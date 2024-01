Que sont 543 000 $ dans le système de santé?

La facture frôle le million.

«Cette occupation de lits par des individus ne nécessitant plus de soins hospitaliers représente un risque majeur pour la population, compromettant leur accès aux soins essentiels. Pendant ce temps, d’autres patients qui ont un besoin immédiat d’hospitalisation sont confrontés à des délais ou à une impossibilité d’accéder à ces lits, mettant ainsi leur vie en danger», plaide-t-on dans le libellé du contrat.

Une entente a donc été conclue avec Lokia Lebourgneuf pour l’«achat» de 11 lits, moyennant la rondelette somme de 360 360 dollars, pour des gens qui sont «en attente d’une place en RPA». Le deuxième contrat a été conclu avec le Pavillon des Mille-fleurs à L’Ancienne-Lorette pour 14 lits jusqu’au 17 juin. Combien de bidous? 564 480 dollars.

C’est cher? La dépense pour 14 lits pendant six mois est de 20 000 dollars plus élevée que le salaire de 543 000 dollars que gagnerait le futur grand patron de la nouvelle agence Santé Québec, le «top gun» promis par le ministre Christian Dubé pour «secouer les colonnes du temple», pour trouver des remèdes pour notre système malade.

On peut y croire ou non, là n’est pas la question.

On peut bien comparer ces généreux émoluments au salaire somme toute modeste du premier ministre Legault, qui n’en gagne que la moitié, soit moins que son chef de cabinet Martin Koskinen, moins que bien des hauts fonctionnaires et autres mandarins, même moins que la Vérificatrice générale Guylaine Leclerc.

Mais on peut aussi comparer ce salaire aux revenus que touchent des médecins spécialistes, même certains médecins de famille, ils ont été 267 en 2022 à gagner plus d’un million, parfois plus de deux millions. Les spécialités les plus lucratives sont de loin l’ophtalmologie et la radiologie, où on compte quelque 150 millionnaires. Vingt-six médecins de famille ont facturé plus d’un million à la Régie de l’assurance-maladie du Québec, un sommet.

«La masse salariale des médecins, au total, c’est près de neuf milliards. […] Je pense qu’on peut se questionner si c’est optimal», a lancé le ministre Dubé en mars.

Je ne remets pas en question la compétence de ces médecins ni les longues études qu’ils ont eu à faire pour exercer cette essentielle profession. Mais, à partir du moment où un professionnel peut coûter plus de 2,5 millions au système de santé, voilà qui donne une bonne marge de manœuvre avant de déchirer sa chemise pour un PDG qui en gagnerait cinq fois moins.

Il faut savoir que, déjà, les PDG des 34 CIUSSS et CISSS du Québec ont de bons salaires, pouvant dépasser les 300 000 dollars.

Il y a également les années pandémiques qui ont propulsé certaines dépenses à des niveaux stratosphériques, on n’a qu’à penser aux équipements de protection, entre autres ces fameux masques qu’il fallait acheter à prix vil, que tous les pays s’arrachaient en même temps. Eh bien, au Québec, seulement pour ces équipements, on a dépensé 3,3 milliards.

Avec un budget consacré à la santé oscillant autour de 50 milliards, soit 42 % de toutes les dépenses de l’État, 543 000 dollars est une anecdote. C’est 0,001% du pactole.

Moins cher que 14 lits en RPA pour six mois.

Et puis, au point où on en est rendu avec le système de santé, on n’a pas grand-chose à perdre à embaucher un nouveau gérant de chantier. Le ministre Christian Dubé a dit qu’il s’attendait de lui qu’il rende le réseau «plus humain et plus performant». Ce qui m’inquiète plus que le salaire, c’est que les gestionnaires, habituellement, carburent aux tableaux, aux grilles d’analyses et aux indicateurs d’efficacité.

Et l’humanité ne se mesure pas.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.