Le cri du cœur de Georgette

Sa famille venait le jour.

Georgette Séraphine Andenga Essimi n’a pas changé d’emploi entre la résidence et l’hôpital, elle occupe deux emplois à temps plein comme préposée, le soir au Domaine Mahonia, la nuit à Saint-Sacrement. «Je finis à 7h30, je dors de 8h jusqu’à 13h et je repars, pour recommencer à travailler à 14h. Je n’ai pas le choix, je le fais pour mes trois filles que j’ai élevées seule.»

Ses filles sont au Cameroun.

Georgette y habitait aussi, elle y travaillait comme vétérinaire jusqu’à ce qu’elle décroche en juillet 2019une bourse de perfectionnement pour venir étudier au Canada. Mais, quand elle met les pieds ici, elle apprend qu’elle est reconnue «juste avec un secondaire 5», qu’elle devra faire une technique au cégep avant.

Elle s’inscrit en aquaculture en Gaspésie, mais la pandémie vient bousiller ses plans, elle laisse ses études pour devenir préposée à l’hôpital de Chandler et dans une résidence privée. Elle devient un de ces anges gardiens dont le gouvernement du Québec avait tellement besoin pour prendre soin des personnes âgées.

Elle est un service essentiel, en somme.

De toute façon, Georgette ne peut pas retourner vivre au Cameroun, le père de ses enfants ayant tenté de la tuer au moins deux fois, dont une en lui assénant des coups de couteau. «J’ai dû être opérée à un œil, il m’a cassé trois dents, m’a fait des menaces de mort. Dans les documents de divorce, c’est là, la violence conjugale.»

Elle a fait une demande d’asile en 2021, a reçu son «papier brun», le document officiel remis par Immigration Canada à ceux dont la demande est acceptée, pour leur permettre de travailler. Mais, de l’autre main, on lui a pris son passeport camerounais. «Je n’ai plus de passeport, juste le papier brun. Et avec ce document, je ne peux pas aller nulle part, je ne peux même pas étudier.»

Ce papier brun est un cadeau empoisonné.

Elle parle d’une «prison».

La femme de 44 ans a fait en parallèle sa demande de résidence permanente, mais encore là, son dossier semble être tombé dans les limbes de la bureaucratie. «J’ai appelé au moins une soixantaine de fois, mais ce n’est pas possible de parler à une personne, à un agent. Ça dit appuyez ici, là, et j’arrive toujours au même message qui dit que le traitement est en cours.»

On lui dit qu’on procède à la vérification de ses antécédents. «On m’a demandé un certificat de police, je l’ai produit, on m’a demandé des photos, je les ai produites. Depuis, plus rien.»

J’ai rencontré Georgette chez elle, un exigu trois et demi joliment décoré, mais dans lequel elle se sent terriblement seule. Ses filles lui manquent. En 2019, avec sa bourse en poche et l’espoir d’obtenir un bon emploi au Canada, elle s’était dit qu’elle les ferait venir ici, qu’elle pourrait continuer à en prendre soin comme elle l’a toujours fait.

Ses filles l’appellent «mapa», elle est à la fois la mère et le père, celui-ci n’ayant jamais levé le petit doigt pour elles.

C’est sa mère qui s’en occupait quand Georgette est venue au Canada, mais elle a fait un AVC et les filles ont été dispersées chez trois membres de la famille. Elles avaient 8, 12 et 13 ans quand leur mère est partie, elles en ont aujourd’hui 13, 15 et 18. «Ce n’est pas facile pour elles. Elles n’ont pas toujours quelqu’un à qui elles peuvent se confier.»

Une d’elles a eu des idées noires.

Tous les jours depuis cinq ans, Georgette et ses filles se voient sur écrans. Lorsque j’y étais, elle a appelé ses deux plus grandes, j’ai pu parler avec elles. «Ma mère nous appelle, nous conseille, mais ce n’est pas pareil. La dernière, elle pleure, elle veut voir sa maman. Moi aussi, je ressens le vide, mais je me dis que je dois être forte, parce que je suis l’aînée. La seule chose qu’on peut faire, c’est de travailler fort.»

Emmanuelle étudie pour être infirmière, Marthe veut devenir «experte-comptable internationale» ou ingénieure, elle a créé un club économique à son école, elle est la présidente. «Mon plus grand souhait actuellement est de revoir ma mère. Je le vis très mal.» Elles ne comprennent pas pourquoi les choses ne bougent pas, pourquoi leur mère n’arrive pas à les faire venir ici.

Avec son papier brun, Georgette ne peut même pas leur rendre visite.

C’est pour elles que Georgette travaille 16 heures par jour, pour payer ce dont elles ont besoin là-bas, pour qu’elles ne manquent de rien. «Je n’ai pas le choix.» Elle a aussi dû payer un avocat pour faire sa demande d’asile, un autre pour sa résidence permanente. Et, pas de chance, celui qui s’occupait de son dossier de résidence a dû le transférer à un collègue, qu’elle n’arrive pas à contacter. «Il m’envoie des factures, mais je n’ai pas de suivi.»

Elle est totalement laissée à elle-même.

C’est d’autant plus consternant quand on sait que le Canada a mis en place une voie rapide pour les anges gardiens qui ont travaillé sur la ligne de front pendant la pandémie. Georgette était de ceux-là, et pourtant, elle attend toujours. «Je ne sais plus à qui m’adresser. Je n’ai pas vu mes enfants depuis cinq ans, je ne sais plus quoi faire. Ma vie sans elles n’a pas de sens, je veux juste qu’elles aient une vie normale, elles n’auraient même pas besoin de bénéficier du système.»

Depuis des années que Georgette se consacre aux autres, comme cette dame à qui elle a tenu la main, la nuit, à la fin de sa vie.

Le temps est venu de lui en tendre une.

