ça a commencé tranquillement, il donnait des 5 $, des 10 $ pour des recharges de téléphone, ce n’était pas très grave.» Mais le frère de Jacques a fait un AVC, s’est retrouvé en fauteuil roulant, «il s’est reclus».

Et c’est là que les courtisanes se sont multipliées. «Il y en a eu une, une blonde. Je lui ai dit : “ben voyons, elle a la moitié de l’âge de ta fille!” Il m’a dit qu’il la trouvait belle.» Il ne voyait pas derrière la photo de profil de cette plantureuse pitoune celui ou celle qui tirait les ficelles, qui l’extorquait à coups de fausses promesses.

Qui le convainquait que cet héritage d’un richissime parent lointain était à portée de main, suffisait de donner un peu d’argent, puis un peu plus encore.

Puis il y a eu Blandine. «Le gros morceau qui l’a mis à terre, c’est une dénommée Blandine. Il disait que c’était l’amour de sa vie, qu’ils allaient vivre ensemble. Elle lui a promis un véhicule adapté, il est en fauteuil roulant et c’est son grand rêve de recommencer à conduire, même si la SAAQ a dit que ce n’était plus possible. Ils savent sur quels boutons peser pour que la personne embarque, ils mettent quelqu’un en particulier pour que ce soit personnalisé.»

Et ça marche, son frère a flambé au moins 60 000 $ depuis les deux, trois dernières années. «Toute sa pension, tous ses revenus y sont passés.»

C’est au point où il néglige de payer son loyer. «Il a sauté trois mois de loyer, la résidence devait l’expulser, il a fallu que je trouve de l’argent pour régler ça», me raconte Jacques autour d’un café, un peu dépassé par cette «histoire de fou».

La pharmacie passe aussi après Blandine et les autres. «Il a besoin de ses médicaments, il y en avait pour 800 $ qui n’étaient pas couverts par les assurances. J’ai demandé à la pharmacienne ce qui allait arriver s’il ne les prenait pas. Elle m’a dit : “s’il ne les prend pas, il va mourir.” Alors, j’ai payé la facture...»

Jacques a dû convaincre son frère d’ouvrir un compte conjoint avec lui pour qu’il puisse suivre ses dépenses et les contrôler. Ça a fonctionné pendant cinq mois. «Il avait réussi à arrêter, ça allait bien. Il m’a dit pendant les Fêtes, “ça fait du bien de parler d’autres choses que de l’argent, c’est l’fun!” C’est vrai que c’était l’fun.»

C’était. «Il n’y a pas longtemps, mon frère m’a demandé 400 $, je lui ai permis. Ça allait bien, je ne me suis pas méfié, mais il est retombé. Il est allé acheter des cartes cadeaux Apple, c’est comme ça qu’il les paye, il envoie ça un peu partout, en Europe, en Afrique. Ça et des mandats NeoTransfer, c’est une façon obscure pour transférer de l’argent, c’est intraçable.»

Les fraudeurs adorent ça.

Lorsque Jacques se rend compte que son frère est allé dans un commerce pour acheter des cartes Apple ou des mandats NeoTransfer, il doit le «faire barrer».

Mais ce que Jacques aimerait, au lieu de surveiller son frère comme un enfant, c’est de trouver une véritable solution. «C’est une dépendance. Il ne peut pas s’en empêcher, c’est plus fort que lui, ça lui procure quelque chose comme une hormone, de la dopamine, je ne sais pas trop. Mais pour aider quelqu’un, il faut qu’il veuille se faire aider.»

Ce n’est pas le cas. «Il dit qu’il est correct, qu’il gère.»

Jacques a aussi essayé de se tourner vers la police. «Je me suis présenté au poste, j’ai expliqué la situation, ils ont fini par me mettre en contact avec un agent qui s’est déplacé, qui est venu voir, qui a vu les messages, les courriels. Mais il a dit qu’il n’y avait absolument rien à faire, vu que c’est à l’étranger.»

Et que, théoriquement, le frère de Jacques est consentant. «C’est vraiment difficile de le sortir de ça. Il n’est pas inapte, il est dépendant.»

Et il n’est clairement pas tout seul à se faire embobiner par ces faux profils où des arnaqueurs sont passés maîtres dans l’art de détecter les personnes vulnérables. Selon le Centre antifraude du Canada, il y a eu en 2021 près de 2000 plaintes concernant des fraudes amoureuses, pour des vols totalisant presque 19 millions de dollars.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg, moins de 5 % des victimes portent plainte, parce qu’elles ont honte ou parce qu’elles sont accros comme le frère de Jacques.

De l’autre côté de l’écran, se trouvent des gens qui se font passer pour quelqu’un d’autre, souvent à partir de l’Afrique de l’Ouest, où on les appelle les brouteurs. «Le broutage est l’idée de manger la laine sur le dos du mouton. Souvent, les victimes sont appelées “mougou”, c’est-à-dire les pigeons, sur lesquels on va prendre un ascendant et que l’on va arriver à leurrer. Derrière cette notion, il y a vraiment cette idée de profiter de la naïveté de certaines personnes», a expliqué samedi à France 3 Nahema Hanafi, professeure d’histoire à Angers.

Le frère de Jacques est un pigeon, il se fait plumer.

Et il en redemande.

Notre café bu, Jacques s’en allait chez son frère pour lui parler de ces 400 $ dilapidés pour ces prétendues courtisanes. «Je vais le chicaner, il va être en maudit, il va me dire : “tu m’empêches de me réaliser, d’être heureux”. La semaine passée, j’étais ben fin, et là, il va être fâché. Je ne sais plus quoi faire, il y a zéro ressource. Je ne peux pas le laisser tomber.»

Comme Blandine l’a fait.

