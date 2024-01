J’ai trouvé un plan pour désengorger les urgences

On ne sent pas l’eau qui viendrait éteindre le feu.

Mais voilà, j’ai mis la main sur le plan d’action qui devrait régler le problème une bonne fois pour toutes, échafaudé par le Groupe d’experts en organisation clinique qui a reçu le mandat d’accoucher de solutions. Il y est parvenu. «Le rapport suggère des actions prioritaires et un plan stratégique qui visent à assurer un fonctionnement harmonieux des urgences. L’objectif visé est une disparition progressive des débordements des urgences et un fonctionnement qui assure la qualité des services à l’urgence. Onze actions prioritaires sont suggérées pour atteindre ces objectifs.»

Le hic?

Ce rapport a été commandé en… 1999, par Pauline Marois alors qu’elle était ministre de la Santé, qu’elle était sous les feux de la rampe parce que les urgences débordaient comme jamais, alors que les patients s’entassaient sur des civières dans les corridors. Ça ne s’est pas amélioré l’hiver suivant, au point où elle a dû revenir en catastrophe de ses vacances dans le Sud.

«Pauline à la plage», titraient les journaux, pendant que les Québécois poireautaient des heures pour voir un médecin.

Mais le pire, c’est qu’on pourrait changer la date sur la page de présentation du rapport et qu’on y verrait que du feu. Près d’un quart de siècle plus tard, les constats se ressemblent, se recoupent. On met le doigt sur le vieillissement de la population, l’augmentation des patients sur civière de 65 et plus comptait pour 80 % de la hausse totale depuis 1994.

On y parlait de la pression, l’hiver, des maladies respiratoires.

On montrait du doigt les fusions qui ont mené au retrait d’une centaine de civières, mais aussi de la fermeture de 6000 lits de courte durée, «ce qui réduit la capacité d’accueil dans les urgences des centres hospitaliers». En 1998-99, à Montréal-Centre, la durée moyenne de l’attente sur civière était de 15,4 heures.

Jeudi, elle dépassait 21 heures.

Les médecins et le personnel infirmier avaient été consultés, ils constataient «que la clientèle s’est alourdie et que les procédures diagnostiques et de traitements sont devenues plus complexes au fil des années». Déjà, on note que «la clientèle est mieux informée sur son et qu’elle requiert de meilleures explications».

On déplorait «le manque de ressources humaines», et aussi qu’«une bonne partie de la clientèle présente dans les urgences s’y présente parce qu’elle n’a pas accès aux services ailleurs». Alors que les infirmières sont actuellement en négociation, elles déploraient il y a 25 ans, un manque de «reconnaissance salariale».

Je vous dis, c’est du copié-collé. Même l’urgentologue Alain Vadeboncœur était membre du groupe d’experts, il avait d’ailleurs reçu le mandat de faire un portrait plus précis de la réalité des urgences et de proposer des solutions. Le titre du document de réflexion – de 117 pages - parle par lui-même : «Projet urgence 2000 : de paratonnerre à plaque tournante».

On en est encore au paratonnerre.

Le projet Urgence 2000 proposait 74 solutions, le groupe d’experts, 11. On parle d’une meilleure organisation de l’urgence, d’une meilleure continuité de soins, exactement les mêmes solutions que tente de mettre en œuvre l’actuelle cellule de crise. On parle d’une augmentation des soins à domicile, d’une communication plus efficace entre les différents intervenants, mais surtout, d’un meilleur accès à la première ligne.

On y revient toujours.

On avait mis sur pied les CLSC pour y remédier, mais ils ont été graduellement détournés de leur raison d’être, de sorte qu’ils n’ont jamais vraiment livré la marchandise. Cette fois, le ministre Dubé met tous ses œufs dans le panier du GAP 2.0, le guichet d’accès à la première ligne qui, promet-il, viendra enfin à bout des débordements.

Il mise sur sa future agence mammouth de la santé pour y arriver.

Comme en 1999, il y a trop de patients qui se présentent à l’urgence faute de pouvoir aller se faire soigner ailleurs, soit parce qu’ils n’ont pas de médecins de famille ou qu’ils ne peuvent pas avoir de rendez-vous. Il faut même prendre rendez-vous pour les sans rendez-vous, c’est dire à quel point l’accès à la première ligne est un fiasco.

Selon des chiffres produits par la Régie de l’assurance-maladie du Québec, c’est souvent plus de la moitié des gens qui attendent à l’urgence qui ne devraient pas y être, les fameux «P4» et «P5» qui n’ont rien à faire là. Entre octobre 2021 et septembre 2022, ils étaient environ 60 % dans les hôpitaux de Québec, jusqu’à 78 % à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Le record de 89 % appartient à l’hôpital de Pontiac.

Bien sûr, comme le rappelaient des médecins cette semaine, il y a du lot des gens qui craignent un grave problème de santé et qui sentent qu’ils doivent se présenter à l’urgence. Mais il y en a beaucoup qui optent pour l’urgence par défaut et par dépit, qui se résignent à y passer des heures pour arriver à voir un médecin.

Envoyez ces patients-là ailleurs et, par une simple règle de trois, les urgences ne débordent plus, elles ne sont même plus au maximum de leur capacité. Tant qu’à y être, trouvez une place pour transférer les patients qui sont hospitalisés et qui ne devraient pas l’être, et vous n’avez plus 940 personnes qui attendent depuis plus de 24 heures sur une civière.

C’est ce à quoi travaille le ministre Dubé, comme ont tenté ceux qui l’ont précédé.

Cette fois sera-t-elle la bonne?

