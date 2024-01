La liberté grâce au savonnage à succion

Et qu’on apprend si peu.

Quand je lis les journaux numérisés sur le site de la Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ), mon œil accroche sur les annonces, qui sont autant d’instantanés du monde dans lequel nous vivions. Voyez, le 7 novembre 1956, on vantait les vertus de la gaine «White Magic Controller» de Playtex en Fabricon indéchirable et amincissant qui procure bien sûr une «entière liberté de mouvement».

En 1896, les femmes devaient «demander le corset P.C. Long Waist».

Pour cette dernière gazette, je vous offre donc un collage d’annonces que j’ai choisies pour vous comme autant de clins d’œil à des époques aujourd’hui révolues, à des valeurs qui ont parfois changé, parfois pas tant que ça. Il y a, dans les publicités d’électroménagers et de chapeaux de feutre, un traité d’anthropologie.

Une pilule, une petite granule

Une des premières choses qui frappent, c’est la quantité effarante de médicaments et de potions de toutes sortes pour soigner différents maux, allant de la fatigue au transit capricieux. Tenez, en 1914, on suggérait l’Elixir tonique du Dr Montier pour toute la famille ou ses purgettes pour la constipation et les excès de bile.

Et pour les personnes faibles en 1896? Rien de tel que «le vin de Carmes» avec ses «nombreuses guérisons à son actif». Le plus frappant est l’illustration : une femme tirée à quatre épingles qui apporte amoureusement un p’tit verre de rouge à son mari.

1905 (Tirée du Soleil)

1936

1896 (Tirée du Soleil)

1922 (Tirée du Soleil)

1914 (Tirée du Soleil)

Monsieur, madame

S’il y a une ligne qui est claire, c’est bien celle entre les hommes et les femmes, particulièrement lorsque vient le temps de faire un cadeau. Ne cherchez pas trop loin pour monsieur, une «pipe avec la tête travaillée à la main» fera l’affaire en 1974, ou encore le «bar portatif». Et pour madame en 1936, allez-y avec un «poêle doublement automatique West Westinghouse» pour qu’elle n’ait plus à se tracasser et à penser ceci : «J’espère que George n’est pas pressé pour dîner.»

1936 (Tirée du Soleil)

1936 (Tirée du Soleil)

1974 (Tirée du Soleil)

Journal, dis-moi comment être belle!

Thème intemporel s’il en est un, la beauté. Ce n’est visiblement pas d’hier qu’on tente de faire de l’argent avec l’apparence physique et la minceur, avec les vêtements et autres accessoires, des souliers au chapeau. Déjà, en 1896, on promettait à madame d’être «toujours belle avec la Crème orientale du docteur T. Félix Gouraud». J’ai lu qu’elle était faite d’eau et de calomel, un minerai rare qui était employé comme laxatif avant qu’on ne réalise qu’il était toxique.

Un siècle plus tard, même combat : «faites disparaître vos rides en toute sécurité grâce au collagène injectable».

La mode est certainement ce qui change le plus au fil des années, les publicités étant très révélatrices non seulement des dernières tendances, mais des valeurs de la société. Si les corsets bien lacés étaient incontournables à la fin du XIXe siècle, le soutien-gorge Sarong suffisait en 1956. En 2006, la femme pouvait bien mettre ce qu’elle voulait – ou rien du tout – sous «la blouse Mao victorienne» chez Simons, avec ce qu’on voyait encore peu dans les pubs, une mannequin racisée.

1914

1974 (Tirée du Soleil)

Fumons, buvons

Avant qu’on sache tout le mal causé par la cigarette, fut une époque où la chose était bien vue, tellement que certaines marques disaient être les préférées des médecins. Rien de moins. Si vous lisiez Le Soleil en 1936 et si vous vouliez respirer du bon air pur chez vous, vous n’aviez qu’à enchaîner les cigarettes Cameo, reconnues pour assurer un «conditionnement de l’air par le menthol».

Ceux qui «ont du flair pour le goût» fumaient des Peter Jackson.

Passé d’un traitement médical à un breuvage social aux vertus relaxantes, le vin — rouge d’abord — a toujours été dans les bonnes grâces publicitaires. La bière a aussi toujours eu une place de choix pour se frayer un chemin jusque dans le gorgoton des lecteurs, le masculin n’est ici pas un hasard, l’élixir houblonné a longtemps été une affaire d’hommes.

Un p’tit gin avec ça?

1936 (Tirée du Soleil)

1936

1922 (Tirée du Soleil)

1936 (Tirée du Soleil)

De Guilda à Barbada

La revue des vieux journaux force un constat, la société québécoise n’était pas aussi frileuse et puritaine qu’on pourrait l’imaginer. Ou que je l’imaginais. Quelques années après la Grande noirceur, au début de la Révolution tranquille, la popularité d’un spectacle présenté à ce qui s’appelait «la Porte St-Jean» ne s’essoufflait pas : c’était la neuvième et dernière semaine pour voir une «fastueuse revue»… avec nul autre que «Guilda et toute sa troupe»!

On est 60 ans avant Barbada.

Pendant longtemps, la religion catholique a fait couler beaucoup d’encre, on suivait de près toutes les tribulations du Vatican et de l’évêché, au point où on aurait pu penser qu’aucun autre culte n’avait droit de cité, entre autres dans les commerces. Si personne ne se demandait à l’époque si Noël était une fête discriminatoire, on voit qu’elle n’a pas le monopole en voyant l’annonce du magasin Pollack pour informer, en 1936, qu’il ferme pour «la nouvelle année hébraïque».

L’attente en vaudra la chandelle, le magasin ouvrira le lendemain pour la «vente à un dollar» où mesdames pourront s’habiller chic au prix de «simples robes de maison»...

1965 (Tirée du Soleil)

1965 (Tirée du Soleil)

Vroum, vroum, vroum!

C’était il y a plus d’un siècle, un petit encadré dans Le Soleil en 1905, dessiné à la main, la «célèbre» Ford est encore mieux, «son efficacité a été obtenue sans le système compliqué de leviers et d’appareils de contrôle». À 1100$, elle n’est pas à la portée de toutes les bourses, le slogan en dit d’ailleurs long sur ceux qui peuvent se la permettre : «Don’t experiment, juste buy a Ford.»

Clairement, le culte de l’auto ne date pas d’hier.

Je ne cesse jamais de m’étonner des slogans des fabricants de voitures qui nous promettent liberté et puissance, qui campent leurs publicités en plein cœur de la forêt comme pour nous faire oublier que les gaz à effet de serre la détruit, qui vendent du rêve sur pneus.

Ça ne date pas d’hier, voyez ce qu’on disait pour vendre la dernière Grand Am de Pontiac, en 1995 : «Avec son nouveau design et son aileron arrière, elle hantera vos nuits. Son moteur de 2,4 L Twin Cam de 150 chevaux et sa boîte automatique à 4 vitesses satisferont tous vos désirs. Et avec ses freins ABS aux quatre roues et ses deux sacs gonflables, vos passagers pourront dormir sur leurs deux oreilles. S’ils ne sont pas réveillés par le son de la radiocassette AM/FM stéréo.»

À quand une pub d’auto pognée dans le trafic?

1905 (Tirée du Soleil)

1974 (Tirée du soleil)

1936 (Tirée du Soleil)

